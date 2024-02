Víkendovému programu v Plzeňském kraji vládnou masopusty. Uskuteční se v řadě měst i vesnic, včetně toho největšího v Postřekově či nejstaršího v Sulislavi. Výjimkou nebude ani Plzeň, kde mohou lidé navštívit také třídenní festival čokolády v Olympii. Kromě toho se konají bály, v plzeňské Šeříkovce vystoupí Aleš Brichta a do Sušice mohou na festival Animánie Šumava vyrazit nadšenci do animovaných filmů.

Tradiční masopust v Postřekově na Domažlicku. | Foto: Petr Eret

PLZEŇSKO

Masopustní průvod vyrazí od Branky

Kdy: sobota 10. února od 16.00

Kde: centrum Plzně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Plzeňský lidový soubor Mladina opět připravil tradiční Plzeňský Masopust, aneb Masopust, Masopust, jen mne holka nevopusť!. Průvod vyrazí v 16 hodin od Branky před plzeňskou radnici, kde podle tradice poděkuje primátorovi za udělení povolení Masopust konat. Dále bude pokračovat Zbrojnickou ulicí přes Šafaříkovy sady okolo Západočeského muzea dál podél Radbuzy ke Košíkově lávce u mostu Milénia, kde skoncuje s Masopustem. Poté se přesune do areálu DEPO2015, kde bude probíhat veselice s pořádajícím souborem, skupinou historického šermu Lorika i dechovkou plzeňské Konzervatoře.

V Bolevci připomenou ‚bláznové dny‘

Kdy: sobota 10. února od 10.00 do 16.00

Kde: Bolevecká náves, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zhruba padesátičlenný masopustní průvod projde plzeňskou Boleveckou náves, a připomene tak zdejší „bláznové dny“, které mají v Bolevci svou tradici. Návštěvníci si pochutnají na zabijačkových dobrotách a čeká na ně také hudební vystoupení.

Milovníci čokolády zamíří do Olympie

Kdy: od pátku 9. února, 14.00, do neděle 11. února, 17.00

Kde: OC Olympia, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Akce je jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, skvěle si pochutnat a případně se i přiučit vaření s čokoládou. Ochutnat bude možné třeba čokoládové pivo, víno, nebo kebab, pro malé mlsaly budou připraveny také dětské tvořivé dílničky.

V Šeříkovce vystoupí Brichta a Alkehol

Kdy: sobota 10. února od 20.00

Kde: KD Šeříkovka, Plzeň

Za kolik: 550 korun v předprodeji, 600 korun na místě

Proč přijít: Po delší době se v Plzni představí zpěvák Aleš Brichta, výrazná tvář českého metalu, zakládající člen kapely Arakain. Při šňůře ke 40 letům na scéně představí v Kulturním domě Šeříkovka na Slovanech naživo jeden ze svých projektů Hattrick, na závěr večera pak se svou kapelu AB Project průřez svojí tvorbou. Mezitím bude třetím do party populární Alkehol.

V parkhotelu je Valentýnský ples

Kdy: sobota 10. února od 19.00

Kde: Parkhotel Plzeň

Za kolik: 300 – 650 korun

Proč přijít: Valentýnský ples v Parkhotelu v Plzni na Borech přinese bohatý program, okouzlující výzdobu, školu tance s hvězdou minulého ročníku Stardance Michalem Mládkem, s muzikálovými hity vystoupí Pavel Režný a Charlotta Režná z plzeňského Divadla J. K. Tyla. Chybět nebude půlnoční překvapení a hodně tance s oblíbenou kapelou Dance band. Výtěžek tomboly půjde na dobrou věc. Lístky jsou v prodeji na Plzeňské vstupence.

V sídle Spolku Aleš je výstava kolejiště

Kdy: pátek 9. - neděle 11. února

Kde: Spolek Aleš, Plzeň

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Výstavu modelového kolejiště pořádá spolek Vlaky Plzeňského kraje v sídle Spolku Aleš na adrese Klatovská 61, Plzeň. Vystavené bude modelové kolejiště ve velikosti H0, modelová železnice ve velikosti G, papírové modely a také fotografie, které pořídili členové pořádajícího spolku.

Mašinky budou jezdit i večer

Kdy: sobota 10. února

Kde: Dům historie Přešticka

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Dům historie Přešticka a Josef Němeček zvou na večerní jízdy digitálně ovládaných souprav vlaků provozovaných na české železnici na modulovém kolejišti ve velikosti TT. Jízdy za večerního osvětlení se konají v Domu historie Přešticka v sobotu 10. února 2024 od 19 do 21 hodin. Kolejiště v provozu bude možné zhlédnout do 25. 2. 2024 v termínu (út - pá 9-12 a 13-17 hod., so, ne 14-17 hod.).

