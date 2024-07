Tento víkend přinese na Plzeňsku několik festivalů - v Plzni dixielandový či třídenní Raven Fest u známého pivovaru, v Chlumčanech to bude metalový Leviathan Fest. V Nepomuku se jede tradiční závod historických motocyklů, sportovně je laděná i akce v Městě Touškově, kde budou ve speciální fanzóně držet palce místní rodačce na olympiádě v Paříži. V Manětíně představí francouzskou barokní eleganci, na Kozlu chystají jarmark a v Plzni při večeru Support your lokál Deejays podpoří dobrou věc.

Centrum Plzně bude patřit dixielandu

Kdy: sobota 27. a neděle 28. července

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Osm kapel, z toho jedna zahraniční, zahrají na devátém ročníku Mezinárodního dixielandového festivalu Plzeň. Sobotní i nedělní program začíná ve 14 hodin průvodem všech kapel z náměstí Republiky, od 15 hodin se v sobotu hraje v zahradě Měšťanské besedy (v případě velké nepřízně počasí se program koná ve Velkém sále) a v neděli v Riegrově ulici. Oba dny zakončí večerní jam session. Vstup je zdarma, na sobotní program je možnost si zakoupit vstupenku, která dodá dobrý pocit z podpory festivalu i garanci místa u stolu. Více informací na www.dixielandfestival.cz.

Jede se Nepomucký trojúhelník

Kdy: sobota 27. a neděle 28. července

Kde: Nepomuk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Automoto klub Nepomuk v AČR, ve spolupráci s městem Nepomuk, pořádá v sobotu a v neděli již 43. ročník závodu Nepomucký trojúhelník, který se jede jako Přebor České republiky v jízdě pravidelnosti historických závodních motocyklů, a Vloženou ukázkovou jízdu pravidelnosti historických motocyklů. Start je u Sokolovny, v sobotu se od 8.30 hodin jedou tréninky, hlavní závod začne v neděli v 9.30.

Kláštery nabídnou speciální prohlídky

Kdy: pátek 26. a sobota 27. července od 19.00 do 24.00

Kde: Plasy, Kladruby, Teplá

Za kolik: dle místa

Proč přijít: Speciální prohlídky Monastýrování aneb Nocí ke hvězdám nabídnou návštěvníkům v pátek a v sobotu večer kláštery v Plasích na Plzeňsku, v Kladrubech na Tachovsku a v Teplé na Chebsku. V prvním z nich zaplatíte vstupné, spolu s ním obdržíte speciální kartičku s prázdnou tajenkou. Průvodce vás tentokrát doprovázet nebude, pouze u vstupu do klášterních prostor vás krátkým povídáním seznámí s několika základními indiciemi, které vám napomohou s lepší orientací na začátku celé hry. Úspěšné vyplnění tajenky pak zajistí vstup zdarma do dalšího z klášterů.

Na zámku předvedou francouzskou eleganci

Kdy: sobota 27. července od 13.00 do 18.00

Kde: Manětín

Za kolik: 180 a 50 korun

Proč přijít: V rámci festivalu Západočeské baroko se návštěvníci zámku Manětín mohou v místních zahradách, vybudovaných dle versaillského vzoru, těšit na den plný francouzské elegance a šarmu, který přinese dobovou módu, tanec i zajímavé přednášky, třeba o životě zdejších šlechtičen.

Na Kozlu se chystá jarmark

Kdy: sobota 27. a neděle 28. července od 10.00 do 18.00

Kde: zámek Kozel

Za kolik: zdarma

Za kolik: Po oba víkendové dny se na zámku Kozel chystá jarmark s nádhernými rukodělnými výrobky, šperky a keramikou. Hlad a žízeň jistě také nehrozí, podobně jako nebudou chybět zábavné aktivity pro nejmenší.

V Touškově budou fandit cyklistce

Kdy: neděle 28. července od 13.00

Kde: Město Touškov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Se startem olympijských her se nemalá pozornost přesouvá do Města Touškova nedaleko Plzně. Místní se totiž rozhodli podpořit rodačku Adélu Holubovou, která na hrách soutěží v horské cyklistice, v Touškově tak v neděli od 13 hodin bude možné zajít do zdejší fanzóny a užít si atmosféru při sledování jejího závodu.

