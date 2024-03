Na víkend se v regionu chystá několik akcí spojených s oslavami Mezinárodního dne žen a opět nebudou chybět zabijačkové hody, například na nádvoří Plzeňského Prazdroje. Příznivci klasické muziky mohou zamířit do Kdyně na Mou vlast v podání Plzeňské filharmonie, v Plzni zahrají v Buena Vistě dvě cimbálovky a v Šeříkovce metalová Doga, další legendy tohoto žánru, Arakain a Alkehol, přijedou do Klatov.

PLZEŇSKO

V Prazdroji se chystají zabijačkové hody

Kdy: sobota 9. března od 10.00 do 15.00

Kde: nádvoří Plzeňského Prazdroje

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zabijačkové speciality v kombinaci se skvěle načepovaným pivem Pilsner Urquell přímo od zdroje – to je ten nejlepší recept na dobrou náladu. A to vše nabídnou zabijačkové hody na nádvoří legendárního pivovaru, kde budou k dostání ovar, polévka prdelačka, jitrnice, jelítka či tlačenka. Autentický zážitek umocní ukázka plnění jitrnic a jelítek. Ochutnat bude možné také speciality od lokálního výrobce Třemošenská uzenina.

Do Šeříkovky míří metalová Doga

Kdy: pátek 8. března od 19.30

Kde: KD Šeříkovka, Plzeň-Slovany

Za kolik: 499 v předprodeji, 600 korun na místě

Proč přijít: Na své jarní turné Harley-Davidson Ostrava Tour 2024 vyrazila metalová Doga a nevynechá při něm ani Plzeň. V pátek zahraje v Kulturním domě Šeříkovka na Slovanech. Fanoušky vedle nadupané muziky čeká výpravná scéna plná originálních efektů - dýmy, sníh, ohně, obří svítící lebky a světelné efekty doplní kapela například novou zadní kulisou v motorkářském stylu. Doga nevynechá ani hodně žádané autogramiády a focení s fanoušky. Kapelu bude jako host doprovázet mladá formace Jacker’s.

Na Hradišti bude jarmark

Kdy: sobota 9. března od 9.00 do 15.30

Kde: zámek Hradiště, Blovice

Za kolik: 50 korun, děti, studenti do 15 let a ZTP zdarma

Proč přijít: V Muzeu jižního Plzeňska na zámku Hradiště v Blovicích se uskuteční tradiční řemeslný jarmark. Oblíbená akce s nabídkou spousty lákavého sortimentu se koná už poosmnácté.

Depo připravilo první letošní Street Food Market

Kdy: sobota 9. března od 10.00 do 18.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: První letošní Depo Street Food Market opět přinese směs plnou vůní, chutí a hudby. Mistři street foodu nabídnou například asijskou, americkou, africkou či mexickou kuchyni i hmyzí delikatesy, na své si přijdou i vegetariáni či vegani, návštěvníky budou čekat také stánky se sladkými dobrotami, pivem, vínem a dalšími nápoji.

Publikum roztančí Zooblasters

Kdy: sobota 9. března od 19.00

Kde: Anděl music club, Plzeň

Za kolik: 250 korun v předprodeji

Proč přijít: Dvě nejvyhledávanější české párty kapely Zooblasters a MoveBreakers vyráží v roce 2024 na společnou tour a teď se zastaví 9. března se zastaví v Klubu Anděl v Plzni. Zooblasters je originální a nápaditá mezinárodní kapela, která vystupuje ve zvířecích kostýmech. Její hudba kombinuje elektronické beaty, hip hopové rýmy a živelnou energii osmičlenné skupiny. kapely. MoveBreakers pak už nějakou dobu ladně proplouvají všemožnými převážně elektronickými žánry od funky popu přes house až po dubstep.

MDŽ se bude slavit i na kluzišti

Kdy: pátek 8. března od 17.00 do 22.00

Kde: Škoda Sport Park, Plzeň

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Poslední velkou akcí na kluzišti ve Škoda Sport Parku v Plzni-Doudlvcích bude oslava MDŽ, na ketrou jsou zvány dámy s bruslemi i bez nich. Každá obdrží drink na uvítanou a květinu. Příjemnou atmosféru navodí DJ Butcher se svou show. Provoz kluziště pak bude ukončen v neděli 10. března.

V Prazdroji vystoupí Skety

Kdy: pátek 8. března od 19.00

Kde: návštěvnické centrum Prazdroje

Za kolik: plná cena 550 korun

Proč přijít: V rámci festivalu Smetanovské dny vystoupí v návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje vokální těleso Skety s osobitými variacemi jazzové a capella hudby. Vstupenky na plzenskavstupenka.cz.

