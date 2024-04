Nadcházející víkend přinese na Plzeňsku Železniční víkend ve Starém Plzenci, do OC Plaza zamíří milovníci stavebni Lego a Duplo, v Papírně pak bude možné poznat něco z arabské kultury a kuchyně. V plzni zahrají Visací zámek a Monkey Business, v neděli pak akce Tuta krásná kultura podpoří handikapované děti.

Ve Starém Plzenci se uskuteční druhý Železniční víkend | Foto: se svolením Roberta Šestáka

Ve Starém Plzenci se koná Železniční víkend

Kdy: sobota 13. a neděle 14. dubna od 10.00 do 17.00

Kde: Staroplzenecká železnice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: V areálu Staroplzenecké železnice se uskuteční druhý ročník Železničního víkendu. Připraveny budou jízdy ve vláčcích Plzenecké železnice, komentované prohlídky důlních lokomotiv (v 11, 13 a 15 hodin), modulové kolejiště v měřítku HO, modelová zahradní železnice v měřítku G, výstava historických vozidel, modely bojové techniky, papírové modely, soutěže pro nejmenší a výstava železničních fotografií od spolupořádajícího spolku Vlaky Plzeňského kraje. Další ukázky železniční a hasičské techniky či historická vozidla, budou připraveny na nedalekém nádraží ve Starém Plzenci, odkud bude na akci jezdit historický autobus.

V Plaze vládnou Lego kostičky

Kdy: do soboty 14. dubna, všední den od 13.00 do 18.00, pátek a sobota od 12.00 do 18.00

Kde: OC Plaza v Plzni

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Milujete vy nebo vaše děti LEGO® stavebnice? Tak tohle je něco pro vás. Kostičkománie pokračuje v OC Plaza až do soboty, každý den je připravena herní plocha plná LEGO® stavebnic a DUPLO® kostiček, v pátek a v sobotu navíc se speciálním programem nabitým soutěžemi a spoustou zábavy. Během soboty potěší Museum of Bricks ve spolupráci s robotworld.cz návštěvníky spoustou Hravých robotů a ukázkou programování, připravený bude také workshop s Miroslavem Fišarem, kde se naučí základům Stop motion a tvorby videa s využitím panáčků. Těšit se můžete na moderované vstupy, losování nebo stavitelské výzvy.

Arabfest přinese program v Papírně

Kdy: do neděle 14. dubna

Kde: Plzeň

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Bohatý sobotní program přinese v sobotu v plzeňské Papírně letošní festival arabské kultury Arabfest. Multižánrový mini festival nabídne malou procházku po orientálních trzích s ochutnávkou blízkovýchodního street foodu, přednášku o skatingu v Jordánsku Jakuba Novotného, filmový workshop pro děti a výstavu Síň slávy, díky níž se lidé seznámí s vybranými zástupci a zástupkyněmi arabské sportovní reprezentace v mnohdy nečekaných disciplínách. Festival zakončí svůj program v neděli 14. dubna Charitativním během na podporu Lékařů bez hranic v Borském parku. Registrací a startovným dle vlastního uvážení (doporučená minimální částka je 100 Kč) tak zkušení i nezkušení běžci a běžkyně podpoří sbírku humanitární organizace pomáhající těm nejzranitelnějším také v regionu Blízkého východu.

V Šeříkovce zazní Známka punku

Kdy: pátek 12. dubna od 20.00

Kde: KD Šeříkovka, Plzeň

Za kolik: 410 korun v předprodeji, 500 korun na místě

Proč přijít: Stále ve stejné sestavě hraje už od roku 1982 punková legenda Visací zámek. V pátek večer se představí v Kulturním domě Šeříkovka v Plzni na Slovanech. Jako host klatovská kapela Fiasko, hrající hudbu inspirovanou hlavně americkým punk-rockem devadesátých let.

Bílej medvěd přivítá Lunetic a Monkey Business

Kdy: pátek 12. dubna od 19.00 a sobota 13. dubna od 20.00

Kde: klub Bílej medvěd, Plzeň

Za kolik: v předprodeji pátek 480 korun, sobota 550 – 650 korun

Proč přijít: Dva koncerty rozdílných žánrů připravili na víkend v plzeňském klubu Bílej medvěd v Prokopově ulici. V pátek se tam představí boy band Lunetic, který byl známý hlavně na konci 90. let 20. století. V sobotu to pak v klubu rozjedou funkoví Monkey Business se zpěvákem Matějem Ruppertem. Začátek programu obstará DJ, koncert začne ve 21.30 hodin.

Ve Spáleném Poříčí se půjde od vína k vínu

Kdy: sobota 13. dubna od 11.00 do 19.00

Kde: Spálené Poříčí

Za kolik: 700 korun, na místě 750 korun

Proč přijít: Tělocvičná jednota Sokol Spálené Poříčí ve spolupráci s městem Spálené Poříčí zve milovníky dobrého vína a gastronomie na prezentační a prodejní přehlídku vín vinařů z Moravy a Čech formou pochůzkové degustace. Při putování po deseti stanovištích vinařů v historickém centru města bude možné ochutnat více než sedmdesát vzorků vín od špičkových vinařů z vinařských podoblastí Moravy a Čech. Na závěr dne v sokolovně zahraje k poslechu a tanci cimbálová muzika. Do pátku 12.4. jsou do 15 hodin vstupenky v předprodeji v Infocentru, poté již pouze v sobotu před akcí u Sokolovny

Kultura podpoří postižené děti

Kdy: neděle 14. dubna od 17.00

Kde: Měšťanská beseda, Plzeň

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Druhý ročník multikulturního večera Tuta krásná kultura v prostorách Měšťanské besedy opět propojí zpěv, tanec a módu pod taktovkou pěveckého studia „J“. Výtěžek ze vstupného bude věnován projektu Díky dětem, který zaštiťuje hendikepované děti z Plzně. V programu se představí Jéčko, Markéta Konvičková, Storm Ballet, The Fresh Studio, módní návrháři z ISŠŽ Škroupovka a další.

V Depu půjde o postup v Portě

Kdy: sobota 13. dubna od 13.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Téměř dvě desítky kapel a interpretů se bude v sobotu ucházet v Západočeském oblastním kole Porty o postup do republikového finále. Program uzavře večerní koncert skupin Večerní koncert kapel Hop a Šavani a Devítka.

POPs zahrají známé hity

Kdy: sobota 13. dubna od 20.00

Kde: Buena Vista Club, Plzeň

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Našlápnutou party plnou největších hitů 80. a 90. let minulého století připravila při svém prvním letošním koncertě kapela POPs. Zazní písně světového popu od interpretů jako Michael Jackson, Phil Collins, George Michael, Depeche Mode, Backstreet Boys a mnoho dalších.