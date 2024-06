Na víkend je na Plzeňsku opět připravena řada akcí. V Božkově se koná festival teneční hudby Summer City Fest, v Prazdroji pokračuje POCEM na divadlo, městské slavnosti jsou připraveny v Blovicích, Horní Bříze či Nýřanech, výročí si připomenou hasiči v Žihli i fotbalisté v Plasích. Milovníci piva mohou vyrazit do Purkmistra v Plzni-Černicích nebo do Chotěšova, poměřit síly mohou také na Plzeňské pivní míli na atletickém stadionu ve Skvrňanech.

První ročník festivalu POCEM na divadlo se koná na nádvoří Plzeňského Prazdroje. V sobotu je na programu představení Jak je důležité býti (s) Filipem. | Foto: Se svolením festivalu POCEM na Divadlo

V Božkově se uskuteční Summer City Fest

Kdy: pátek 21. a sobota 22. června

Kde: Plzeň-Božkov

Za kolik: od 349 korun

Proč přijít: Na Božkovském ostrově v Plzni se uskuteční 12. ročník multižánrového festivalu Summer City Fest. Páteční program, který začne v 16 hodin, bude patřit hlavně hip hopu, sobotní od 15 hodin elektronické taneční hudbě. Vystoupí například Prago Union, Rohony, Strapo, Refew, PTH, Theresia, Samko či Tony Terra.

Nový festival zve na divadlo do Prazdroje

Kdy: do neděle 23. června

Kde: Plzeňský Prazdroj

Za kolik: od 190 korun

Proč přijít: Zbrusu nový open-air divadelní festival POCEM na divadlo nabízí až do neděle dvě až tři představení na nádvoří Plzeňského Prazdroje. Během dne se hraje pro děti a rodiče, večer se pak představí i známí čeští herci. Více na webu prazdrojvisit.cz.

PechaKucha Night zavítá do teplárny

Kdy: pátek 21. června od 20.00

Kde: Plzeň

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Jedno z posledních setkání oblíbeného formátu PechaKucha Night v Plzni, tentokrát navíc pod širým nebem, se chystá na páteční večer mezi 20. a 23. hodinou v plzeňské teplárně v Doubravecké ulici. . Inspirativní tvůrci na platformě 20×20 opět otevřou zajímavá témata a ukáží svou práci nejen ve veřejném prostoru. Promluví architekti Ondřej Císler, Ivan Gogolák či audiovizuální performer Ondřej Ševčík. Jejich prezentace doplní další zajímavé doprovodné akce.

V Blovicích se vrátí do historie

Kdy: sobota 22. června od 12.00

Kde: Blovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Blovicích si připomenou v sobotu 740 let od založení města. Program zahájí ve 12 hodin historický průvod od Sokolovny na náměstí, kde budou připravena vystoupení s dobovým tancem, šermíři, v 16 hodin vypukne dětská ponožková bitva. Po skončení historické části programu vystoupí od 18.30 hodin Queens of Bohemia a od 21 hodin Wanastovi Vjecy revival. Po celý den bude možné navštívit také dobové tržiště, na louce pod náměstím se děti pobaví při různých aktivitách, na dobových kolotočích či při divadelních představeních.

Pivovar Purkmistr slaví

Kdy: pátek 21. června od 18.00

Kde: Pivovar Purkmistr, Plzeň-Černice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pivovar Purkmistr v Plzni-Černicích slaví 17 let. V pátek 21. června se od 18 hodin zdejší pivovarský dvůr zaplní hudbou kapely Queens of Bohemia a vůní domácích uzenin a grilovaných dobrot. Skvěle vychlazené pivo ze zdejších sklepů bude samozřejmostí.

Při oslavách v Lisově připomenou i generála Irvinga

Kdy: sobota 22. června od 13.00

Kde: Lisov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Bohatý program bude připraven při oslavách 100 let stodoly v Lisově na jižním Plzeňsku. Vše začne ve 13 hodin odhalením nového čísla popisného a položením kytic u pamětní desky na rodném domku č.p. 15 genmjr. Jana R. Irvinga, následovat bude přesun do sálu OÚ ke krátké přednášce generálovy dcery Ivety Irvingové o životě jejího otce spojené s promítnutím krátkého dokumentu z jeho života. Poté jsou v programu westernová show, hudební či taneční vystoupení, možnost svezení dětí na koních, připraveny budou stánky místních obyvatel či výstava k historii obce včetně vzácné kroniky. Zábava pak bude pokračovat až do pozdních hodin.

