O víkednu se poprvé otevře expozice Depo Moto Art v Plzni, mezi mikulášskými nadílkami je připravena i ta v Hangáru 3 na letišti v Líních nebo v plzeňské zoo. Chystají se adventní koncerty, ale zkrátka nepřijdou ani příznivci rocku či folku. Ti první mohou vyrazit na Whitesnake revival nebo na Brutus, ti druzí na Žalmana a Kiďáka. Naposledy vyjede motoráček mezi Příkosicemi a Nezvěsticemi a v Kyšicích se chystá soutěžní výstava plastikových modelářů.

O víkendu se v Plzni poprvé otevře expozice Depo Moto Art v bývalé trolejbusové hale v DEPO2015. | Foto: Deník/Pavel Bouda

PLZEŇSKO

Otevírá se Depo Moto Art

Kdy: od pátku 8. prosince

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: základní vstupné 300 korun

Proč přijít: V pátek 8. prosince se v DEPO2015 v Plzni poprvé otevře Depo Moto Art, muzeum, které v sobě spojuje historická auta a moderní umění. Expozice se připravovala sedm let a obsahuje vozy ze sbírek Emila Příhody, jemuž se přezdívá Pan Praga, Františka Čečila a Petra Hošťálka. Návštěvníci budou moci v muzeu vidět 50 aut, 80 motorek a 30 kol. Více na webu depomotart.cz.

Mikuláš přijde na letiště v Líních

Kdy: sobota 9. prosince od 11.00 do 15.30

Kde: Muzeum Hangár 3, letiště Líně

Za kolik: 100 korun, děti do 6 do 15 let 50 korun

Proč přijít: Naposledy v tomto roce se veřejnosti otevře letecké muzeum v Hangáru 3 na letišti v Líních, tentorkát i s Mikulášem a čertem. Chybět sice zřejmě bude P 51 Mustang, nejspíš naposledy ale bude možné v Líních spatřit L – 39 Albatros OK-JET, do něhož se půjde v hangáru i posadit. Ve 14 hodin budou premiérově rozsvícena všechna vystavená letadla a dojde i na společný zpěv vánoční koledy. Pro děti bude připravena vánoční tvořivá dílnička a sladké překvapení od Mikuláše.

V Šeříkovce zazní hity od Whitesnake

Kdy: sobota 9. prosince od 19.00

Kde: KD Šeříkovka v Plzni

Za kolik: 390 korun v předprodeji, 450 korun na místě

Proč přijít: Vynikající česká kapela Whitesnake Revival zahraje společně se zpěvákem Radkem Zíkou, který je hlasově až neuvěřitelně podobný originálu, v sobotu 9. prosince v Kulturním domě Šeříkovka v Plzni. Vedle hitů světoznámých Whitesnake zazní i skladby ze sólového alba jejich zpěváka Davida Coverdala Into The Light z roku 2000. Jako host vystoupí legendární karlovarská kapela CODA, jedna z nejlepších hardrockových formací na české hudební scéně.

Do podzemí se půjde za svitu baterek

Kdy: do neděle 10. prosince

Kde: Plzeň

Za kolik: 190 korun

Proč přijít: Nenechte si ujít prohlídku plzeňského podzemí pouze za svitu baterek! Během prohlídky průvodce poodhalí tajemství labyrintu chodeb, sklepů a studní, který byl pod městem Plzní budován od 14. století. Poznáte život pod městem a díky exponátům a vystaveným nálezům proniknete i do historie města a každodenního života středověkých obyvatel města Plzně. Navíc objevíte další autentičtější část celé podzemní chodby, kterou navštívíte pouze během prohlídek za tmy. Prohlídky se konají od čtvrtka do neděle, rezervace míst na prazdrojvisit.cz.

Modeláři vystavují v Kyšicích

Kdy: sobota 9. prosince od 8.00 do 13.00

Kde: Kulturní dům v Kyšicích

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Tradiční setkání plastikových modelářů pořádá jeden z nejstarších stále fungujících klubů plastikových modelářů v ČR KPM Plzeň. Původně to byla výstava modelů členů klubu, ale od roku 2001 vznikla i veřejná soutěž zaměřená na modely letadel a bojové techniky všech měřítek. Loni se poprvé konala v Kyšicích, kde jsou k dispozici vhodnější a větší prostory, a vystaveno na ní bylo 180 modelů. Zvláštností této soutěže je, že pět z deseti soutěžních kategorií je určeno pro mladé modeláře do 15 let. Pro děti bude připravena akce Slep si svůj model, vyhlášení výsledků bude ve 12.30.