Cimbálovky zahrají v Buena Vistě

Kdy: pátek 8. března od 19.00

Kde: Buena Vista Club, Plzeň

Za kolik: 290 – 390 korun

Proč přijít: V klubu Buena Vista v Kollárově ulici v Plzni se uskuteční večer s názvem Česko-moravská cimbálová párty. Známá Cimbálová muzika Milana Broučka se při něm na jevišti potká s Cimbálovou muzikou Vojara.

Výstava připomene letce z 2. světové války

Kdy: od 9. března

Kde: Křimické muzeum

Za kolik: 40 korun

Proč přijít: Plzeňsští bombardovací letci v boji za svobodu 1939 – 1945 se jmenuje výstava, kterou bude možné od víkendu navštívit v Křimickém muzeu. Její slavnostní zahájení se uskuteční už v pátek od 16 hodin. Muzeum v Traťové ulici je otevřené v úterý a čtvrtek od 11 do 16 hodin a v sobotu od 10 do 13 hodin. Výstava potrvá do konce května.

DOMAŽLICKO

Divadelní představení Tři letory

Kdy: sobota 9. března od 20.00

Kde: kino Poběžovice

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Divadelní soubor Poběžovice, působící při městském kulturním a informačním středisku, přichází s novou komedií s názvem Tři letory. Tři sestry, každá je zcela jiná, a přesto společně žijí ve svém rodném domě. Jsou svobodné a někdy mají i hlouběji do kapsy. Náhle se objeví nečekané dědictví a je možnost, že by se jejich životy mohly v dobré obrátit. Brzy se ale vyskytne problém. Jak se tři odlišné povahy dál rozhodnou, uvidíte, když si nenecháte ujít premiéru v poběžovickém kině.

Turistická vycházka

Kdy: sobota 9. března od 12.03

Kde: sraz na autobusovém nádraží, Poděbradova ulice, Domažlice

Za kolik: jízdné

Proč přijít: Na turistickou vycházku zvou v sobotu všechny zájemce domažličtí turisté. Odjíždí se z autobusového nádraží v Poděbradově ulici ve 12.03 směr Kout na Šumavě / Nový Dvůr. A z Nového Dvora už se pošlape pěkně po svých přes Starý Dvůr do Kdyně. Po zdolání trasy budete mít v nohách krásných 7 kilometrů.

Plzeňská filharmonie zahraje Mou vlast

Kdy: pátek 8. března od 18.00

Kde: Sokolovna Kdyně

Za kolik: 350 korun nebo v rámci předplatného

Proč přijít: Prvním koncertem Kruhu přátel hudby ve Kdyni pro sezonu 2024 je Má vlast od Bedřicha Smetany. Jednu z nejvýznamnějších skladeb naší hudby tvoří šest symfonických básní – Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník. Přednese je Plzeňská filharmonie, kterou bude řídit její šéfdirigent Chuhei Iwasaki, původem z Japonska.

11. Koutské vepřové hody

Kdy: sobota 9. března od 10.00

Kde: areál Střelnice, Kout na Šumavě

Za kolik: vstup a šálek svařeného vína zdarma

Proč přijít: Zejména srdce milovníků pochoutek z vepřového zaplesají. V Koutě na Šumavě se o víkendu konají vepřové hody, které nabídnou zabijačkové speciality (jelítka, jitrnice, prejt, tlačenku, sulc…), kompletní sortiment uzenin z Mrákova, teplou polévku, ovar, čerstvé uzené maso či klobásy.

Kdyňské Velikonoce 2024

Kdy: neděle 10. března od 10.00

Kde: Sokolovna Kdyně

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Kdyňské Velikonoce s jarmarkem, hudbou a dobrotami jsou připravené v neděli ve zdejší sokolovně. A co se pro návštěvníky chystá? Malování vajíček, dílničky (pomlázková, květinková, perníčková, klubíčková), ukázky tradiční podmalby na sklo, výroba Morany, velikonoční dílna s PS Jitřenka, charitativní prodej. A také samozřejmě dobroty: lokše, domácí řeznické dobroty, domácí čokoládové laskominy, makronky, zákusky a skvělá káva. A k tomu bude od 10 hodin hrát kapela JakKdy a od 14 hodin Chodský soubor Mrákov.