Výtěžek z Barokní veselice přispěje na opravu zámku

Kdy: sobota 22. června od 13.00

Kde: zámek Čečovice

Za kolik: 150 a 80 korun

Proč přijít: Již několik let se snaží plzeňský Klub Ladislava Lábka o záchranu zámku v Čečovicích, tentokrát k tomu chce přispět výtěžkem z Barokní veselice, která se tam uskuteční v sobotu. Během odpoledne vystoupí studenti plzeňské konzervatoře s ukázkami árií z opery Orfeo skladatele Claudia Monteverdiho, plzeňská skupina historického šermu Viva Gladius a pražský divadelní spolek Geisslers Hofcomoedianten propojující moderní umění s barokním. Kulturní program doplní letová ukázka sokolnictví Šporer, aktivity pro děti, například výtvarné dílničky, soutěže či malování na obličej. V barokní sýpce bude k vidění výstava chodských krojů a výstava Mecenáši doby baroka, připraveny jsou i komentované prohlídky zámku.

V Chotěšově bude Den s malými pivovary

Kdy: sobota 22. června od 14.00

Kde: Klášter Chotěšov

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V sobotu budou moci návštěvníci chotěšovského kláštera již popáté ochutnat piva malých pivovarů. Na místě bude v nabídce samozřejmě také občerstvení a živá hudba. Zahraje kapela Ponorka band.

Na Slovanech je výstava minerálů a drahých kamenů

Kdy: sobota 22. června od 9.00 do 17.00

Kde: kulturní dům Jas, Plzeň

Za kolik: 70 a 30 korun

Proč přijít: Na prodejní výstavě Minerál Plzeň budou ke zhlédnutí i ke koupi minerály, zkameněliny, drahé kameny, rostliny či šperky. K vidění budou také ruční výrobky a pro nejmenší budou připraveny dětské dílničky, v programu je i tombola.

Poběží se Plzeňská pivní míle

Kdy: sobota 22. června od 15.00 do 19.00

Kde: Atletický stadion města Plzně

Za kolik: jednotlivci 350 korun, štafety 500 korun

Proč přijít: Vypít pivo, uběhnout 400 metrů a to celé čtyřikrát. Taková jsou pravidla Plzeňské pivní míle. Běžet je možné samostatně nebo v rámci čtyřčlenné štafety. Zájemci se mohou registrovat online na webu beermile.cz.

V Kyšicích chystají Bizzár Bazzar i s programem

Kdy: sobota 22. června od 10.00 do 22.00

Kde: Hrádecká 291, Kyšice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: V Hrádecké ulici 291 v Kyšicích se v sobotu koná Bizzár Bazzar s možností koupě a prodeje různého zboží. Vedle programu pro rodinky s dětmi bude připraven i hudební program, od 11 hodin vystoupí skupina KAK, od 18 hodin plzeňský rapper Perzo a vše zakončí od 20 hodin překvapení. K dispozici bude stolní fotbálek, pingpongový stůl, šipky, trampolína a také gril a ohniště pro grilování a opékání vlastních pochutin. Pivo a nealko bude zajištěno.

V Přešticích se chystá noční bojovka

Kdy: sobota 22. června od 22.00 do 24.00

Kde: Přeštice – Loděnice

Za kolik: 200 Kč za osobu

Proč přijít: Účastníci přeštické bojovky budou na kilometrové trase utíkat před vrahy či tančit s šíleným klaunem. Startuje se ve skupinkách od dvou do sedmi členů. Cílem je projít celou trasu bez ztráty života, který návštěvníci dostanou na startu. Nutná je registrace na webu www.nocnibojovka.cz.

V Křimicích dodatečně oslaví Den dětí

Kdy: sobota 22. června od 9.00

Kde: Areál u Mže, Křimice

Za kolik: soutěžní kartička pro 1 dítě stojí 20 Kč

Proč přijít: Na Dětském spolkovém dni v Křimicích budou děti procházet více než 3 kilometry dlouhou stezku s úkoly. Od 10 hodin se pak budou na Křimické pláži rozdávat odměny a opékat buřty. Pro děti bude dále připraveno malování na obličej, bublinková pěna nebo různé sportovní aktivity.

Herci DJKT se představí v roli muzikantů

Kdy: sobota 22. června od 20.30

Kde: vnitroblok Nového divadla, Plzeň

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Herci Divadla J. K. Tyla si na závěr sezony připravili hudební show s názvem Činohraní. Tou se pokusí navázat na úspěšný koncert z minulého roku.

V Nové Vsi zahrají Žákovec a Volínová

Kdy: neděle 23. června od 15.00

Kde: Nová Ves u Nepomuku

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V Nové Vsi u Nepomuku se v neděli odpoledne sejdou na krytém parketu příznivci dechovky. Od 15 hodin jim zahrají a zazpívají Václav Žákovec a Anna Volínová.