V Chlumčanech se koná metalový Leviathan Fest

Kdy: sobota 27. července od 15.00

Kde: Chlumčany

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Začínající blackmetalová partička Beyond The Dark Angel pořádá v sobotu na parketu u fotbalového hřiště v Chlumčanech první ročník Leviathan Ope Air Festu, na kterém zahrají kapely věnující se různým metalovým podžánrům. Kromě pořádající kapely to budou Inscription, Middledark, Khargados, Bjes a Llyr.

Raven Fest potrvá do soboty

Kdy: do soboty 27. července

Kde: Pivovar Raven, Plzeň

Za kolik: zdarma, festivalová sklenice 120 korun

Proč přijít: Od čtvrtka do soboty potrvá Raven Fest u Minipivovaru Raven v Plzni na Lochotíně, kde se bude čepovat pivo výhradně z jeho vlastní produkce. Kromě rozličných druhů piv nabídne i street food a samozřejmě spoustu hudby různých žánrů. Zahrají například Rambanbán, Ill Fish nebo Pirates of the Pubs. Ve čtvrtek se začíná v 15 hodin, v pátek ve 14 hodin a v sobotu už v 11.30 hodin. V sobotu od 12 do 14 hodin bude možné si prohlédnout zdarma i pivovar.

Svůj festival má i Aperol Spritz

Kdy: sobota 27. července od 11.00

Kde: u Nového divadla v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Plzni se v sobotu na Palackého náměstí u Nového divadla uskuteční první ročník Aperol Spritz Festivalu. Návštěvníci se mohou těšit nejen celosvětově oblíbený letní drink Aperol Spritz, ale také na různé druhy prosecca a další Spritz míchané nápoje. Připravený bude také stánek s občerstvením a s kávou, chybět nebude skvělá muzika.

U Sudy zahraje Semtex

Kdy: pátek 26. července od 19.30

Kde: Plzeň-Újezd

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Letní hudební festival Léto U Sudy v Plzni – Újezdě pokračuje i tento pátek, kdy na zdejším pódiu vystoupí kapela Semtex. Začátek je naplánován na 19.30 s tím, že vstupenky budou v prodeji přímo na místě.

Lokál deejays podpoří Honzíka

Kdy: sobota 27. července od 12.00 do 24.00

Kde: Plzeň

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Akce Support your lokál Deejays se opět po roce uskuteční u Lokálu pod Divadlem a podpoří i dobrou věc, letos je cílem pomoct nemocnému Honzíkovi a jeho rodičům. Hrát se tentokrát bude až do půlnoci a kromě hudby a dobrého jídla, pití a zábavy přinese i videomapping a jako bonus také afterparty v Dominik Cafe. Před Lokálem proběhnou i klasické dražby předmětů věnovaných hokejisty a fotbalisty Plzně a dražba obrazu.

V zámeckém parku bude letní kino

Kdy: do středy 31. července

Kde: Spálené Poříčí

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Od čtvrtka 25. července až do středy 31. července bude v provozu letní kino v zámeckém parku ve Spáleném Poříčí. Každý den promítneuvede jeden známý český film, postupně to budou Discopříběh, Postřižiny, Pání kluci, Kolja, Ať žijí duchové!, Pupendo a na závěr Drahé tety a já. Začátek vždy ve 21.30, občerstvení bude zajištěno.

Ledovec připravil Svatojakubské poutní veselí

Kdy: sobota 27. a neděle 28. července

Kde: Ledce

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Nezisková organizace Ledovec připravuje na farní zahradě v Ledcích tradiční Svatojakubské pouťové veselí. V sobotu ve své pozvánce slibuje od 10 do 17 hodin toliko pivo a knihy, v neděli veselí, voničku prostonárodních písní, občerstvení, prohlídky kostela, řemesla, mši od 9.30 a vlídný stín kaštanů.