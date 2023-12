Vánoční čas si mohou lidé zpestřit návštěvou představení Staroplzeneckého živého betléma či řady jiných adventních akcí. Na mimořádně zpřístupněnou Radyni přijede Karel IV. se svou družinou, vodáci opět mají možnost připojit se k vánočnímu spouvání Otavy v Sušici, v Nýrsku připravili promítání Pelíšků pod hvězdami. Zkrátka nepřijdou ani rockeři, pro které zahraje 25. prosince Kečup, a nechybí ani tradiční Oldies but Goldies diskotéka.

Staroplzenecký Živý Betlém se na Štědrý den představí v Plzni a ve Starém Plzenci. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

PLZEŇSKO

Nebude chybět živý betlém

Kdy: neděle 24. prosince od 11.00 a 14.00

Kde: Plzeň, Starý Plzenec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: K vánočním tradicím v Plzni už patří také představení Staroplzeneckého živého betléma. Letos se na náměstí Republiky v Plzni odehraje příběh narození Ježíše Krista na Štědrý den od 11 hodin. Ve 14 hodin se pak mohou na představení těšit ve Starém Plzenci na náměstí u kostela sv. Jana Křtitele.

ZOO připravila vánoční program

Kdy: sobota 23. a neděle 24. prosince

Kde: ZOO Plzeň

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V sobotu 23. prosince vyvrcholí v plzeňské ZOO na statku Lüftnerka adventní program symbolickým rozsvěcením vánočního stromu ve 14 hodin, poté bude následovat v Hospodě na statku pod heslem Děti dětem tvůrčí a soutěžní dětská vánoční besídka. Na Štědrý den připravila zahrada bohatý dopolední program pro celé rodiny. Začíná v 10 hodin a potrvá do 12.30 hodin. Nabídne vánoční naučnou stezku, chybět nebude ani oblíbené chytání zlaté rybky, jež nešetří dárky. Děti tak nemusí čekat až na dárky pod vánočním stromkem, ale mohou se jich dočkat, byť v symbolické podobě, již před obědem. V období 22. prosince 2023 – 2. ledna 2024 ZOO připravila dárek v podobě sníženého vstupného. Každý dospělý návštěvník zaplatí v tomto období 100 Kč, děti, senioři nebo držitelé průkazů ZTP 50 Kč.

V Šeříkovce zahraje Kečup

Kdy: pondělí 25. prosince od 20.00

Kde: KD Šeříkovka, Plzeň

Za kolik: 390 korun v předprodeji, 490 korun na místě

Proč přijít: Koncertem v Šeříkovce si mohou v pondělí 25. prosince zpestřit Vánoce rockeři, od 20 hodin vystoupí v tomto kulturním domě v Plzni na Slovanech populární Kečup.

Na tradiční akci zazní oldies hity

Kdy: pondělí 25. prosince od 20.00

Kde: Parkhotel Plzeň

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Vánoční diskotéka Oldies but Goldies se v Plzni koná kromě dvou covidových let už od roku 1979, vždy den po Štědrém dnu, tedy 25. prosince. Výjimkou nebude ani letošní rok, kdy se tak uskuteční už podvaačtyřicáté, v Parkhotelu na Borech začne ve 20 hodin. Vstupenky se prodávají v CD a LP bazaru v ulici Bedřicha Smetany 6.

Radyně se mimořádně otevře, dorazí i Karel IV.

Kdy: od pondělí 25. do středy 27. prosince

Kde: hrad Radyně

Za kolik: 70 korun, děti 30 korun

Proč přijít: Mimořádně zpřístupněný bude po tři dny, vždy od 14 do 16 hodin, hrad Radyně nad Starým Plzencem. Samostatně bez doprovodného programu bude možné si vánočně vyzdobený hrad prohlédnout v pondělí, v úterý a ve středu pak dorazí i Karel IV. se svou družinou a pozve všechny k návštěvě hradu, na malé pohoštění a kalíšek svařáku či čaje.

Trnkova zahrada se chýlí k závěru

Kdy: do 31. prosince

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: od 140 korun

Proč přijít: Už jen několik dní bude možné navštívit interaktivní výstavu Trnkova zahrada 2 v plzeňském DEPO2015. Otevřeno je ještě v sobotu, přes svátky bude zavřeno, od 27. prosince až do konce roku, kdy výstava končí, bude otevřeno každý den. Vstupenky se kupují on-line, více informací k výstavě na depo2015.cz.