V Nýřanech oslaví den města hudbou a ohňostrojem

Kdy: sobota 22. června od 12.00

Kde: Masarykovo náměstí, Nýřany

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Akce na nýřanském náměstí potrvá od poledne až do noci. Na programu jsou například Kroky Michala Davida či Kabát revival Plzeň. O doprovodný program se postarají policisté a dobrovolní hasiči.

Na Krkavci zahraje kapela 42 strun

Kdy: sobota 22. června od 13.00 do 16.00

Kde: Rozhledna Krkavec

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Hobby kapela 42 strun zahraje písně žánrů country, folk nebo bluegrass.

Návštěvníci zoo se dozvědí, jak žili naši pravěcí předci

Kdy: neděle 23. června

Kde: ZOO Plzeň

Za kolik: dospělí 220 korun, děti do 15 let 160 korun

Proč přijít: Jak bydleli naši pravěcí předkové? Jak si opatřovali potravu a jaké nástroje používali? To se v neděli dozví návštěvníci Osady z doby železné v plzeňské zoo. Předvedena jim bude výroba keramiky, zpracování textilních a kamenných materiálů a tradiční lov. Pro děti budou připraveny soutěže s prehistorickou tematikou a hrát bude pravěká hudba.

V Třemošné si užijí dva večery plné hudby

Kdy: pátek 21. června od 15.00 a sobota 22. června od 17.00

Kde: Třemošná

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na Festivalu u řeky v Třemošné vystoupí v pátek žáci ZUŠ Třemošná, kapely Zatrub! Band, Tremolo a Ocho Ríos. V sobotu se představí The Dixie Hot Licks, Circus Brothers, Zrní a Hot Chicken.

V Horní Bříze oslaví 30. výročí vyhlášení městem

Kdy: sobota 22. června od 13.00

Kde: hřiště u sokolovny, Horní Bříza

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Program zahájí vystoupení žáků základní školy, poté budou udělena čestná občanství. Dále vystoupí například Orchestr Betula, hudební skupina Abba Stars a na závěr Kabát Revival West.

Hasičů v Žihli oslaví 150 let sboru

Kdy: sobota 22. června od 8.00

Kde: Žihle

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Součástí oslav bude předvedení hasičské techniky a závody s historickou koňskou stříkačkou. V 18 hodin začne na návsi taneční zábava, kterou bude následovat ohňová show a ohňostroj.

V Plasích si nachystali den plný fotbalu

Kdy: sobota 22. června od 11.30

Kde: areál TJ Sokol Plasy

Za kolik: 150 Kč

Proč přijít: Fotbalový den ke 100 letům fotbalu v Plasích začne utkáními místní přípravky a žáků proti rodičům. Dále budou hrát také mužstva dospělých včetně staré gardy. Večer se pak o hudební kulisu postará kapela Singl Band.

Obdivovatelé Santiniho architektury vyrazí na tři místa

Kdy: sobota 22. června od 14.00 do 17.30

Kde: Lednice, Hubenov, Kalec

Za kolik: Hubenov 80 korun, Lednice a Kalec dobrovolné vstupné

Proč přijít: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici pořádá v sobotu exkurzi za Santiniho architekturou po hospodářských dvorech plaských cisterciáků. Začne se ve dvoře Lednice, následovat bude prohlídka dvora Hubenov, třetí zastávkou bude dvůr Kalec. Dopravu si každý účastník zajišťuje sám, mezi památkami se bude přejíždět v konvoji automobilů. Registrovat se je nutné telefonicky na čísle 373 396 410.

Na kole i trakaři přes Ledeckou lávku

Kdy: sobota 22. června od 16.00

Kde: Ledce

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V sobotu se uskuteční již 47. ročník Ledecké lávky. Jde o soutěž, při níž je cílem překonat ledeckou požární nádrž. Přes tu vede lávka, kterou se budou soutěžící pokoušet přejet na kole nebo na trakaři. Soutěžit se ale bude i v jízdě na plovoucích lyžích nebo ve sprintu po plovoucím mostě.

Víkend čajové a japonské kultury na Kozlu

Kdy: sobota 22. a neděle 23. června

Kde: zámek Kozel

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: O víkendu bude možné se na zámku Kozel zúčastnit workshopu čajového obřadu, oblékání japonského kimona nebo tvarování bonsají. Na místě budou také tematické výstavy a v neděli od 17 hodin vystoupí brněnské Divadlo kjógen. Celá akce nese název Harmonie nebe a země.