V katedrále se koná adventní koncert

Kdy: pátek 8. prosince od 18.00

Kde: katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: V plzeňské katedrále se uskuteční adventní koncert AVE MARIA. Protagonistkou tohoto slavnostního a nevšedního vystoupení bude vynikající sopranistka Miriam Čížková, která svým nádherným, lyrickým sopránem přednese díla světových mistrů klasické hudby, jakými jsou například Charles Gounod, Franz Schubert či Wolfgang Amadeus Mozart. Na varhany bude hrát regenschori katedrály Aleš Nosek a hostem bude Plzeňský dětský sbor.

Zoo připravila Čertovské odpoledne

Kdy: sobota 9. prosince od 13.00

Kde: Zoo Plzeň

Za kolik: vstupné dle ceníku

Proč přijít: V neopakovatelném pekelném prostředí kovárny na statku Lüftnerka se bude konat Čertovské odpoledne v zoo. Adventní program začne v sobotu ve 13 hodin ukládáním medvědů k zimnímu spánku. Medvědi sice spí již od konce listopadu, ale i tak to bude mimořádná příležitost dozvědět se od ošetřovatele o jejich životě. Následně se bude od 15 hodin konat program v kovárně na statku Lüftnerka, kde se objeví i Mikuláš s nadílkou pro děti.

Muzeum přichystalo prohlídky a dílny

Kdy: předvánoční soboty od 14.00

Kde: Muzeum církevního umění, Plzeň

Za kolik: prohlídka 60 korun, dílna 20 korun

Proč přijít: Západočeské muzeum v Plzni připravilo na předvánoční čas Adventní komentované prohlídky v klášteře a Adventní dílny, které se uskuteční vždy v sobotu před adventní nedělí v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze ve Františkánské ulici. Od 14 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka a adventní dílny budou probíhat v čase od 14 do 18 hodin.

V Červeném Hrádku pokračuje divadelní přehlídka

Kdy: pátek 8. prosince od 19.00

Kde: Červený Hrádek

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Zástupci TJ Sokol a skauti v Červeném Hrádku se rozhodli navázat na zdejší divadelní tradici a letos pořádají přehlídku představení ochotnických divadelních společností. V pátek bude pokračovat vystoupením tria Memories z Chrástu, v představení Cesta kolem světa za 80 minut zazáří například Milan Benedikt Karpíšek nebo Roman Krebs. Prostřednictvím písniček provedou diváky Evropou i Amerikou.

V Kožlanech vystavují panenky

Kdy: do 29. února 2024

Kde: Muzeum v Kožlanech

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V Městském muzeu Kožlany je možné navštívit výstavu Reborn panenek z dílny Marie Matějovské, a to vždy od úterý do soboty v době otevírací doby muzea od 7.30 do 16 hodin. Výstava potrvá do 23. prosince a po vánoční pauze bude pokračovat od 9. 1. 2024 do 29. 2. 2024.

DOMAŽLICKO

Vernisáž výstavy v Domě dějin Holýšovska

Kdy: pátek 8. prosince od 18.00

Kde: Dům dějin Holýšovska, Holýšov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Háčkovaná krása Hany Dočekalové a perníčky Jitky Korelusové vyzdobí během adventního, vánočního a novoročního času Dům dějin Holýšovska. Tradiční výstava s atmosférou Vánoc bude letos zahájena slavnostní vernisáží 8. prosince od 18 hodin. Vernisáž obohatí hudebním vystoupením holýšovský pěvecký sbor Hlas. U příležitosti zahájení výstavy bude připraveno malé občerstvení. Po ukončení výstavy si bude možné zakoupit perníčky Jitky Korelusové, kdy výtěžek bude opět věnován na konto Nelly Novákové trpící Leigh syndromem mutace SURF 1.

Dušan Talaš Band - Vánoční koncert

Kdy: sobota 9. prosince od 20.00

Kde: Klub Rodrigueze, v areálu Klíče Dolina

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Jeden z Vánočních koncertů Dušana Talaše a kapely je připraven v sobotu v Domažlicích v klubu Rodrigueze. Dušan Talaš není na domažlické hudební scéně žádným nováčkem. Řada lidí si jej spojuje především s kapelou Relaxis.

