V nabídce víkendových akcí v Plzeňském kraji je například unikátní výstava nožů v plzeňských Černicích, pivně-kulturní festival Brūstok v DEPO2015, cestovatelský festival v Měšťanské besedě, vyhánění zimy v plzeňské zoo, do Šeříkovky přijedou zahrát metalové legendy Citron a Metalinda, do Divadla Pod Lampou brněnská kapela Animé. Na své si přijdou i milovníci železničních modelů.

V plzeňských Černicích se uskuteční unikátní nožířská výstava, jaká se na západě Čech už dlouho nekonala. | Foto: se svolením organizátorů

PLZEŇSKO

Do Černic se chystají nožíři z celých Čech

Kdy: sobota 2. března od 9.00 do 19.00

Kde: Restaurace a Penzion U Matasů

Za kolik: 100 korun, děti do 15 let a senioři nad 70 let zdarma

Proč přijít: Do plzeňských Černic se sjede více než dvacítka nožířů z celých Čech, aby představili na unikátní výstavě své výrobky, v západních Čechách se v posledních dvou desetiletích nic takového nepořádalo. K vidění i koupi zde budou nejrůznější druhy nožů – od zavíracích přes kuchyňské, outdoorové, vojenské, lovecké až po vyloženě exkluzivní umělecké kousky. Nebudou chybět ani materiály na jejich zhotovení, brousky a další doplňkový sortiment včetně výrobků ze dřeva a kůže. Návštěvníci si mohou také přinést k nabroušení vlastní nože. Připraven je i pestrý doprovodný program.

Pivní Brūstok zaplní Depo

Kdy: pátek 1. března od 14.00 do 22.00, sobota 2. března od 11.00 do 22.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pivně-kulturní festival Brūstok představí v multifunkčním prostoru DEPO2015 v Plzni široké spektrum nejrůznějších pivních speciálů, počínaje hořkými pivy typu IPA, přes osvěžující kyselejší varianty až po silná piva stout. Celkem svou produkci představí na 30 pivovarů ze všech koutů naší země. K tomu dobře poslouží speciální degustační sklenice, které si na místě můžete půjčit i koupit. A pivo se nebude jen ochutnávat, ale bude se o něm také mluvit.

Citron a Metalinda společně v Šeříkovce

Kdy: sobota 2. března od 19.00

Kde: KD Šeříkovka, Plzeň

Za kolik: 690 korun v předprodeji

Proč přijít: Svou druhou zastávku si v Plzni udělá tour Síla návratů 2024, na kterém spojí síly legendy československé rockové a metalové scény Citron, Metalinda a dámská Loretta. Právě ta celý večer v sobotu zahájí v 19 hodin, ve 20.15 odstartuje koncert Metalindy a od 21.45 vše uzavře Citron. Součástí večera bude od 19.45 do 20.15 také autogramiáda Citronu, který přijede i se dvěma bývalými členy Václavem Vlasákem a Jaroslavem Bartoněm.

V plzeňské zoo budou vyhánět zimu

Kdy: neděle 3. března od 14.00

Kde: ZOO Plzeň

Za kolik: pro účastníky akce zdarma

Proč přijít: V neděli vyženou v plzeňské zoo zimu z plzeňské kotliny. Všichni, kdo už se těší na jaro, jsou očekáváni v maskách i bez nich ve 14 hodin před 7. základní školou na sídlišti Vinice. Odsud se průvod s přihlížejícími přesune na statek Lüftnerka, kde bude v rámci připomínky některých starých lidových zvyků setnuta hlava línému slaměnému kohoutovi. Další zastávka se uskuteční mezi 15.15 až 15.45 na začátku Kilometrovky nad jezem u Kalikovského mlýna, kde bude utopena Morana a odměněny nejvtipnější masky. Velké veselí pak určitě vypukne kolem 16. hodiny před radnicí poté, co bude zima pro jistotu ještě spoutána, uložena do rakve a odnesena do městské šatlavy.

