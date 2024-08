O víkendu se na Plzeňsku uskuteční dvě akce na podporu památek, chotěšovský klášter podpoří i skupina Buty, zámek na Zelené Hoře Aneta Langerová. Příznivci rocku a metalu mohou vyrazit na festivaly do Plas a Heřmanovy Huti, začíná také DEPOvLETU. Z Křimic do Radčic vyplují po Mži netradiční plavidla při neckyádě, v cíli se pak mohou účastníci pobavit při Letních slavnostech. Ve Štěnovicích pak bude připravena noční akce v kukuřičném bludišti.

Klášter v Chotěšově podpoří i Buty

Kdy: sobota 3. srpna od 14.00 do 23.00

Kde: Chotěšov

Za kolik: 200 korun, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: V sobotu se chystá další Večer pro klášter Chotěšov, jehož cílem je přispět na opravu této památky. Už od 14 hodin nabídne prohlídky kláštera včetně míst, kam se jindy nepodíváte, připraven je i kulturní program, který svým koncertem od 19 hodin vyšperkuje skupina Buty. Kromě ní vystoupí Hrajem? a JAR Business Revival, v kapitulní síni pak Katarína Ševčíková a Check Accordion Trio. Připraven je i program pro děti.

V Plasích je Knížecí Metalfest

Kdy: sobota 3. srpna od 13.00

Kde: Plasy

Za kolik: 700 korun

Proč přijít: Na nádvoří pivovaru v Plasích se v sobotu uskuteční další ročník Knížecího Metalfestu. Postupně vystoupí Khargados, Corona, Tortharry, Fata Morgana, Debustrol a Arakain. Areál se otevře ve 13 hodin, první kapela začne o hodinu později.

V Radčicích se slaví i neckyádou

Kdy: sobota 3. srpna od 13.00

Kde: Křimice, Radčice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: U Restaurace Roští v Křimicích odstartuje v sobotu ve 13 hodin neckyáda, která má cíl o dvě hodiny později v Radčicích. Tam už ve 14 hodin začnou také Letní slavnosti. Ty přinesou řadu atrakcí zdarma (autodrom, řetízák, nafukovací skluzavku, malování na obličej či selfie box), od 15.30 zahraje Na starý kolena band, od 18.00 Eges a od 21 hodin Wagabund.

V Heřmanově Huti je Farák Fest

Kdy: sobota 3. srpna od 13.00

Kde: Heřmanova Huť

Za kolik: 750 korun

Proč přijít: Už devátý ročník hudebního festivalu Farák Fest se uskuteční v sobotu na Farském kopci v Heřmanově Huti na severním Plzeňsku. Zahrají Doga, Protheus, Panoptiko, Turbo, Odyssea, Debustrol a E!E.

Na Zelené Hoře zazpívá Aneta Langerová

Kdy: sobota 3. srpna od 20.30 hodin

Kde: zámek Zelená Hora u Nepomuku

Za kolik: 550 – 890 korun

Proč přijít: Díky projektu Zelená Hora žije! se letos na tomto zámku nedaleko Nepomuku koná řada akcí. Jednou z nich bude sobotní koncert zpěvačky Anety Langerové, která letos slaví 20 let na hudební scéně. Kromě její kapely ji na Zelené Hoře doprovodí také smyčcové trio.

Na Radyni se bude hrát divadlo

Kdy: sobota 3. srpna od 16.00

Kde: Radyně

Za kolik: 80 a 100 korun

Proč přijít: Známou pohádku o princezně Solimánské zahraje na hradu Radyně Loutkové divadlo Špalíček. Příběh Zubejdy, dcery sultána Sulejmana, pro malé i velké se odehraje přímo v prostoru paláce zříceniny nad Starým Plzencem. Vstupenky se budou prodávat na místě, v případě nepříznivého počasí bude představení zrušeno.

Začíná festival DEPOvLETU

Kdy: od pátku 2. srpna

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pátý ročník festivalu DEPOvLETU, který začíní v pátek uvede během dvou týdnů pět dvojkoncertů českých a německých kapel. Tyto mezinárodní dvojáky pak proběhnou také napříč kluby německého příhraničí. V pátek zahrají Deaf Heart (CZ) a Final Stair (DE), v sobotu Iggy Mayerov (CZ) a Atomic (DE). Začíná se vždy v 19.30 hodin.

V Dobřanech ukáží, co obnáší práce farmáře

Kdy: sobota 3. srpna od 10.00

Kde: Farmapark Dobřany

Za kolik: 65 a 140 korun

Proč přijít: Práce farmáře není vůbec snadná. A vyzkoušet si to na vlastní kůži může celá rodina v sobotu ve Farmaparku Dobřany při celodenní akci Na den farmářem. Návštěvníci pomohou chovatelům připravit krmení pro zvířátka a rovnou se také o nich dozví něco víc. Kromě toho ale budou připraveny zábavné tvořivé dílny a tvarování zvířátek z balónků.

Ve Štěnovicích se bude bloudit po setmění

Kdy: sobota 3. srpna od 21.00 do 1.00

Kde: Štěnovice

Za kolik: 100 korun, děti od 3 do 15 let 80 korun

Proč přijít: V sobotu se v kukuřičném bludišti ve Štěnovicích bude bloudit i v noci, a to i se strašidly a speciální tajenkou. Akce začíná v 21 hodin, do 23 hodin je určena především pro děti s rodiči, poté vypukne zábava pro odvážnější. Doporučena je baterka. Přesnou polohu bludiště najdete na webu https://kukuricaci.cz/bludiste/plzen-stenovice. Návštěvníci ve strašidelném kostýmu mají slevu na vstupném.

V Kozolupech mají pouť

Kdy: pátek 2. - neděle 4. srpna

Kde: Kozolupy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Třídenní program přinese letošní Kozolupská pouť. V pátek 2. srpna zahrají v Kulturním domě Václav Žákovec s Annou Volínovou (17.00) a Michal Tučný revival Plzeň (19.00), v sobotu 50+ Rock Band (17.30) a Pády (20.00), v neděli se na fotbalovém hřišti odehraje utkání SDH Kozolupy – Stará garda Kozolupy (10.30), poté předvedou své umění hasiči při požárním útoku a štafetě.

V kostele v Kralovicích zazní vážná hudba

Kdy: sobota 3. srpna od 18.00

Kde: Kralovice

Za kolik: 230 korun

Proč přijít: V podání souboru Trio Musica Beata zazní v sobotu v kostele sv. Petra a Pavla v Kralovicích slavná díla klasické hudby od Georga Friedricha Händela, Francoise Couperina, Antonia Vivaldiho a Adama Michny z Otradovic.

V Nové Vsi zahraje Centrál

Kdy: neděle 4. srpna od 15.00

Kde: Nová Ves u Nepomuku

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na letní parket v Nové Vsi u Nepomuku v neděli odpoledne dorazí zahrát kapela Centrál se zpěvačkou Zlatou Kráčmerovou. Ve svém repertoáru má jak dechovku, tak i modernější hudbu.