Andělská stezka v Horšovském Týně

Kdy: pátek 8. prosince od 15.00 do 17.00

Kde: areál U Kubyho, Horšovský Týn (u cyklostezky)

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na andělskou stezku se můžete vydat v Horšovském Týně. Na cestě osvětlené svíčkami vás budou čekat andělé s úkoly, andělská tvořivá dílna, Ježíškova schránka na dopisy, andělský fotokoutek a další radosti a překvapení. Připraveno bude i občerstvení a opékání buřtů.

Mrákovský kulturák rozezní Brutus

Kdy: sobota 9. prosince od 20.30

Kde: KD Mrákov

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: KD Mrákov u Domažlic pokračuje ve své nabité sezoně. Početný seznam jmen nestárnoucích legend naší bigbítové scény nyní neozdobí nikdo jiný než stálice Brutus z Rakovníka. A o tom, že půjde o řádně vypečený a užitý večírek, už předem není pochyb! Prkna mrákovského sálu rozezní kultovní bigbítová formace už tuto sobotu ve 20.30 hodin.

KLATOVSKO

Slavnostní otevření vánoční stezky a rozsvícení stromu v lese

Kdy: sobota 9. prosince od 14.00

Kde: Luby

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu se poprvé rozsvítí lubský vánoční strom v lese. Vede k němu vánoční stezka s dvanáct zastaveními s cedulemi, na kterých si připomenete vánoční písničky a koledy. Na konci stezky si společně zahrajete a zazpíváte koledy, na děti bude čekat vánoční vyrábění, ale i poštovní schránka na jejich dopisy pro Ježíška. Vhod určitě přijde i malý vánoční trh se staročeskými ozdobami a drobným občerstvením. V 16.30 hodin pak společně rozsvítíte vánoční stromek. Ten pak bude svítit denně od 15.30 do 21.00 až do 1. ledna. Na stezku se můžete vydat autobusem. Dojet můžete na konečnou Lub autobusem linkou 1 ve 14.50 a nebo linkou 4 ve 12.56, 15.53 a nebo 16.58. Odtud je to 800 metrů, půjdete k lubskému nádraží, před ním se dáte vlevo a pak jdete po silnici, přejdete železniční přejezd a tam už stojíte na začátku Spáleného lesa, na začátku cesty.

Klatovský klášterní bazar a adventní trh

Kdy: neděle 10. prosince od 9.00

Kde: Divadelní ulice a náměstí, Klatovy

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Již 13. ročník Klatovského klášterního bazaru připravilo město Klatovy na neděli. Zapojí se i partneři města – Klatovský okrašlovací spolek, Rotary Club Klatovy, Dům dětí a mládeže Klatovy a další. Tentokrát výtěžek z prodeje pomůže dětem s postižením. Na náměstí se ve stejný den uskuteční první adventní trh s programem. Můžete se těšit například na unikátní mobilní zvonohru Rudolfa Manouška či večer na koncert zpěváka Jakuba Smolíka.

Obec Obytce otevírá peklo

Kdy: sobota 9. prosince od 17.00

Kde: u Obecního úřadu Obytce

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Brány pekelné se otevřou v sobotu pro všechny zájemce v obci Obytce. Přijde i Mikuláš s anděly. Občerstvení bude připraveno v hasičárně. Pokud máte pro děti připravené balíčky a chcete, aby jim je předal Mikuláš, přineste je s sebou.

Myslivecký bál

Kdy: sobota 9. prosince od 20.00

Kde: Petrovice, U Luhanů

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Myslivci chystají svůj bál v restauraci U Luhanů v Petrovicích u Sušice v sobotu večer. Těšit se můžete na bohatou soutěž o ceny. K tanci a poslechu bude po celý večer hrát skupina Harmony.

Benefice Domov v Horském klubu v Kašperských Horách

Kdy: neděle 10. prosince od 17.00

Kde: Horský klub Kašperské Hory

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Také v letošním roce proběhne tradiční benefiční festival, tentokrát na podporu domova v Kašperských Horách. Po tříleté odmlce se tak diváci mohou těšit na benefici s místní populární kapelou Kůrovci a jejich oblíbenými lidovými skladbami a folkové duo Jasmín s českou folkovou klasikou. S krátkým pásmem vystoupí také ZUŠ Kašperské Hory a připraveno je i malé předvánoční překvapení, vánoční pohoštění a losování o drobné ceny. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude předán zástupcům domova v Kašperských Horách.

