Víkendový program nabídne opět několik akcí spojených s časem masopustů, například v Plzni na Skvrňanech, ve Farmaparku U Toma v Ledcích, v Újezdu Svatého Kříže na Tachovsku či ve Lhovicích na Klatovsku. Zamilované dvojice mohou vyrazit na Rande do muzea v Blovicích, rybáři zase na přednášku Jakuba Vágnera do Kladrub u Stříbra. Svůj Rockovej bál odehraje v Plzni Extra Band Revival, v Buena Vista clubu vystoupí britská bluesrocková formace Wille & The Bandits.

Zabijačkové hody. Ilustrační foto | Foto: Deník/Filip NEKOLA

PLZEŇSKO

Bílej medvěd patří rocku

Kdy: pátek 16. a sobota 17. února

Kde: Bílej medvěd, Plzeň

Za kolik: v předprodeji pátek 290 a sobota 350 korun

Proč přijít: Klub Bílej medvěd v plzeňské Prokopově ulici obsadí v pátek i v sobotu rockeři. V pátek se koná Rockovej bál se skupinou Extra Band Revival a jejím hostem Radkem Zíkou, v sobotu zahrají kapely Chai a Palice, která opět pravidelně koncertuje po několika letech. Začátek vždy ve 20 hodin.

V Buena Vistě zazní bluesrock od Wille & The Bandits

Kdy: pátek 16. února od 20.00

Kde: Buena Vista Club, Plzeň

Za kolik: 250 korun v předprodeji

Proč přijít: Britská kapela Wille & The Bandits na svém koncertu zahraje své největší hity. Čtveřice s pověstí jedné z nejdynamičtějších bluesrockových skupin současnosti a koncertního zázraku bývá často přirovnávána k Led Zeppelin, lze ji ale též přirovnat k Brave Rival nebo The Cinelli Brothers. Jako předkapela zahraje plzeňské seskupení Five rivers blues band.

Trojka pořádá Zabijačkové hody

Kdy: neděle 18. února od 10.00 do 15.00

Kde: ul. K. Steinera, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Třetí plzeňský obvod pořádá Zabijačkové hody. Ve vnitrobloku ulice K. Steinera na Skvrňanech se jitrničky, jelítka a další zabijačkové dobroty rozvoní v neděli mezi 10. a 15. hodinou. Ve 13.00 navíc čeká návštěvníky komentovaná ukázka bourání masa s mistrem řezníkem. Chybět nebude ani harmonikář.

Masopustní tradice nevynechají ani U Toma

Kdy: sobota 17. února od 9.00 do 18.00

Kde: Ledce u Plzně

Za kolik: děti 55 korun, dospělí 120 korun

Proč přijít: Masopustní hody, den plný veselí a dobrého jídla, se chystají ve Farmaparku U Toma v Ledcích nedaleko Plzně. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky zabíjačkových zvyků a ochutnávku výrobků z vepříka. Poctivé domácí chuťovky z masa od Řeznictví U Bejka budou přímo na místě k mání od 10 až do 17 hodin. Odpoledne je pak pro děti připraven maškarní rej plný soutěží a her. Zajímavé ceny bude možné vyhrát v soutěži o nejlepší kostým.

V Třemošné jsou vepřové hody

Kdy: sobota 17. února od 9.00 do 16.00

Kde: Třemošná

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Další Třemošenské vepřové hody se uskuteční u řeznictví Majer a hospůdky Pípa. Akce má i dobročinný účel, u každé pokladny je kasička, kam bude možné přispět na nemocné děti. Posedět se dá venku ve vyhřívaném stanu, nebo v hospůdce. Hudební doprovod obstará duo Václava Žákovce.

V Divadle Pluto se pobaví nejen děti

Kdy: neděle 18. února od 14.00

Kde: Divadlo Pluto, Plzeň

Za kolik: od 150 korun

Proč přijít: Masopustní maškarbál připravili na nedělní odpoledne v plzeňském Divadlu Pluto na Doubravce. Akce pro malé i velké s podtitulem Jančí a tančí celá rodiny přinese bohatý program plný pohádek a soutěží.

Na rande lze jít i do muzea

Kdy: do soboty 17. února

Kde: Blovice

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: V Muzeu jižního Plzeňska na zámku Hradiště v Blovicích zvou na valentýnskou akci Na rande do muzea. Dvojice zaplatí jen jedno vstupné, čeká je partnerský kvíz, fotokoutek, stopovačka v parku a ještě něco navíc.

Nepomučtí sportovci mají ples

Kdy: pátek 16. února od 20.00

Kde: Nepomuk

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Fotbalový klub Nepomuk pořádá v pátek v Hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku Sportovní ples. K tanci a poslechu zahrají Pelíškové. Vstupenky na tel. č. 723 437 653.

Fotbalisté Kralovic zvou na ples

Kdy: sobota 17. února od 20.00

Kde: Kralovice

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Na svůj ples zvou také fotbalisté Kralovic. Uskuteční se v sobotu v místním Lidovém domě, o hudební doprovod se postará skupina Mettronom. Připravena je bohatá tombola, nebude chybět ani selfiemat. Rezervace vstupenek na tel. č. 775 948 485.

