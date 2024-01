Naplno se rozjela plesová sezona, v kraji se tak chystá řada bálů, ať už je pořádají město, městys či zájmové spolky. Pro nejmenší pokračuje dál festival KUK v plzeňském Depu, turisté mohou vyrazit na Kašperk či zámek Zbiroh, pro chovatele je připravena výstava v Želčanech a v bazénu v Rokycanech budou o nejlepší snímek pod hladinou soutěžit fotografové. V plzeňské Šeříkovce oslaví 20 let kapela Abba Stars, svoji novinku představí v Divadle Pod lampou metalový Llyr, rockery možná naláká Hromfest v Hromnici a ve Stříbře zazpívá Jan Bendig.

Do 23. ledna se v plzeňském DEPO2015 bude konat festival zábavy pro nejmenší děti KUK. | Foto: se svolením DEPO2015

PLZEŇSKO

Festival pro nejmenší trvá do úterý

Kdy: do 23. ledna

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: dle akce

Proč přijít: Jedinečný projekt KUK, který nabízí originální a umělecky hodnotnou alternativu komerční zábavy nejmenším divákům ve věku od 10 měsíců do 3 let, se koná do 23. ledna v plzeňské kulturní a kreativní zóně DEPO2015. Otevřen je každý den ve třech časových slotech. Vstupenky do herny i na jednotlivé akce je potřeba rezervovat předem na goout.cz. Program a odkaz na nákup vstupenek najdete zde.

V Papírně se chystá svatební veletrh

Kdy: neděle 21. ledna od 10.00 do 16.00

Kde: Papírna Plzeň

Za kolik: 140 korun

Proč přijít: Moderní svatební veletrh s téměř stovkou vystavovatelů plný inspirace, ukázek svatebních šatů a slavnostního cateringu chystá na neděli Papírna Plzeň. Návštěvníci se mohou těšit na sladké překvapení hned u vstupu, ukázku hudebních doprovodů všech možných druhů a mnoho dalšího.

Ve Sport parku bude maškarní rej na ledě

Kdy: neděle 21. ledna od 11.00 do 18.30

Kde: kluziště v Plzni-Doudlevcích

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Městský obvod Plzeň 2 – Slovany připravil na neděli na kluzišti v areálu Škoda sport park v Malostranské ulici v Plzni pro malé i velké bruslaře maškarní rej na ledě. Návštěvníkům se bude věnovat klaunské duo Miky a Maki, kteří s maskami budou bruslit, tančit a nachystány mají i zajímavé doprovodné hry. Děti i dospěláci se mohou těšit také na tvořivé dílny, děti si mohou nechat za úplatu namalovat obličej. Každý účastník v masce obdrží sladkou pozornost. Na akci není nutná rezervace předem, maximální kapacita je však 70 osob na led na jeden blok, který trvá 90 minut.

V Šeříkovce zazní hity od Abby

Kdy: pátek 19. ledna od 20.00

Kde: KD Šeříkovka, Plzeň

Za kolik: 410 korun v předprodeji, 500 korun na místě

Proč přijít: Nejúspěšnější Abba tribute, který získal jako jediný revival Českého slavíka, slaví 20 let. K tomuto výročí připravila kapela Abba Stars, která se proslavila po celém světě, sérii koncertů s názvem Abba Mania Tour. Zahraje ty největší hity švédské legendy a na koncertě vystoupí i speciální hosté.

Llyr pokřtí nové album

Kdy: sobota 20. ledna od 20.00

Kde: Divadlo Pod lampou, Plzeň

Za kolik: 230 korun v předprodeji, 260 korun na místě

Proč přijít: Po osmi letech se v sobotu večer na pódiu Divadla Pod lampou v Plzni objeví domácí doom-death metalová kapela Llyr. Představí skladby z nového alba, které vydala po svém návratu v loňském roce a deska se dočká svého odloženého křtu. Druhou kapelou v programu jsou Forgotten Silence, metaloví experimentátoři se v Plzni představí po čtyřech letech.

Guns’n’Roses z Maďarska zahrají v Plzni

Kdy: sobota 20. ledna od 20.00

Kde: Buena Vista Club, Plzeň

Za kolik: 324 korun v předprodeji

Proč přijít: Milovníci písní od Guns’n’Roses by měli zpozornět. V sobotu večer zahraje jejich skladby v plzeňském klubu Buena Vista maďarská kapela Hollywood Rose – A Tribute to Guns’n’Roses, která se už před časem v Plzni s úspěchem představila.

