Na konec týdne se v Plzni a dalších místech chystá Víkend otevřených ateliérů, uskuteční se Rytířský turnaj, který se ale letos přestěhoval do Lobezského parku, konají se patnácté Slavnosti jablek v Nebílovech nebo páteční Noc vědců. V Žinkovech zvou na Svatováclavskou slavnost, na Krkavci na festival malých pivovarů. Tipů na to, jak strávit víkend je ale mnohem víc…

V Plzeňském kraji se otevřou ateliéry

Kdy: sobota 28. a neděle 29. září od 14.00 do 20.00

Kde: různá místa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přes 200 výtvarníků na více než 60 místech je opět přihlášeno na Víkend otevřených ateliérů, který se uskuteční v Plzni a dalších místech regionu 28. a 29. září. I při letošním 9. ročníku se otevřou dveře ateliérů, galerií, škol a dalších míst, kde umění vzniká nebo se vystavuje. Pro návštěvníky je to šance poznat osobně umělce, seznámit se s výtvarnými technikami a zkusit i něco vytvořit. Více k akci a mapu s místy, kde se akce koná najdete na www.otevreneATELIERY.cz.

V Plzni se utkají rytíři

Kdy: sobota 28. září od 10.00 do 17.00

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční jezdecký rytířský turnaj v Plzni mění místo, v den sv. Václava se bude tančit, zpívat a hlavně se budou lámat dřevce o štíty udatných jezdců v Lobezském parku na břehu řeky Úslavy. Letos akce připomene výročí 600 let porážky Jana Žižky z Trocnova před Plzní. Bude připraveno dobové tržiště, občerstvení a také hry pro děti. Představení začínají v 11 a v 15 hodin. Více na turnajvplzni.cz.

Páteční večer patří vědě

Kdy: pátek 27. září

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jeden večer v roce, místa, kam se běžně lidé nedostanou, a stovky vědeckých tajemství čekající na prozkoumání – to je celorepubliková akce Noc vědců. V pátek se návštěvníci po boku těch nejpovolanějších z oboru vrhnou do objevování nejrůznějších zajímavých jevů v měnící se vědě a světě kolem nás, a to i v Plzni. Od 18 do 23 hodin bude také možné se v plzeňské hvězdárně kochat pohledem na noční hvězdnou oblohu. Kompletní program je na webu nocvedcu.cz.

V sadech se uskuteční Slavnosti jablek

Kdy: neděle 29. září od 11.00

Kde: Nebílovy

Za kolik: 130 korun, děti zdarma

Proč přijít: V neděli 29. září se uskuteční již tradiční 15. ročník akce Slavnosti jablek v sadech v Nebílovech. Kromě jablek zde bude možné zakoupit například výrobky od vítězů soutěže Regionální potravina. Připraven bude bohatý program pro děti - zemědělská technika, dětská stezka, tvůrčí dílničky, balíková prolézačka a poznání farmaření. Divadlo z Bedny zahraje opět dvě představení pro děti, po 12 hodině čeká návštěvníky muzikálová hodinka s hvězdami Divadla J. K. Tyla, ve 13.30 h to rozjede Oldies Revival Band The Showe a v 16 hodin zahrají velmi dobře známé folkové a country písně No Piccolo Band. Bude se soutěžit o nejlepší moučník z jablek, který je potřeba přihlásit nejpozději do 14.15 hodin.

Zámek v Manětíně hostí vinobraní

Kdy: sobota 28. září od 10.00

Kde: Manětín

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V zahradách zámku v Manětíne se v sobotu uskuteční vinobraní. Pro návštěvníky jsou připravené komentované ochutnávky vína, hudba od kapely Sortiment a občerstvení. V nabídce bude burčák a vybraná vína od Michala Štěpánka z Mutěnic.

DEPO zaplní stánky se street foodem

Kdy: sobota 28. září od 10.00 do 18.00

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Oblíbený festival pouličního jídla DEPO Street Food Market opět provoní areál plzeňské Kreativní zóny DEPO 2015 lákavými vůněmi lahůdek z bister a food trucků s rychlým a chutným jídlem. Na milovníky dobrého jídla čeká pestrá ochutnávka zajímavostí, známé z pouličních občerstvení z celého světa. V nabídce budou kvalitní hamburgery, hotdogy, sladké i slané palačinky, ale i vegetariánské a bezlepkové pokrmy. Zaujme jistě i stánek s belgickými hranolky, štrůdly či tortilami.