Masopustní průvod vyjde v Číčově

Kdy: sobota 10. února od 12.00

Kde: Číčov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V pravé poledne vyrazí masopustní průvod v sobotu v Číčově. Projde celou vesnicí, poté jsou všichni zváni k posezení s hudbou do kulturního domu.

Letci mají bál v Plasích

Kdy: sobota 10. února od 20.00

Kde: Bio Střela Plasy

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: V kulturním domě Bio Střela Plasy se v sobotu od 20 hodin uskuteční Letecký bál. K tanci a poslechu zahraje kapela Sebranka, připraven bude fotokoutek, tombola, večer zpestří vystoupení Ilusias Light Show.

V Hořehledech je Hasičský bál

Kdy: sobota 10. února od 20.00

Kde: KD Hořehledy

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů v Hořehledech pořádá v sobotu v místním pohostinství Hasičský bál. Hudební doprovod obstará skupina Sentiment.

Děti na maškarním pobaví klaunka Pepina

Kdy: sobota 10. února od 14.00

Kde: KKC Přeštice

Za kolik: děti 80 korun, dospělí 100 korun

Proč přijít: Velký sál Kulturního a komunitního centra v Přešticích bude hostit Dětský maškarní karneval s klaunkou Pepinou. Připraven je tříhodinový program, začíná se ve 14 hodin.

V Kralovicích je Valentýnská party

Kdy: sobota 10. února od 20.00

Kde: Lidový dům Kralovice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: V Lidovém domě v Kralovicích se chystá Valentýnská party, zamilovaným i těm, kteří se třeba budou chtít teprve seznámit bude hrát DJ Láďa Čech. Účastníci budou mít možnost vyhrát poukaz na valentýnskou večeři.

DOMAŽLICKO

Masopust v Postřekově, největší a nejdelší v západních Čechách

Kdy: od pátku 9. února do úterý 13. února

Kde: Postřekov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sezpívaná na kytičkovou se koná v pátek 9. února od 20 hodin U Hadamů, následující den je maškarní bál od 20 hodin v hotelu U Nádraží. Neděle je ve znamení krojovaného průvodu od 16 hodin a od 17 hodin kytičkové zábavy v hotelu U Nádraží. V pondělí od 19 hodin vypukne babský bál a v úterý masopust vyvrcholí masopustním průvodem obcí od 16 hodin, který vyjde od tělocvičny. Vše uzavře masopustní truchlení v hotelu U Nádraží od 17 hodin.

Turistická vycházka za dobrými párky

Kdy: sobota 10. února od 11.30

Kde: sraz na nádraží ČD Domažlice

Za kolik: jízdné

Proč přijít: Domažličtí turisté nesedí doma ani v únoru a zvou všechny zájemce na turistickou vycházku za dobrými párky na Štefle. Odjezd je vlakem v 11.30 do Loučimi. Odtud se pak vydáte na Štefle a zpět. Trasa měří 8 kilometrů.

Letci mají maškarní ples

Kdy: sobota 10. února od 20.00

Kde: Lidový dům Staňkov

Za kolik: 200/250 korun

Proč přijít: Aeroklub Staňkov pořádá v místním Lidovém domě Letecký maškarní ples. Hrát při něm bude skupina Eges, připravena bude i tombola.

Masopust v Mrákově

Kdy: sobota 10. února od 12.30

Kde: Mrákov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Mrákovští všechny srdečně zvou: Vezměte si masku a pojďte se s námi projít Mrákovem a Kyčovem. Sraz masek je ve 12.30 na Pergole.

Masopust ve Starci u Kdyně a v Chodské Lhotě

Kdy: sobota 10. února

Kde: Starec u Kdyně a Chodská Lhota

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sobota bude zasvěcena masopustu i v dalších obcích na Domažlicku. Ve Starci se masky sejdou ve 13 hodin u místního hostince. V Chodské Lhotě mají masky sraz ve 12.45 u hasičské zbrojnice, odkud se průvod bude šinout za doprovodu živé muziky. Vyráží ve 13 hodin.

Dokud nás milenky nerozdělí

Kdy: pondělí 12. února od 19.00

Kde: kino Kdyně

Za kolik: v předprodeji 550 korun, na místě 650 korun

Proč přijít: Zajímá vás, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství? Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn je na programu v kdyňském kině. V hlavních rolích Rosalie a Francise se představí divákům Veronika Freimanová a Vladimír Kratina.

