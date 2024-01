První víkend v roce nabízí hlavně akce spojené se Třemi králi a tradiční charitativní sbírkou. V Plzni je to průvod ke kostelu U Ježíška, v Sušici přijdou Tři králové na náměstí a v muzeu v Tachově se chystá koncert. Ti, co mají rádi Českou mši vánoční, na ni mohou vyrazit do divadla v Plzni, kde bude poprvé uvedeno její scénické zpracování. A malé děti mohou v neděli Ledcích zjistit, co vše přináší péče o zvířátko.

Tříkrálový pochod ke kostelu U Ježíška v Plzni | Foto: Filip Nekola

PLZEŇSKO

V Plzni vyrazí tříkrálový pochod

Kdy: neděle 7. ledna od 14.00

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V neděli odpoledne opět vyjde v Plzni tříkrálový pochod ke kostelu U Ježíška. Zahájí ho ve 14 hodin na náměstí Republiky u vánočního stromu vystoupení pěveckého sboru, poté se všichni vydají společně ke kostelu U Ježíška, kde bude k vidění staroplzenecký živý betlém, následovat bude poutní mše.

Divadlo uvede Českou mši vánoční

Kdy: pátek 5. ledna od 19.00

Kde: Velké divadlo v Plzni

Za kolik: od 320 korun

Proč přijít: Divadlo J. K. Tyla připravilo jedinečnou možnost zažít poprvé Rybovu Českou mši vánoční ve scénické podobě, doplněnou ještě o další dobové skladby v prostorech Velkého divadla. Účinkují sólisté opery, sbor i početný dětský sbor. Vstupenky na djkt.eu.

Metropolitní opera v kině přinese Nabucco

Kdy: sobota 6. ledna od 18.45

Kde: Cinestar Plzeň

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Už po sedmnácté mají v této divadelní sezoně milovníci opery jedinečnou příležitost vychutnat si tituly z repertoáru Metropolitní opery v New Yorku v přímém přenosu na plátně v kině Cinestar v Plzni-Černicích. V sobotu večer to bude Nabucco, od Giuseppe Verdiho v novém nastudování.

Farmapark připravil zvířátkohraní

Kdy: neděle 7. ledna od 10.00

Kde: Farmapark U Toma, Ledce

Za kolik: děti 55 korun, dospělí 120 korun

Proč přijít: Farmapark U Toma v Ledcích u Plzně připravil na neděli akci pro děti od 2 do 4 let. Na vlastní kůži si budou moci vyzkoušet, co to obnáší starat se o zvířátko, ať už o malého králíčka, poníka apod. Něco zajímavého se o zvířátku dozví a poté si vše, co se nově naučily, upevní hravou a zábavnou formou. Aktivity během dne budou začínat v 10, 12, 14 a 16 hodin a program bude vždy cca na 1,5 hodiny.

Výstava v muzeu se chýlí ke konci

Kdy: do 28. ledna

Kde: Západočeské muzeum v Plzni

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Už jen do 28. ledna potrvá v Západočeském muzeu v Plzni výstava 100 let organizované numismatiky na Plzeňsku. Představuje numismatiky z Plzeňska, jejich práci, sbírky a publikace. Ukazuje zajímavé exponáty z jejich sbírek, od antiky po současnost, dějiny peněz na území Plzeňska, středověké mincovny a jejich produkce.

DOMAŽLICKO

Tříkrálová sbírka v Horšovském Týně

Kdy: sobota 6. a neděle 7. ledna

Kde: Horšovský Týn

Za kolik: dobrovolné příspěvky

Proč přijít: O víkendu mohou domácnosti v Horšovském Týně navštívit tři králové – koledníci, kteří vám přijdou popřát do nového roku. Pokud jim přispějete do kasiček. měli byste vědět, že peníze pomohou Sociálně terapeutické dílně sv. Josefa (Domažlice, Meclov), podpoří činnost Komunitního centra Horšovský Týn a také poputují do Domova pro matku a dítě v Havlovicích.

Lítá v tom

Kdy: sobota 6. ledna od 17.00

Kde: kino Čakan, Domažlice

Za kolik: 140 korun

Proč přijít: Co všechno se může stát, když se zapletete do jedné nevinné lži? To zjistíte, pokud si nenecháte ujít novou romantickou česko-slovenskou komedii Lítá v tom. Kino Čakan v Domažlicích ji promítá v sobotu od 17 hodin.

