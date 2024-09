close info Zdroj: se svolením společnosti Grafia zoom_in

Jana Frolíková

close info Zdroj: se svolením společnosti Grafia zoom_in Jana FrolíkováZabývá se roky kresbou, malbou, grafikou a různými kombinacemi těchto technik. Ráda vás přivítá ve svém ateliéru, který najdete ve Šťáhlavech, v ulici V Rokli 591. Nachází se v prostorách bývalé hospůdky "U Fandy", kterou 20 let provozoval její manžel František. Je to místo, které bylo vždy plné lidí a přátelských setkání. Jste srdečně zváni.

Petr Ferczadi

close info Zdroj: se svolením společnosti Grafia zoom_in Petr FerczadiVýstava Kult svatých těl představuje deset exponátů, které prezentují dobu barokní zbožnosti a přináší detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů. Na doprovodných panelech vás seznámí s uctíváním svatých těl a umožní prohlédnout si detaily exponátů, které běžně nepostřehnete.

Díla, která vytvořil Petr Ferczadi, jsou převážně z broušených skleněných kamenů, drátků, brokátu, sametu, sádry, velkého množství metalických nití a kovových fólií. Vystavené kosterní pozůstatky představují velmi dobře patinované sádrové repliky nebo plastové anatomicky přesné odlitky. K vytvoření těchto děl umělce přivedla láska k historii a průvodcovská činnost v několika památkových objektech. Tato díla nejsou replikami, ale vychází z předloh, které Petr Ferczadi upravil podle své fantazie a vytvořil je za pomoci moderních materiálů. Také techniky výroby neodpovídají době barokní, jelikož je velmi obtížné najít zmínky o původních řemeslných postupech. Pouze studiem detailních fotografií relikviářů postupně přicházel autor na to, jak vytvářet jednotlivé komponenty, a uzpůsoboval je své zručnosti, materiálům a dnešním podmínkám.

Přeneste se tedy s umělcem v čase o 300 let zpět do doby baroka a nechte na sebe lehce dýchnout atmosféru pompéznosti, zdobnosti a hlavně velké úcty ke svatým ostatkům, které, jak je známo, dokáží konat zázraky.

V Gallery Vetengl v Pražské ulici v Plzni bude v rámci Víkendu otevřených ateliérů nejen možnost prohlédnutí výstavy, ale také možnost podívat se na vznik nového exponátu. Petr Ferczadi představí techniky výroby jednotlivých částí výzdoby a případně poskytne výklad k výstavě.

Eliška Marie Kozlíková

close info Zdroj: se svolením společnosti Grafia zoom_in Eliška Marie KozlíkováDo svých maleb vnáší prostor, předměty a také symboly, které v díle tvoří příběhy, prožitky a vzpomínky. Malby skrývají intimitu, která představuje důvěrnost, útulnost, ale také soukromí a tajemnost. Znatelný je i prostor pro fantazii a další představy člověka. Umělkyně nechce, aby bylo na první pohled patrné, o co jí jde. Mělo by vás to napadnout až po chvíli, co zpozorujete drobné detaily, na které se zaměřuje, a ty zachycují, co nejvíce z jejího osobního a intimního života. Co se motivů týče vycházejí ze světa, který je jí vlastní.

Avšak nejedná se o smyšlenku či hluboká témata, nýbrž o zvířata, která zde už nejsou, o rodinu, domov a především jí samotnou. Odhaluje zde své vzpomínky, prožitky, emoce, ale i bolesti pramenící z reálných událostí.

V současné době má za sebou autorka několik sympozií, která jí přinesla zkušenosti a zážitky, ale především stálé přátele. S Eliškou Marií Kozlíkovou a její tvorbou se mohou návštěvníci Víkendu otevřených ateliérů 2024 seznámit v plzeňské Papírně.