ROKYCANSKO

Naposledy vyrazí motoráček z Příkosic

Kdy: pátek 8. prosince od 13.00

Kde: Příkosice, Nezvěstice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V pátek bude v Plzeňském kraji oficiálně ukončen provoz legendárních vozů řady 810, lidově zvaných Orchestrion, Autobus nebo Šukafon. Loučení proběhne na trati 175 v úseku Příkosice – Nezvěstice, současně bude připomenuto 140. výročí této trati. Mimořádný rozlučkový vlak vyjede ve 13.00 ze stanice Příkosice a pojede do Nezvěstic, odkud se vydá na zpáteční cestu ve 13.25. Vůz bude vyzdoben obrázky dětí ze základních škol Šťáhlavy a Nezvěstice a žáci si na cestu připravili pro svoje spolucestující i koncert.

Poštovský panáček odveze přáníčka pro Ježíška

Kdy: pátek 8. prosince od 13.50

Kde: Masarykovo nám., Rokycany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Další adventní akcí, kterou připravilo město Rokycany pro děti, je Přáníčko pro Ježíška. Akce se uskuteční na Masarykově náměstí. Všechny děti obdrží přáníčka k vyplnění, která hromadně odveze poštovský panáček na vánoční ježíškovskou poštu. Program začíná ve 13.50 hodin a představí se rokycanské mateřské školy. Poštovský panáček přijede v 15.30 hodin. Přáníčka bude možné vyzvednou už od 13 hodin na stánku města.

V muzeu je nová výstava

Kdy: do 12. května 2024

Kde: Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: Na nové výstavě Cesty české vědy v rokycanském muzeu se návštěvníci seznámí s příběhy přírodovědného poznání zasazenými do míst, kde se odehrávaly. Nahlédnou do nich skrze dvanáct připomenutí objevů z oblasti geografie, botaniky, geologie, astronomie, genetiky či naturfilosofie.

TACHOVSKO

Adventní koncert s Jiřím Mecou

Kdy: pátek 8. prosince od 17.00

Kde: obřadní síň zámku Tachov

Za kolik: v předprodeji 150 korun, na místě 200 korun

Proč přijít: Během koncertu zazní hudba 19. století a originální romantické kytary.

Vojta Kiďák Tomáško a Žalman & spol.

Kdy: sobota 9. prosince od 18.00

Kde: Kinonekino, Planá

Za kolik: 250 korun v předprodeji a 350 korun na místě

Proč přijít: Kinonekino bude v sobotu patřit folkové muzice. A to takové, která potěší nejednoho fanouška. Z Lokte totiž do Plané míří písničkář a folková legenda Vojta Kiďák Tomáško. A spolu s ním rozezpívá plánské kinonekino Žalman & spol.

Pekelný zámek aneb S čerty nejsou žerty

Kdy: sobota 9. prosince od 16.00

Kde: zámek Cebiv

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na cebivském zámku vás přivítá u brány svatý Petr s Marií, pošle vás do nebe splnit si nějaké úkoly. Kdo se bude ale chtít zvážit na pekelné váze nebo si s čerty zahrát karty, určitě zamíří spíš do pekla. Na nádvoří budou připravené stánky s občerstvením a vánočním zbožím. Chybět nebude mikulášská nadílka, balíčky jsou zajištěny.

Vypouštění lodiček štěstí

Kdy: neděle 10. prosince od 17.00

Kde: most u restaurace River, Tachov

Za kolik: akce zdarma, prodávají se lodičky

Proč přijít: Každá lodička pomáhá. Pojďte opět společně vypustit lodičky štěstí na řeku Mži a pomoci těm, kteří to potřebují. Sraz je u mostu u restaurace River v Rokycanově ulici v Tachově. Výtěžek akce půjde třináctileté Leonce, žákyni ZŠ Petra Jilemnického Tachov. Dívka trpí poruchou růstu, finance rodině pomohou s nákupem zdravotních a kompenzačních pomůcek. Lodičky štěstí bude možné zakoupit přímo na místě od 16.00 hodin, na Mži se začnou vypouštět od 17.00 hodin. Na dobročinnou akci je věnovala tachovská společnost České svíčky.

Mikulášská nadílka

Kdy: sobota 9. prosince od 17.00

Kde: Únehle, u hřiště

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Necháváte na hřišti odpadky? Cumláte si palec před spaním? Nebo snad dokonce odmlouváte, ubližujete sestře, mluvíte sprostě, nechcete se učit vyjmenovaná slova či se perete s kamarády? Pekelná kniha hříchů už se na vás těší v Únehlích. Kdo má svědomí čisté, určitě se nemusí bát na mikulášskou nadílku přijít.