Chovatelé vystavují v Želčanech

Kdy: sobota 20. a neděle 21. ledna

Kde: Želčany

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Základní organizace Českého svazu chovatelů Chválenice pořádá o víkendu tradiční výstavu drobného zvířectva v chovatelském areálu v Želčanech. Bude vystaveno cca 190 králíků v různých barevných rázech, cca 300 holubů v různých barevných rázech a zhruba 100 kusů vodní, velké i zdrobnělé drůbeže. Výstava bude v sobotu otevřena od 8 do 16 hodin, v neděli od 8 do 13 hodin. Připravena bude i bohatá tombola včetně živých exponátů.

Na Šídlováku budou vepřové hody

Kdy: sobota 20. ledna od 10.00

Kde: Ranč Šídlovák, Plzeň

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na tradiční zabijačce na Ranči Šídlovák v Plzni bude možné si zakoupit produkty, jako je ovar, jitrnice, jelítka, prdelačka, tlačenka a další lahůdky, ať už ke konzumaci na místě, nebo k zabalení domů. Během dne bude hrát kapela MHS.

Na Hromfestu zahrají tři kapely

Kdy: sobota 20. ledna od 19.00

Kde: Hromnice

Za kolik: 350 korun na místě

Proč přijít: Při zimním rockovém Hromfestu se v kulturním domě v Hromnici představí klatovští Iron Maiden Revival a domažličtí Sticx, celý festival odstartuje kapela What's In The Box.

Rybáři budou plesat v Úhercích

Kdy: sobota 20. ledna od 20.00

Kde: Úherce

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Rybářský spolek Úherce pořádá v sobotu v místním kulturním domě Rybářský ples. K tanci i poslechu zahraje Super Band. Začátek ve 20 hodin, prodej vstupenek bude zahájen o půl hodiny dříve. Jako vždy bude připravena bohatá tombola a v závěru i živé ryby.

V Hořehledech chystají bál myslivci

Kdy: sobota 20. ledna od 20.00

Kde: KD Hořehledy

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Myslivecký spolek Les Kokšín Hořehledy chystá na sobotní večer Myslivecký bál s bohatou tombolou. V kulturním domě v Hořehledech začne ve 20 hodin, k tanci a poslechu bude už tradičně hrát Pešava & Company.

DOMAŽLICKO

Přednáška o sklu a rodu Zieglerů

Kdy: pátek 19. ledna od 18.00

Kde: Dům dějin Holýšovska, výstavní síň

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Bývalý ředitel Domu dějin Holýšovska Josef Hais se ve své přednášce zaměří na sklářskou rodinu Zieglerových, která stála za výstavbou vůbec největší sklárny na výrobu tabulového skla na území Rakouska-Uherska, a sice v Holýšově.

Ples městyse Klenčí pod Čerchovem

Kdy: pátek 19. ledna od 20.00

Kde: sál kulturního domu U Nádraží, Klenčí pod Čerchovem

Za kolik: 150 korun v předprodeji, 200 korun na místě

Proč přijít: Na Ples městyse jste zvaní do Klenčí. Zatančíte si při produkci Simply Cover Band, zároveň si užijete bohatý doprovodný program, a navíc si určitě odnesete zajímavou cenu z tombol.

Nečekaná nadílka – vánoční muzikál

Kdy: sobota 20. ledna od 19.00

Kde: kulturní sál, Kout na Šumavě

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Divadelní spolek Máj srdečně zve na Nečekanou nadílku – vánoční muzikál. Odehraje se v kulturním domě v Koutě na Šumavě a vstupné je dobrovolné.

Městský ples

Kdy: sobota 20. ledna od 20.00

Kde: sál Šumava, Horšovský Týn

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: K tanci a poslechu hraje Míra Bureš & MINIBAND. Připraveno je taneční vystoupení Brazilská samba v podání Tá-di-boa, dámská volenka a slosovatelné ceny.

Hasičský bál

Kdy: sobota 20. ledna od 20.00

Kde: Sokolovna Kdyně

Za kolik: 250 korun včetně místenky

Proč přijít: Kdyňští dobrovolní hasiči pořádají ples a srdečně vás zvou. K tanci a poslechu bude hrát Chodovarka a Fox band. Těšit se můžete samozřejmě i na tombolu. Vstup je pouze ve společenském obleku. Vstupenky si můžete obstarat i v předprodeji, v pátek 19. ledna od 16 do 20 hodin v hasičské zbrojnici ve Kdyni.

KLATOVSKO

JUDr. Antonín Schauer a jeho doba

Kdy: pátek 19. ledna od 9.00

Kde: refektář jezuitské koleje, Klatovy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: U příležitosti připomenutí památky velkého klatovského rodáka jste zvaní na mezinárodní konferenci k dějinám advokacie „JUDr. Antonín Schauer a jeho doba“, která se koná ve spolupráci města Klatovy, Právnické fakulty ZČU, České advokátní komory, spolku Společnost pro moderní dějiny Klatovska a Městské knihovny Klatovy. Podrobný program najdete na www.refektar.eu.

