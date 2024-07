O prodlouženém víkendu se uskuteční na Plzeňsku dva tradiční rockové festivaly, a to Pekelný ostrov v Holýšově a Rock for JK Manětín. Na Kozlu se chystají oslavy narozenin hraběte Valdštejna, které budou letos třídenní a přinesou představení šermířů a kejklířů či ukázky malých parních strojů. Příznivci železnice se budou moci svézt v sobotu a neděli historickou soupravou Tornádo, první den je doveze až na sraz veteránů v Chodové Plané a Mariánských Lázních. V Plzni na Nové Hospodě se bude konat festival japonské kultury Bunka Fest a pouť v Dolanech ozdobí koncert s písněmi Jiřího Schellingera.

Pekelný ostrov obsadí rockeři

Kdy: čtvrtek 4. až sobota 6. července

Kde: Holýšov

Za kolik: jednodenní 1190 korun, celofestivalová vstupenka 1590 korun

Proč přijít: V Holýšově na Plzeňsku se uskuteční další ročník rockového festivalu Pekelný ostrov. Vše začne už čtvrtečním zahřívacím večírkem, vlastní festival pak vypukne v pátek v 15 hodin, kdy zahrají například Brutus, Walda Gang, Trautenberk, Panoptiko či Divokej Bill, na letošního zahraničního hosta – Guano Apes – přijde řada ve 20.40. V sobotu se začíná ve 12.30, v programu jsou Horkýže Slíže, Doga, Vypsaná fixa, Dymytry nebo Tři sestry.

Na zámek Kozel přijede hrabě Valdštejn

Kdy: pátek 5. - neděle 7. července od 10.00 do 17.30

Kde: zámek Kozel

Za kolik: 250 korun, důchodci 200 korun, děti od 6 do 15 let 150 korun

Proč přijít: Zámek Kozel u Šťáhlav na Plzeňsku se vrátí do roku 1871, kdy jeho majitel hrabě Arnošt František z Valdštejna měl 50. narozeniny. Na zámku se tak opět uskuteční slavnosti, které přinesou program plný šermířů, kejklířů, své jezdecké umění předvedou hosté z blízka i z daleka, blahopřát přijdou i vojáci slavného 35. pěšího pluku z Plzně, nebude chybět ani Emil Škoda se svými parními stroji které návštěvníci uvidí v činnosti. Očekává se i zatčení zlosyna Janečka, jenž sužoval celé Plzeňsko a v roce 1871 byl polapen právě nedaleko zámku Kozel. Letos je akce třídenní, po dobu slavností bude bezplatný vstup do zámeckého parku.

Po kolejích bude jezdit historické Tornádo

Kdy: sobota 6. a neděle 7. července

Kde: Plzeňský kraj

Za kolik: klasické jízdné

Proč přijít: V rámci Letních nostalgických jízd Plzeňským krajem bude o víkendu po železničních tratích jezdit i historická elektrická jednotka zvaná Tornádo. V sobotu doveze z Plzně návštěvníky na sraz veteránů v Chodové Plané a Mariánských Lázních. V neděli se pak bude možné se svézt po dalších tratích, z Plzně historický vlak vyrazí do Rokycan, Klatov, Nepomuku a Stříbra. Více na www.idpk.cz/nostalgie.

Hvězdou festivalu v Manětíně bude Trautenberk

Kdy: pátek 5. července od 12.00

Kde: Manětín

Za kolik: na místě 1000 korun

Proč přijít: V areálu u Zámeckého parku v Manětíně se v pátek odehraje patnáctý ročník festivalu Rock for JK Manětín. Od 12 hodin vystoupí deset kapel, největšími hvězdami budou Cocotte Minute, SPS, Doga a Trautenberk.