Fanoušci mašinek zamíří na Bory

Kdy: sobota 2. března od 9.00 do 18.00 a neděle 3. března od 9.00 do 16.00

Kde: Hotelová škola, Plzeň-Bory

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Spolek Moduly Plzeňského kraje připravil na víkend výstavu železničních modelů a kolejišť Borská lokálka. Uskuteční se v tělocvičně hotelové školy v ulici U Borského parku v Plzni, vstup bude z Máchovy ulice.

V Besedě se bude cestovat Kolem světa

Kdy: sobota 2. března od 14.00

Kde: Měšťanská beseda Plzeň

Za kolik: celodenní 450 korun, jednotlivé přednášky 140 korun

Proč přijít: Cestovatelé a fotografové na festivalu Kolem světa představí své nejzajímavější cestovatelské zážitky ze svých expedic formou komentovaných projekcí a přednášek. Nedílnou součástí festivalu je doprovodný program v předsálí, kde se bude podávat tradiční jídlo a návštěvníci si budou moci zakoupit asijské a jiné výrobky. Vstupenky na jednotlivé přednášky budou k zakoupení od pátku na mestanskabeseda.cz.

Pod Lampou zahrají rockové kapely

Kdy: pátek 1. a sobota 2. března od 20.00

Kde: Divadlo Pod Lampou, Plzeň

Za kolik: pátek 250 korun v předprodeji, 300 korun na místě, sobota 200 korun

Proč přijít: Divadlo Pod Lampou bude v pátek i v sobotu patřit rockovým kapelám. V pátek zahraje avantgardní skupina První hoře, která slaví 25 let s podporou plzeňské kapely Slunovratovy paprsky. V sobotu pak indie rocková kapela Animé pod vedením kytaristy Jiřího Kučerovského představí při jednom ze svých posledních koncertů novou desku Clarity Clouds, předskokanem bude Jan Jelen Band.

Město Plasy má ples

Kdy: pátek 1. března od 20.00

Kde: KD Plasy

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Ples města Plasy se uskuteční v místním kulturním domě. Zahraje skupina Mettronom, jako host vystoupí Anna Slováčková. Bohatá tombola a drobné občerstvení budou zajištěny. Předprodej vstupenek v Městské knihovně v Plasích (373322091).

V Kramolíně zahraje Central

Kdy: neděle 3. března od 14.00

Kde: Kramolín u Nepomuka

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V Kramolíně u Nepomuka si v neděli dají dostaveníčko příznivci dechovky. Od 14 hodin zahraje v Hospodě U Kubátů skupina Central se zpěvačkou Zlatou Kráčmerovou.

DOMAŽLICKO

Turistická vycházka

Kdy: sobota 2. března od 13.0

Kde: sraz u sokolovny, Benešova ul., Domažlice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Klub českých turistů, odbor Domažlice připravil pro veřejnost další turistickou vycházku. Sraz je u sokolovny v Benešově ulici v Domažlicích. Odtud se ve 13 hodin vyrazí směr Baldov, Luženičky, Luženice, Draženov, Petrovice a zpět do Domažlic. Celková délka trasy je 11 kilometrů.

Karneval na ledě

Kdy: sobota 2. března od 14.00

Kde: zimní stadion, Domažlice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Pro děti bude zajištěn program trenéry HC Domažlice a bude prostor i pro veřejné bruslení s rodiči. Děti v kostýmu dostanou malý dárek, vítaní jsou i rodiče v maskách. Z bezpečnostních důvodů děti musí mít hrubší rukavice a ochrannou přilbu buď vlastní, nebo si ji můžete půjčit na místě. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude odeslán na transparentní účet sbírky na opravu hradu Vítkův Hrádek u obce Přední Výtoň.

Dětský karneval a maškarní karnevaly

Kdy: sobota 2. března

Kde: Klenčí, Kdyně, Starec u Kdyně

Za kolik: Klenčí, Starec zdarma, Kdyně masky 30 korun, ostatní 50 korun

Proč přijít: O víkendu je na Domažlicku připraveno několik karnevalů. V Klenčí pod Čerchovem je to dětský karneval v sále kulturního domu U Nádraží od 14 hodin. V Kdyni se na maškarní můžete vydat do sokolovny rovněž ve 14 hodin a ve Starci budou masky rejdit v sále místního hostince od 14.30.