V Žinkovech nabídnou prohlídky kostela i jarmark

Kdy: sobota 28. a neděle 29. září od 10.00 do 17.00

Kde: Žinkovy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V rámci Svatováclavských slavností nabídnou v Žinkovech po oba víkendové dny komentované prohlídky interiéru kostela sv. Václava. Po celý víkend budou připraveny veselé i naučné divadelní scénky z historie Žinkov. O šermířská vystoupení se postará skupina Jednota Panská. Jarmark s nabídkou řemeslných a domácích výrobků poskytne mnohé pro potěchu těla i ducha. Na tržišti budou v nabídce výrobky od rodinné sýrárny, blovické pražírny kávy, kovářů, výrobců keramiky, likérky i medovinářů. Též bude možno zakoupit nejrůznější háčkované a pletené výrobky, šperky a mnoho dalšího. Programem bude provázet rytíř Karl von Wesselý a jeho manželka Eleonora. V neděli od 15 hodin bude návštěvníky bavit maňáskové divadlo ŠumaŇásek.

V Mariánské Týnici zvou na procházku do krajiny

Kdy: sobota 28. září od 15.00

Kde: Mariánská Týnice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na Den architektury, program bude zaměřený na cisterciáckou krajinu v kontextu baroka. Jeho součástí bude komentovaná prohlídka výstavy Apologie cisterciácké krajiny a procházka do krajiny. (délka trasy max. 3 km). Sraz na parkovišti před vstupem do západního ambitu, průvodcem bude historik umění Pavel Beneš. Kapacita je omezená 50 osob. Rezervace je nutná ZDE.

Na Krkavci je pivní festival

Kdy: sobota 28. září od 10.00

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po loňské úspěšné akci se v sobotu bude opět u rozhledny na Krkavci konat pivní festival. Účast přislíbily pivovary Elektrárna, Raven, Bizon, Radouš a další a navíc zdarma ochutnávku od plzeňských domovarníků. Zahrají Ocho Ríos, Broken a DJ Monge.

V pátek do zoo za stovku, v sobotu se půjde za medvědy

Kdy: pátek 27. září, sobota 28. září od 10.00 do 17.00

Kde: ZOO Plzeň

Za kolik: v pátek 100 korun, v sobotu dle ceníku zoo

Proč přijít: Na rodinné soutěžní putování Přes tři světadíly za medvědy se můžete vydat do plzeňské zoo. Nabídne několik úkolů, jež prověří znalosti o přírodě. Cíl bude na vyhlídce do medvědího výběhu, ale ještě předtím bude čekat velké překvapení u trojice gepardů súdánských. Kromě toho si plzeňská zoo připravila jednu novinku. Až do konce listopadu bude možné ji každý pátek navštívit za sto korun, stejně tak i Dino park.

Kozel hostí výstavu minerálů

Kdy: sobota 28. září od 10.00 do 17.00

Kde: zámek Kozel

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: V jízdárně zámku Kozel se uskuteční druhý ročník prodejní výstavy minerálů, zkamenělin a šperků, která nabídne široké spektrum předmětů od vystavovatelů téměř z celé republiky. Vstup je zdarma, s možností dobrovolného příspěvku, který bude odměněn. Je ale třeba uhradit vstupné do zámeckého areálu, které činí 60 Kč. Tento nákup můžete provést jak v samoobslužných pokladnách u vstupů do parku, tak také v pokladně zámku.

V Blovicích se loučí s výstavami

Kdy: sobota 27. září od 10.00 do 17.00

Kde: Blovice

Za kolik: různé vstupné

Proč přijít: V Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích připravili na sobotu rozloučení s dvěma výstavami. Expozicí Dotkněte se středověku naposledy provede Jiří Bouda, její autor a archeolog v jedné osobě, začátky budou v 10, ve 13 a v 15 hodin. Rozloučení s výstavou Zmenšený svět aneb kouzlo hraček bude kreativní. Monika Vraná, autorka háčkované kočičí rodinky v dětském herním koutku, zasvětí všechny tvořivce do tajů a krás háčkování. Od 10 do 12 hodin proběhne kurz Základy háčkování a ve 14 hodin začne Háčkování hraček. Počet míst je omezen, rezervace na pelcrova@muzeum-blovice.cz nebo 721 090 451.

Děti pobaví westernová herna

Kdy: sobota 28. září od 11.00 do 18.00

Kde: Plzeň

Za kolik: rodinné vstupné 300 korun

Proč přijít: West Park – živé muzeum amerického západu připravil na sobotu westernovou hernu. Děti čeká spousta her a aktivit v prostředí Divokého západu (například střelba z luku, hod tomahawkem, rýžování zlata, chytání mustangů, bizoní střelnice, hod lasem a mnoho dalšího), možnost prohlédnout si expozice muzea, dětské hřiště s pískovištěm, skluzavkou, venkovní kuchyňkou a dalšími prvky, možnost svezení na koni či poníku, možnost pečení buřtů na ohni, ve 13 a 15 hodin budou připraveny komentované prohlídky muzea. V případě nepříznivého počasí se aktivity přesunou do krytého prostoru.