KLATOVSKO

Masopust v Žihobcích a Buděticích

Kdy: sobota 10. února

Kde: Žihobce

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na masopust zvou hasiči z SDH Žihobce a SDH Budětice. V Žihobcích je sraz všech masek v 8.30 dopoledne u hasičárny, v Buděticích už v 8.00 v pohostinství U Šafandů.

Masopustní průvod a zabijačkové hody

Kdy: sobota 10. února od 10.00

Kde: Kašperské Hory

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Masopustu bude patřit sobota i v Kašperských Horách. Sraz masek je v 10 hodin ve vestibulu kina. O půl hodiny později vyrazí od kašny průvod městem za doprovodu harmonikářů. Cíl je v hasičské zbrojnici, kde budou od 13 hodin připraveny zabijačkové speciality a masopustní veselí. Děti se můžou těšit na dětský koutek.

Animánie na Šumavě

Kdy: sobota 10. února od 13.00

Kde: kino, Sušice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Animánie na Šumavě je první ročník festivalu animace a animovaného filmu pro děti, dospívající i dospělé v Sušici, který vychází z již léty ověřeného Festivalu Animánie v Plzni. Přijďte vyzkoušet kouzlo animace a vytvořte si vlastní film dle svého scénáře, zhlédněte řadu animovaných filmů od dětských i dospělých tvůrců a nechte se inspirovat světem fantazie v game zóně, kde vám představí videohry jako další uměleckou formu.

Masopust v Malém Boru

Kdy: sobota 10. února od 13.00

Kde: Malý Bor

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Masopustní průvod projde v sobotu i Malým Borem. Pokud se chcete připojit, sraz masopustních masek je už v poledne v šatnách na fotbalovém hřišti.

Masopust v Hartmanicích

Kdy: neděle 11. února od 10.00

Kde: Hartmanice, náměstí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hartmanický masopust pořádá skautský oddíl Gabrety Hartmanice a těšit se při něm můžete i na soutěž o nejlepší masopustní masku.

ROKYCANSKO

DDM chystá Festiválek deskových her

Kdy: sobota 10. února od 14.00 do 18.00

Kde: DDM Rokycany

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Stavte se podívat, inspirovat a zahrát si deskové hry zve DDM Rokycany na svou sobotní akci. Průvodci zájemcům všech věkových kategorií budou děti z deskoherních kroužků, k dispozici je přes 200 různých her. Přezůvky s sebou.

V Radnicích vyrazí průvod

Kdy: sobota 10. února od 13.00

Kde: Radnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vyhlášené masopustní veselí organizují sportovci s podporu města. Účastníci v maskách (ale i bez nich) vyrazí ulicemi po 13. hodině za doprovodu Cheznovanky z náměstí. Ve 20 hodin pak začne merenda v sokolovně na téma rock and roll. Zahraje W Band a účastníci v převleku obdrží pivo zdarma.

Ve Zbirohu bude živo

Kdy: sobota 10. února od 10.00

Kde: Zbiroh

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sobota 10. února bude hektická ve Zbiroze. Už v 10 hodin startují v prostoru u hasičárny a městského úřadu vepřové hody. Nabídku doplní točené pivo, káva i něco sladkého k zakousnutí v prostorách městského úřadu a multifunkčního sálu. Na 14. hodinu je připraven masopustní průvod. Sraz masek bude před informačním centrem. Masky projdou částí Sládkovy ulice, ulicí Karla Vokáče, Ke Hřišti, Bezručovou zpět na náměstí a veselice bude pokračovat v multifunkčním sále.

TACHOVSKO

Sulislavský masopustní průvod

Kdy: sobota 10. února od 13.00

Kde: Sulislav

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Masopustní maškary projdou v sobotu i Sulislaví. Do kroku jim zahraje Lidová muzika z Chrástu. Sraz je před hospůdkou U Kostela.

Masopustní veselice

Kdy: sobota 10. února od 13.00

Kde: Kladruby

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Masopust oslaví v sobotu i v Kladrubech. Sraz maškar je ve 13 hodin u radnice.

Partyples šibřinky

Kdy: sobota 10. února od 20.00

Kde: KD Stříbro

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Večerem vás provedou DJ Beruška a DJ Motyqua z uskupení Umakart & Hallogen, kteří vás na parketu roztančí na plesové klasiky, oldies pecky i na aktuální hity! Můžete se těšit na bohatou tombolu se spoustou party předmětů, na dámskou volenku, na soutěž o nejlepší masku, na soutěž v kopu na branku a hlavně na partyples se skvělými lidmi! Afterparty proběhne v klubu Marco, kam máte z plesu vstup zdarma a dostanete welcome shot zdarma.