Heligonkáři zahrají v Kramolíně

Kdy: středa 27. prosince od 14.00

Kde: Kramolín u Nepomuka

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Repertoár tvořený lidovými písněmi, skladbami králů české dechovky, ale také tanečního charakteru, zazní hned po Vánocích, ve středu 27. prosince, v Hospodě U Kubátů v Kramolíně u Nepomuka. Zahrát tam přijede kapela Heligonky Aleše Rusňáka, která vznikla v roce 2012 a je výjimečná tím, že ji tvoří pouze heligonky, za doprovodu bicích nástrojů a zpěvu. Vstupenky je možné si rezervovat na telefonním čísle 725 851 874.

DOMAŽLICKO

Vánoční koncert Ivany Jirešové a Matěje Vaníka

Kdy: pátek 22. prosince od 18.00

Kde: Kulturní dům Koloveč

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Městys Koloveč vás srdečně zve na Vánoční koncert Ivany Jirešové a Matěje Vaníka. Koná se v kulturním domě v Kolovči. Občerstvení bude zajištěno.

Radujme se, veselme se…

Kdy: do 7. ledna od čtvrtka do neděle, kromě Štědrého dne a Nového roku

Kde: státní hrad a zámek Horšovský Týn

Za kolik: 100 korun, děti do 18 let zdarma

Proč přijít: Výstava historických i současných betlémů je k vidění v erbovním sále státního hradu a zámku Horšovský Týn a v přilehlých prostorách. Můžete se přijít podívat až do 7. ledna od čtvrtka do neděle, kromě Štědrého dne a Nového roku. Ve čtvrtek je výstava přístupná od 10 do 12 hodin, v pátek a v neděli od 13 do 15 hodin a v sobotu od 10 do 15 hodin.

Semněvický advent

Kdy: neděle 24. prosince od 14.00

Kde: kostel sv. Jiří, Semněvice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: I ve Štědrý den je v kostele sv. Jiří v Semněvicích připravený program. Od 14 hodin se tu budou zpívat vánoční koledy. Mezi 15. a 16. hodinou si do kostela můžete přijít pro betlémské světlo.

KLATOVSKO

Vánoční zpívání

Kdy: pátek 22. prosince od 19.00

Kde: kostel sv. Jana Křtitele, Janovice nad Úhlavou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte se naladit vánočně do kostela sv. Jana Křtitele. V pátek od 19 hodin si tu společně s janovickými ochotníky a dalšími zpěváčky můžete zazpívat vánoční písně.

Adventní trhy s programem

Kdy: do soboty 23. prosince

Kde: náměstí Míru, Klatovy

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Ještě v pátek a sobotu si můžete užít adventní trhy na náměstí Míru. V pátek od 13 hodin je doprovodí vystoupení ZŠ Čapkova a ZŠ Tolstého, Chai a The People. V sobotu od 14 hodin zazpívá Úhlavanka, Šumava a Šumavánek. Vystoupí Pilouni, zazní Muzikály naruby a chybět nebudou andělé na chůdách.

Komentované prohlídky kostela na Mouřenci

Kdy: sobota 23. prosince od 11.00

Kde: kostel sv. Mořice, Annín

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Už před svátky bude tentokrát k vidění pohádka Anděl Páně 1. Právě ta se natáčela i v kostele na Mouřenci, tedy v kostele sv. Mořice nad Annínem, jehož prohlídka je v sobotu opět připravena. Komentovaná prohlídka románsko-gotického kostela se středověkými freskami, zvonem a barokní kostnicí se koná každou sobotu po celý rok. Není třeba si rezervovat vstupenky.

Vánoční splouvání Otavy s Lubomírem Brabcem

Kdy: úterý 26. prosince od 10.45

Kde: sraz a start: Sušice, u bývalého PDA, od 10.45 do 11.00

Za kolik: start zdarma

Proč přijít: Na svatého Štěpána pokračuje tradice – Vánoční splouvání Otavy s Lubomírem Brabcem. Letos se koná již 13. ročník. Vyráží se ze Sušice, od bývalého PDA. Cíl je v Čepicích, u kamenného mostu, u skleněného reliéfu sv. Jana Nepomuckého. Více informací, případně lodě k zapůjčení: půjčovna lodí Otava.eu. A pořadatelé vzkazují: jako vždy – jedeme za každého počasí. Přidáte se?

Pelíšky pod hvězdami

Kdy: sobota 23. prosince od 16.00

Kde: vedle Moštárny, Křižíkova 779, Nýrsko

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Vánoční setkání naplánoval na sobotu spolek Nýrsko ŽIJE. Vánoční atmosféru pomůžu navodit nejen vůně svařáku či horké hrušky na zahřátí, ale také promítání filmu pod hvězdami. A na programu je klasika, která na Vánoce nikdy nechybí v České televizi, český film Pelíšky. Kromě zmíněných teplých nápojů budete moci ochutnat i cronuty, to nejlepší spojení croissantů a donutů.

