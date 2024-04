Na Plzeňsku lze o víkendu zajít na vyhlášení 32. ročníku Hudebních cen Žebřík, první koncert rockového Panoptika v tomto roce, na zámku Kozel začne výstava Draci, na Radyni přijede při zahájení turistické sezony král Karel IV. se svou družinou a v hale Lokomotivy budou plzeňští paraflorbalisté bojovat o ligové body.

V plzeňském DEPO 2015 se budou opět vyhlašovat Hudební ceny Žebřík. | Foto: Deník/Filip Nekola

V Depu budou vyhlášeny hudební ceny Žebřík

Kdy: pátek 5. dubna od 19.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: do čtvrtka 4. dubna 690 korun, VIP pass 1490 korun

Proč přijít: V plzeňském DEPO2015 se v pátek večer uskuteční vyhlášení už 32. ročníku Hudebních cen Žebřík. S exkluzivními koncerty vystoupí Jiří Suchý & Semafor Band, Chinaski, Tereza Balonová, Michal Hrůza a Kapela Hrůzy a Jamaron. Předáno bude 27 cen v devíti kategoriích a speciální cena Žebříku. Moderátory večera budou Marek Taclík a Žofie Dařbujánová.

Panoptiko začíná sezonu v Šeříkovce

Kdy: pátek 5. dubna od 20.00

Kde: KD Šeříkovka, Plzeň

Za kolik: 490 korun v předprodeji, 600 korun na místě

Proč přijít: Kapela Panoptiko po veleúspěšném, vyprodaném turné k albu Bohové, které ukončilo v Mrákově, začíná i letošní sezonu na západě Čech, tentokrát v plzeňské Šeříkovce. Jako hosty si pozvala legendární plzeňskou Fatu Morganu.

Na Radyni startuje turistická sezona

Kdy: sobota 6. dubna od 14.00 do 16.00

Kde: hrad Radyně

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Město Starý Plzenec pořádá v sobotu společně s K-centrem, městskou knihovnou a Občanským spolkem Hůrka a Radyně Zahájení turistické sezony na hradu Radyně. Jejich součástí budou oživené prohlídky s králem Karlem IV, zakladatelem hradu, a jeho družinou.

Charitativní koncert podpoří útulek

Kdy: neděle 7. dubna od 14.00 do 16.00

Kde: Plzeň

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Městská policie Plzeň připravila tradiční charitativní koncert, který se koná v Útulku pro zvířata v nouzi v Daimlerově ulici. Přijďte a podpořte dobrou věc, užijete si skvělou folkovou a country hudbu. Prohlédnete si odchytový vůz, čtyřkolku a seznámit můžete se seznámit s ubytovanými zvířaty. Ti nejmenší se mohou pobavit na skákacím hradu a pro všechny je přichystané malé občerstvení.

Na Kozlu budou k vidění draci

Kdy: od soboty 6. dubna do 15. září

Kde: zámek Kozel

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Výtvarník Aleš Drašnar přivezl na zámek Kozel své modely draků propracované do nejmenšího detailu. Mystická atmosféra putovní výstavy přenese děti i dospělé do světa fantazie, časů legend a tajemných vyprávění. Během dubna bude výstava ve všední dny přístupná pouze na požádání.

Na zámku zazní písně Karla Kryla

Kdy: sobota 6. dubna od 19.00

Kde: Spálené Poříčí

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Spolek Salomena zve v sobotu do auly na zámku ve Spáleném Poříčí na Akustický koncert písní Karla Kryla. Skladby známého písničkáře, od jehož úmrtí nedávno uplynulo 30 let, zazní v podání Jana Valíka. V předprodeji jsou vstupenky k dostání v Infocentru ve Spáleném Poříčí.

Extra Band Revival hraje v Přešticích

Kdy: sobota 6. dubna od 21.00

Kde: Přeštice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Fanoušci klasických rockových tancovaček mohou vyrazit v sobotu do Přeštic. V sobotu tam ve Spolkovém domě zahraje Extra Band Revival i s hostujícím zpěvákem Radkem Zíkou.

Paraflorbalisté budou bojovat o ligové body

Kdy: sobota 6. a neděle 7. dubna

Kde: hala TJ Lokomotiva

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: První víkend v dubnu pořádají domácí florbalisté na vozíku SKH Meteor Plzeň 6. kolo ParaFlorbalové ligy 2023/2024. V závěrečném hracím víkendu půjde o důležité body před květnovým play off. Aktuálně se Meteor nachází na 5. místě se 22 body, na čtvrté Vikings Most ztrácí čtyři body, druzí FBC Štíři České Budějovice a třetí Tatran Střešovice mají po 27 bodech. V sobotu 6. dubna v 10 hodin se plzeňský Meteor utká s pražským Tatranem Střešovice, ve 12.30 pak s budějovickými Štíry.V neděli 7. dubna se plzeňský celek utká v 9 hodin ráno s polskými Wheel Wolf Sosnowiec a základní část ligy ukončí od 14 hodin s Vikings Most.