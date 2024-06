Ani letos nevynechala při svém letním Open Air Tour skupina Tři sestry zastávku v Plzni.

Koncert Tří sester a jejich hostů v Plzni, 14. 6. 2024. | Foto: se svolením Pavla Šroubka

Na páteční koncert dorazilo do amfiteátru za Plazou několik tisíc fanoušků této oblíbené kapely, kteří si s ní s radostí zazpívali jak novější skladby, tak ty léty prověřené jako Kovárna nebo Modlitba pro partu.

Při tradičním červnovém večírku této partičky, která příští rok oslaví 40 let fungování, vystoupily jako hosté také kapely Pirates of the Pubs a Synové výčepu.

Tři sestry se při své šňůře vrátí na západ Čech ještě dvakrát, 4. července hrají v Lokti a 20. července v Tachově.