Vánoční besídka ADRA

Kdy: sobota 23. prosince od 17.00

Kde: sál Zemědělské a potravinářské střední školy, Klatovy

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Návštěvníci si mohou užít poslech notoricky známých i méně obvyklých vánočních písní, zazpívat si, pobavit se pohledem na divadlo, pochutnat si na vánočním občerstvení, ale hlavně setkat se s lidmi. Výtěžek z prodeje zdobených perníčků, tajemných dárků či z popíjení masaly bude věnován na pořízení dárečků pro seniory v zařízeních v Klatovech a blízkém okolí.

ROKYCANSKO

V Rokycanech zazní Rybova Mše vánoční

Kdy: středa 27. prosince od 18.00

Kde: Rokycany

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Česká mše vánoční, kterou napsal Jan Jakub Ryba v roce 1796, patří neodmyslitelně k vánočnímu času v Čechách. V Rokycanech si ji občané a návštěvníci mohou poslechnout v kostele Panny Marie Sněžné ve středu 27. prosince od 18 hodin. Pod vedením sbormistryně Aleny Vimrové vystoupí Armonia ZUŠ Rokycany, vánoční komorní sbor a sólisté Simona Hudecová (soprán), Petra Valešová (alt), Miroslav Lízal (tenor), Jan Fraus (bas) a vánoční komorní orchestr. V předchozích letech se koncert konal v evangelickém kostele, v kostele Panny Marie Sněžné zazní po dvaceti letech.

V útulku mají Vánoce pro pejsky

Kdy: sobota 23. prosince od 11.00 do 16.00

Kde: Němčovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vánoční akci na pomoc opuštěným pejskům pořádají v sobotu v Útulku Zdeňka Srstky v Němčovicích. Lidé je mohou podpořit nejen přinesením dárečků v podobě krmiva, ale také vyvenčením. Možná bude také prohlídka útulku.

V Mýtě se poběží padesátý kros

Kdy: sobota 23. prosince od 14.00

Kde: Mýto

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Tenisté z Tělocvičné jednoty Sokol Mýto pořádají v sobotu 23. prosince už 50. Vánoční kros. V sázce je putovní pohár MěÚ Mýto, start je ve 14 hodin na náměstí. Registrace běžců bude od 13 do 13.45 hodin ve stravovacím zařízení Strojírny Tyc (Plzeňská ulice 22), poté se přesunou do centra ke startu a čeká je čtyři a půl kilometru dlouhá trasa. Startovné je 50 korun a pro tři nejlepší v každé kategorii jsou přichystané věcné ceny a diplomy. ší v každé kategorii jsou přichystané věcné ceny a diplomy. Vyhlášení výsledků se koná ve zmíněném stravovacím zařízení, kde jsou k dispozici i šatny, sprchy a občerstvení.

TACHOVSKO

Koncert Báry Zemanové

Kdy: pátek 22. prosince od 18.00

Kde: kostel sv. Petra a Pavla, Svojšín

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: K malé změně termínu došlo v případě koncertu Báry Zemanové ve Svojšíně. Pro nemoc se posunul o týden a vy se na něj můžete vypravit do kostela sv. Petra a Pavla, kde zpěvačka se svým bandem vystoupí v pátek od 18 hodin.

Vánoční koncert

Kdy: pátek 22. prosince od 18.00

Kde: náměstí Svobody, Planá

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V pátek v podvečer se můžete na náměstí v Plané zaposlouchat do vánočního koncertu plzeňského dámského vokálního souboru Tutti Voci. Na koncert by měli dorazit i ti, kteří chtějí betlémské světlo. Bude možnost si ho odnést do svých domovů

Rozdávání betlémského světla

Kdy: sobota 23. prosince od 9.00 do 12.00

Kde: náměstí Republiky, Tachov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na tachovském náměstí Republiky budou v sobotu skauti a skautky z 1. oddílu Tachov, střediska Tajfun Tachov rozdávat betlémské světlo všem, kdo si jej budou chtít odnést domů. V případě potřeby budou k dispozici provizorní lucerničky, ve kterých bude možné si světýlko odnést.

Zpívání koled u betlému

Kdy: sobota 23. prosince od 17.00

Kde: u betlému na návsi, Svojšín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční zpívání koled u betlému na návsi se koná ve Svojšíně i letos. Pokud se chcete připojit, přijďte v sobotu v 17 hodin.