KLATOVSKO

V Bezděkově oslaví MDŽ

Kdy: sobota 9. března od 17.00

Kde: sál Obecního úřadu Bezděkov

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Nejen ženy mohou v sobotu v Bezděkově oslavit MDŽ. Program je připraven v sále obecního úřadu a těšit se mohou návštěvníci na taneční vystoupení sokolské mládeže, módní přehlídku Magdy Šabatkové, kosmetické okénko s Mýdlenkou a hudební vystoupení skupiny K&B band.

Keramický workshop

Kdy: sobota 9. března od 14.00

Kde: keramická dílna v Zámku, Horažďovice

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Keramický workshop určený pro dospělé je připraven v sobotu od 14 do 17 hodin v keramické dílně v Zámku v Horažďovicích. Tvořit se bude s keramickou hlínou na oslavu Dne žen.

Arakain + Alkehol = Metal Tour 2024

Kdy: sobota 9. března od 20.00

Kde: Kulturní dům Klatovy

Za kolik: 600 korun

Proč přijít: V rámci Metal Tour 2024 zavítají do Klatov metalové legendy Arakain a Alkehol. Koncert si můžete užít v klatovském kulturním domě.

Hasičský bál SDH Strážov

Kdy: sobota 9. března od 20.00

Kde: sokolovna Strážov

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Strážov vás srdečně zve na tradiční hasičský ples, který se bude konat v sobotu v místní sokolovně. K tanci a poslechu zahraje skupina BK BAND. Na programu je dámská volenka, bohatá tombola a půlnoční překvapení…

ROKYCANSKO

Herec Procházka bude natáčet v Mýtě

Kdy: pátek 8. března od 18.00

Kde: Mýto

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V Divadle Mýto se v pátek večer bude natáčet zábavná rozhlasová nahrávka Otázky Tondy Procházky. Hostem oblíbeného herce a režiséra budou Ondřej Rychlý a Vasil Fridrich.

Na radnici zazní i Tenkrát na západě

Kdy: pátek 8. března od 19.00

Kde: Rokycany

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Páteční večer bude v obřadní síni rokycanské radnice ve znamení dalšího koncertu Kruhu přátel hudby s názvem Klasiky a filmové hity. Skladby ze známých filmových trháků jako Mamma Mia, Tenkrát na západě, ale i z tvorby Bedřicha Smetany či Johanna Strausse zazní v podání Jahodového dua, které tvoří houslista Jiří Jahoda a violoncellistka Pavla Jahodová.

TACHOVSKO

Koncert Dua Harp & Voice

Kdy: pátek 8. března od 17.00

Kde: Tachov, zámek

Za kolik: 150 korun v předprodeji, 200 korun na místě

Proč přijít: V Tachově si mohou ženy užít svůj sváteční den v zámeckých prostorách při koncertě harfistky Bronislavy Klablenové a mezzosopranistky Jany Piorecké aneb Dua Harp & Voice. Začátek je v 17 hodin a vítáni jsou i muži. Vstupenky na koncert budou slosovatelné, pětice šťastných návštěvníků získá večeři pro sebe a partnera v tachovské restauraci Baileys.

Mejdan pro ženský

Kdy: sobota 9. března od 16.00

Kde: kulturní dům Kladruby

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Prvních 50 návštěvnic čeká welcome drink. Ve stejný čas bude zájemkyním k dispozici masérka, vizážistka, tatérka a další. Ve 20 hodin to pak rozjede DJ Libor Vaníček. Dámy se zde tanečníků nedočkají, v tanci si budou muset vystačit samy, vstup mužům je zakázán.

Kryl *80 +30

Kdy: pondělí 11. března od 19.00

Kde: kino Slavia, Stříbro

Za kolik: 220 korun

Proč přijít: Slavné písně, které pohnuly dobou i lidmi, budou na programu v pondělí v kině Slavia ve Stříbře. David Uličník uvádí koncertní program *80 +30 výročí – mimořádné jarní turné k 80. výročí narození a 30. výročí předčasného úmrtí Karla Kryla, jedinečného básníka a hlasu národa.

Oslavy MDŽ

Kdy: pátek 8. března od 16.00

Kde: zámek Bor, Velký sál

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Město Bor v rámci oslavy MDŽ pořádá ve Velkém sále borského zámku setkání seniorů. Za téměř symbolické vstupné 50 Kč se mohou návštěvníci těšit na hudební překvapení a taneční zábavu.

Oslavy MDŽ jsou v pátek a v sobotu přichystány i na dalších místech Tachovska – ve Starém Sedlišti, Černošíně, Dlouhém Újezdě či Benešovicích.