KLATOVSKO

Železnorudsko v hledáčku fotoaparátu

Kdy: pátek 5. ledna od 19.00

Kde: Environmentální centrum Železná Ruda

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Vernisáž zahájí v pátek výstavu Železnorudsko v hledáčku fotoaparátu. Jaroslav Svoboda v Environmentálním centru v Železné Rudě představí návštěvníkům fotografie přírodních scenérií pořízené během čtyř ročních období na Železnorudsku a v jeho okolí. Výstava potrvá do 29. března.

Příchod tří králů

Kdy: sobota 6. ledna od 16.00

Kde: náměstí Svobody, Sušice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V kalendáři je 6. leden svátkem Tří králů. Pokud dorazíte na sušické náměstí v sobotu v 16 hodin, můžete je společně přivítat a společně si i zazpívat.

Komentované prohlídky Mouřence

Kdy: sobota 6. ledna od 11.00

Kde: Annín–Mouřenec, kostel sv. Mořice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Pravidelné prohlídky kostela sv. Mořice a kostnice pokračují i po Novém roce. Sraz zájemců je u kostela v sobotu v 11 hodin, rezervace předem nejsou nutné.

ROKYCANSKO

Zbiroh připravil večerní a dětské prohlídky

Kdy: pátek 5. ledna od 18.00 a sobota 6. ledna od 13.30

Kde: zámek Zbiroh

Za kolik: základní vstupné 250 a 195 korun

Proč přijít: Dva druhy prohlídek si připravili na tento víkend na zámku ve Zbirohu. V pátek budou mít návštěvníci možnost ve večerních hodinách prožít příběh majitelů hradu Zbiroh od Přemysla Otakara II. přes Karla IV., Rudolfa II. či Krále železnic Henryho Bethela von Strousberga až po šlechtický rod Colloredo – Mannsfeldů. Sobotní prohlídka bude určena dětem od 6 let. Ty si prohlédnou například vzácné nálezy z doby, kdy byl Zbiroh pouhým hradem, a projdou mnoha krásnými místnostmi a salonky, které je provedou historií zámku od gotické doby až po secesi. Na prohlídky je nutná rezervace na e-mailu pokladna@zbiroh.com nebo tel. 602 527 632. Více informací na webu zbiroh.com.

V Rokycanech je Tříkrálové putování

Kdy: sobota 6. ledna od 16.00

Kde: Rokycany

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Spartan Training Group Rokycany a Škatulata batolata, hejbejte se - Rokycany zvou na Tříkrálové putování, aneb orientační hru pro malé i velké. Sraz je u lávky pod hřbitovem v Rokycanech, kde bude také start i cíl.

Výstava představuje cesty české vědy

Kdy: do 12. května

Kde: Rokycany

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: Výstava Cesty české vědy v Muzeu Dr. B. Horáka v Rokycanech ukazuje příběhy přírodovědného poznání zasazené do míst, kde se odehrávaly. Připomíná dvanáct objevů z oblasti geografie, botaniky, geologie, astronomie, genetiky či naturfilosofie, které dávají prostor i pro hledání nečekaných souvislostí.

TACHOVSKO

Tříkrálový koncert

Kdy: neděle 7. ledna od 15.00

Kde: Muzeum Českého lesa, Tachov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V rámci akce vystoupí folklorní soubor Kolowrátek z Tachova, který působí při zdejším dětském domově. Koncert navštíví tři králové s kasičkou charitativní sbírky. V tento den je možné v době od 14.00 do 17.00 hodin navštívit muzeum včetně výstav betlémů.

Perinbaba a dva světy

Kdy: pátek 5. ledna od 18.00

Kde: Kinonekino Planá

Za kolik: 130 korun

Proč přijít: Páteční večer zve malé i velké do Kinanekina v Plané. Na programu je velkolepé filmové rozloučení režisérské legendy Juraje Jakubiska, pohádkový příběh Perinbaba a dva světy. Pokračování jeho slavné pohádky Perinbaba je plné fantazie, náročných triků i humoru a přináší příběh pro všechny generace.