V Nezvěsticích se budou bavit hasiči i děti

Kdy: sobota 17. a neděle 18. února

Kde: Nezvěstice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Dvě akce se chystají na tento víkend v sokolovně v Nezvěsticích. Nejprve to bude v sobotu od 20 hodin Hasičský bál, v neděli od 14 hodin Dětský maškarní rej nejen pro víly a skřítky.

DOMAŽLICKO

Hasičský bál

Kdy: sobota 17. února od 20.00

Kde: Kulturní dům Tlumačov

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov zve na Hasičský bál. K tanci a poslechu zahraje Dupalka, dechová hudba z Chodska. Připravena je bohatá tombola. Stejnokroj vítán.

Masopustní průvod

Kdy: sobota 17. února od 14.00

Kde: Újezd Svatého Kříže, Bělá nad Radbuzou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Do masopustního průvodu zvou v Újezdu Sv. Kříže. Sraz masek je ve 14 hodin u kuželny. Hudební nástroje a povozy všeho druhu jsou vítány.

Západočeská oblastní přehlídka ochotnických divadel

Kdy: sobota 17. února od 9.00

Kde: kino Horšovský Týn

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Tradiční západočeské oblastní přehlídky monologů a dialogů v kategorii dětí, mládeže a dospělých. Letos ještě soutěž jednoaktových her.

KLATOVSKO

Masopustní průvod

Kdy: sobota 17. února od 14.00

Kde: Lhovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sraz masek je už ve 13 hodin v místním kulturním domě. Průvod pak vychází o hodinu později od hasičské zbrojnice. Přijďte se všichni pobavit, načerpat dobrou náladu, zve SDH Lhovice. Občerstvení je zajištěno.

Rybářský ples

Kdy: sobota 17. února od 20.00

Kde: KD-DDM Nýrsko

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Zaplesat si o víkendu můžete přijít do kulturního domu v Nýrsku. Na svůj ples zvou rybáři. K tanci a poslechu bude hrát Music.

Hasičský bál

Kdy: sobota 17. února od 20.00

Kde: KD Sokolovna, Sušice

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Sušice zve všechny na hasičský bál. K tanci a poslechu bude hrát skupina Andromeda.

Dětské maškarní

Kdy: neděle 18. února od 15.00

Kde: sál OÚ Bezděkov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Dětské maškarní se skupinou Relax si můžou užít děti v neděli v sále Obecního úřadu v Bezděkově. Kromě kupy dobré zábavy pro ně pořadatelé připravili i zajímavé soutěže a tombolu.

ROKYCANSKO

Turisté pořádají pochod

Kdy: sobota 17. února od 8.00

Kde: Zbiroh

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Klub českých turistů ve Štokách a Radnicích pořádají první ročník turistického pochodu s názvem Znám křišťálovou studánku. Start je mezi 8. a 10. hodinou před infocentrem ve Zbirohu, cíl mezi 10. a 16. hodinou ve Vesničce zimních táborníků. Na výběr je z tras o délce 25, 15 a 10 kilometrů.

V Hrádku je Hasičský bál

Kdy: sobota 17. února od 19.00

Kde: KD Hrádek

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Hrádek u Rokycan pořádá v sobotu v místním kulturním domě Hasičský bál. K tanci a poslechu zahraje Disko Song, vstupenky na tel. č. 606 544 316.

TACHOVSKO

Ples Újezďáků

Kdy: sobota 17. února od 20.00

Kde: společenský sál, Přimda

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Občané Újezda pod Přimdou pořádají II. Ples Újezďáků. K tanci a poslechu hrají Anonym country beat a „Výběr“ tachovského okresu. Připravena je bohatá tombola, dámská volenka. Výtěžek z plesu bude darován Domácímu hospicu Západ a část bude použita na Újezdskou pouť.

Princezna Ryba

Kdy: sobota 17. února od 15.00

Kde: Brodská hospůdka, Brod u Stříbra

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Tip pro děti a jejich rodiče. Divadelní spolek Divoch spolu s Brodskou hospůdkou je zvou v neděli na pohádku o princezně Rybě.

Sladkovodní giganti

Kdy: neděle 18. února od 17.00

Kde: kulturní dům U Koruny, Kladruby u Stříbra

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Jaký je to pocit, tahat vlastníma rukama na udici zaseknuté sladkovodní gigantické ryby, jaké přípravy tomu předcházejí a co všechno je na takovou rybu třeba si přichystat, přijede do sálu kladrubského kulturního domu povyprávět světoznámý rybář Jakub Vágner. Téma besedy zavede návštěvníky do nejnebezpečnějších koutů naší planety, kde Jakub Vágner pátral po rybích legendách sladkovodní říše

Městský ples

Kdy: sobota 17. února od 20.00

Kde: KSC Vlčák, Černošín

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: K tanci a poslechu bude na černošínském městském plese hrát Rullete Music Band. Hostem bude Daniel Pražák, mistr světa ve freestyle fotbalu.