Léto v Křimicích pokračuje kinem

Kdy: pátek 5. až neděle 7. července

Kde: zámek Křimice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Tři české filmy promítnou o prodlouženém víkendu pod širým nebem v zámeckém parku v Křimicích. V pátek to bude snímek Prázdniny s Broučkem, v sobotu Sladký život a v neděli Tancuj Matyldo. Začíná se vždy ve 21.30.

Na Nové Hospodě představí japonskou kulturu

Kdy: pátek 5. a sobota 6. července

Kde: Plzeň-Nová Hospoda

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Festival japonské kultury se uskuteční v sokolovně v Plzni na Nové Hospodě. Bunka Fest představí prastaré zvyky země vycházejícího slunce, v pátek od 11 a v sobotu od 10 hodin jsou ve venkovní i vnitřní části připraveny čajové workshopy, ukázky bojového umění, přednášky i gastronomie.

Procházky uměním zavítají do Březína

Kdy: sobota 6. července od 18.00

Kde: Březín

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Další pokračování festivalu Procházky uměním s názvem Po stopách Kokořovců se odehraje v sobotu v kostele svatého Bartoloměje v Březíně nedaleko Manětína. Příběch Kokořovců zpracovaný Ph.Dr Janem Štěpánkem přednese český herec a moderátor Justin Svoboda, kterého doprovodí violistka Jitka Hosprová. Další část večera bude patřit mladému souboru Duo Teres, který má připravený originalní český program pro své obsazení housle a kytara.

Pouť v Dolanech přinese i vzpomínku na Schellingera

Kdy: sobota 6. července od 16.00

Kde: Dolany u Hlinců

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: V kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců se v kostele a jeho okolí uskuteční už tradiční Pouť. V sobotu ve 14 hodin ji zahájí Bohoslužba slova a začne také prodejní výstavka prací klientů Domova Zvíkovecká kytička, od 16 hodin program zpříjemní pouťový koncert – vzpomínka na Jirku Schelingera v podání skupiny Hrr NA NĚ… Pokud to vyjde, bude pouťové odpoledne obohaceno prezentací ručních výrobků ve stáncích a přehlídkou historických vozidel, pro děti bude na louce postaven skákací hrad. Po skončení programu následuje večerní volná zábava s kapelou M.H.S. Country a s možností občerstvení.

Malá letní scéna v Nepomuku startuje

Kdy: pátek 5. července od 20.00

Kde: Nepomuk

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Svoji další sezonu zahajuje Malá letní scéna v Nepomuku, na které se každý pátek odehraje koncert nebo divadelní představení. Tentokrát to bude recitál zpěvačky Vlaďky Bauerové za doprovodu klavíristy Václava Greifa. Koncert se poveze na vlnách šansonu, blues, bossa novy, swingu, jazzu, balad, původních songů z jejích CD i jazzových standardů od Evy Olmerové, Vlasty Průchové či Hany Hegerové.

V Blovicích nabídnou komentované prohlídky

Kdy: pátek 5. července

Kde: Blovice

Za kolik: 40 korun

Proč přijít: I o prodlouženém víkendu budou mít otevřeno v Muzeu jižního Plzeňska na zámku Hradiště v Blovicích. V pátek navíc nabídku obohatí komentované prohlídky výstavy Dotkněte se středověku a zámeckého sklepení. Začínají v 10, 13 a 15 hodin.

Tenor Angioloni debutuje v České republice

Kdy: sobota 6. července

Kde: Nepomuk

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Mladý italsko-francouzský tenor Marco Angioloni bude v červenci sólově debutovat v České republice. V sobotu vystoupí za doprovodu hráče na theorbu Jana Krejči v kostele sv. Jakuba v Nepomuku s programem nazvaným Triumf lásky.

V Nové Vsi zahraje Doubravanka

Kdy: neděle 7. června od 15.00

Kde: Nová Ves u Nepomuka

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Novoveské dechovky přinesou v neděli další příjemné odpoledne pro příznivce tohoto žánru. Od 15 hodin zahraje na krytém parketu v Nové Vsi u Nepomuka kapela Doubravanka.