Komentovaná prohlídka kostela sv. Mořice

Kdy: sobota 20. ledna od 11.00

Kde: Mouřenec u Annína

Za kolik: vstupné dobro(libo)volné

Proč přijít: Ani v tomto roce nebudou v sobotu chybět pravidelné komentované prohlídky kostela na Mouřenci u Annína, kde Jiří Strach natočil část pohádek Anděl Páně a Tři životy. Sraz je u kostela. Bez rezervace. Uvidíte i barokní kostnici. Další informace na www.pratelemourence.cz, tel. 731 692 703.

Zimní prohlídky hradu Kašperk s kastelánem

Kdy: sobota 20. a neděle 21. ledna od 13.00

Kde: hrad Kašperk

Za kolik: 250 korun, zlevněné 170 korun

Proč přijít: Společně se vydáte na výpravu za historií a zajímavostmi královského hradu, popíšete si nejrůznější dodnes viditelné detaily hradní architektury doby Karla IV. Následně vystoupáte západní věží na vrchol a podíváte se odtud na zimní Šumavu. Délka prohlídky 80 minut.

ROKYCANSKO

Zimní stadion obsadí hokejové naděje

Kdy: sobota 20. ledna od 14.00

Kde: zimní stadion Rokycany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Do projektu s názvem Týden hokeje se zapojil také HC Rokycany. Zájemci z řad těch nejmenších i jejich dospělý doprovod může navštívit zimní stadion v okresním městě v sobotu 20. ledna od 14 hodin. Děti ve věku od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení tu budou mít jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. Co si musí malí návštěvníci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí i lyžařská helma a rukavice). V případě, že jsou k dispozici chrániče loktů a kolen pro in-line bruslení, budou vítané. Helmu případně organizátoři zapůjčí.

Bazén uzavře soutěž fotografů

Kdy: sobota 20. ledna od 9.00 do 11.00

Kde: bazén Rokycany

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Už 20. ročník mistrovství republiky ve fotografování pod vodou se bude v sobotu konat v rokycanském bazénu. Zájemci mohou sledovat účastníky i jejich techniku během dopoledne z restaurace. Kvůli mistrovství bude od 9 do 11 hodin bazén pro návštěvníky uzavřen.

Sokol Radnice pořádá ples

Kdy: sobota 20. ledna od 20.00

Kde: sokolovna Radnice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Sportovní ples v radnické sokolovně má v sobotu 20. ledna před sebou už 28. pokračování. Večer plný zábavy doprovodí kapela Sortiment i bohatá tombola a překvapení pro návštěvníky. Vstupné je 150 korun, ale v předprodeji (Drogerie Janata) vyjde o 50 Kč levněji.

TACHOVSKO

Jan Bendig ve Stříbře

Kdy: pátek 19. ledna od 21.00

Kde: Coctail bar Beseda, Stříbro

Za kolik: 250 korun v předprodeji, 350 korun na místě

Proč přijít: Zpěvák Jan Bendig se vrací do Stříbra. Poprvé zde vystoupí v Coctail baru Beseda. Večerem provede DJ Prazdroj.

Jamboree v Jižní Koreji

Kdy: pátek 19. ledna od 17.00

Kde: budova čp. 56, čítárna v přízemí, Planá

Za kolik: 80 korun, zlevněné pro čtenáře městské knihovny 40 korun

Proč přijít: Skautky Piškotka a Drobek přijdou vyprávět o svém dobrodružství na celosvětovém setkání skautů a skautek v Jižní Koreji.

Novoroční beseda s lovcem autogramů

Kdy: pátek 19. ledna od 17.00

Kde: přísálí kulturního domu Chodová Planá

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Jak to vypadá, když se váš koníček stane koněm? Přijďte si poslechnout příběhy sběratele a lovce autogramů Václava Chaloupka. Dozvíte se, jak se shání například podpisy členů Beatles, Björna Borga, Ronalda a mnoha a mnoha dalších, a také tyto autogramy uvidíte na vlastní oči.

Ochutnávka vín Milana Vašíčka

Kdy: sobota 20. ledna od 18.00

Kde: Brodská hospůdka

Za kolik: 500 korun v předprodeji, 550 korun na místě

Proč přijít: Všichni milovníci kvalitního vína jsou zváni v sobotu do Brodské hospůdky. Po skončení ochutnávky zahraje cimbálová muzika.