KLATOVSKO

The Backwards

Kdy: pátek 1. března od 19.30

Kde: Divadlo Klatovy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Strhující výlet do hudební minulosti plné nezapomenutelných hitů pro několik generací fanoušků Beatles čeká na všechny návštěvníky koncertu kapely The Backwards. Kapela je jedním z nejlepších Beatles revivalů na světě.

Dance Cup Klatovy – taneční soutěž

Kdy: sobota 2. března od 8.00

Kde: kulturní dům, Klatovy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Městské kulturní středisko Klatovy ve spolupráci se ZUŠ J. Kličky Klatovy pořádá druhý ročník taneční soutěže Dance Cup Klatovy. Přihlašovat se mohly týmy do věkové kategorie mini děti, děti, junioři, mládež a senior. Mezi soutěžní tance patří Plesové formace, Dance Art, Street Dance, Show Dance, Disco Dance/Show, Mažoretky a Pompom Dance. Tato soutěž je v letošním roce předskokanem a odrazovým můstkem pro mnohé regionální a postupové soutěže, které budou v následujících týdnech probíhat, tak si ji nenechte ujít.

Závod po staru z Lišáku s Emilem

Kdy: sobota 2. března od 10.30

Kde: Skiareál Kašperky

Za kolik: startovné dobrovolné

Proč přijít: Na závod po staru z Lišáku s Emilem na dřevěných lyžích a v dobovém oblečení zve všechny zájemce Skiareál Kašperky. Prezentace začíná v sobotu v 10.30 u malého vleku. Startuje se ve dvou kategoriích: Páni a dámy – ski bez hran, Páni a dámy – ski s hranami. Pro první tři jsou připraveny věcné ceny a pro všechny pak upomínkový diplom.

ROKYCANSKO

Výstavou provede její autorka

Kdy: sobota 2. března od 14.00

Kde: Muzeum Dr. B. Horáka

Za kolik: 40 korun

Proč přijít: Komentovaná prohlídka výstavy Cesty české vědy se koná v sobotu, a to v rokycanském Muzeu dr. Bohuslava Horáka. Návštěvníky provede autorka expozice Michaela Zemková a své vyprávění nazvala Ze života českých velikánů, zaměří se na naše polozapomenuté vědce a objevitele.

Hasiči v Kamenném Újezdu mají bál

Kdy: pátek 1. března od 20.00

Kde: Kamenný Újezd

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Tradiční Hasičský bál chystají na páteční večer hasiči v Kamenném Újezdu. V sále obecního úřadu začne ve 20.00, o hudební doprovod se postarají Robert Jíša se zpěvačkou Janou Hánělovou.

TACHOVSKO

Princezna a loupežníci

Kdy: neděle 3. března od 15.00

Kde: sál městského kina Bor

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Potěšit jak malé, tak dospělé diváky přijede Kladrubský divadelní spolek do městského kina v Boru. Zhlédnout tu můžete pohádku Princezna a loupežníci.

Muzejní kvíz

Kdy: pondělí 4. března od 18.00

Kde: bývalá továrna firmy Adler, Zahradní ulice 502

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Při příležitosti 70. výročí založení Muzea Českého lesa pořádá muzeum sérii kvízů. Vítězný tým celé série získá cenu Miroslavy Halové. Cenu však získá i vítěz každého večera. Každý večer 40 otázek v 8 tématech o všeobecných znalostech z regionu okresu Tachov. Soutěží týmy o 2–6 hráčích. Počet týmů je omezen a je nutné se přihlásit nejpozději vždy den předem (v březnu do neděle 3. 3.) na odkazu: https://1url.cz/@muzejnikviz nebo do pátku na telefonu 374 722 171. Je možné absolvovat všechny termíny (4. 3., 22. 4., 20. 5. a 3. 6.) nebo kdykoli přistoupit či přijít jen na některé. Připraveno bude občerstvení. Všechna témata kvízu se vztahují k regionu okresu Tachov, ovšem nejen k historii.