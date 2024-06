Plzeňské Divadlo J. K. Tyla uzavře v pátek sezonu už tradiční Nocí s operou, ve Spáleném Poříčí se koná metalový Basinfirefest, na výběr je v Křimicích, kde se vedle rockévoho festivalu uskuteční také Guláš fest a o kousek dál sraz historických vozidel. Do Města Touškova je možné vyrazit na pouť a měsské slavnosti, do Stoda na další ročník vínování, do Chotěšova na koncert Ivana Hlase, na náplavce u Radbuzy v Plzni se chystá akce pro vyznavače drum'n'bass. Připravena bude také řada akcí pro děti při příležitosti začátku prázdnin.

Ve Spáleném Poříčí se koná další ročník Basinfirefestu | Foto: Deník/Zdeněk Sequens

Noc s operou přinese Libuši

Kdy: pátek 28. června od 20.30

Kde: Amfiteátr na Lochotíně, Plzeň

Za kolik: od 250 korun

Proč přijít: V pátek večer bude lochotínský amfiteátr patřit klasické hudbě. Pro letošní ročník Noci s operou si plzeňské Divadlo J. K. Tyla připravilo v rámci Roku české hudby a 200. výročí narození Bedřicha Smetany jeho slavnostní operu Libuše.

Nad Spáleným Poříčím duní metal

Kdy: do soboty 29. června

Kde: Spálené Poříčí

Za kolik: 1200 korun jednodenní, 2290 festivalová vstupenka

Proč přijít: Do soboty pokračuje na louce nad Spáleným Poříčím na jižním Plzeňsku metalový Basinfirefest. Ve čtvrtek zahrají například Battle Beast, Insomnium či Hulder, v pátek Fleshgod Apocalypse, In Extremo nebo Kataklysm, v sobotu Destruction, Cradle of Filth a na závěr Blind Guardian.

Pouť doprovodí městské slavnosti

Kdy: 28. - 30. června

Kde: Město Touškov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pouť v Městě Touškově, která se koná od pátku do neděle, doprovodí v pátek a v sobotu také městské slavnosti s bohatým programem, který se odehraje u kostela. V pátek od 18 hodin vystoupí kapela Realita, ve 20 hodin začne koncert The Beatles Revival s hosty Karlem Kahovcem a Michalem Cermanem. V sobotu se začíná ve 13 hodin dvojicí Václa Žákovec a Anna Volínová, v 15 hodin potěší děti Alice a Tlapkoví kamarádi, od 16 do 19 hodin bude u kostela připravena dětská hrací zóna. V 16.15 zahraje folkový Kamelot Tribute, v 18 hodin poprockový Flám a vše uzavře od 20.30 známý Extra Band Revival.

V Křimicích zazní rock a zavoní guláš

Kdy: sobota 29. června od 15.00

Kde: Křimice, areál u Mže

Za kolik: vstupné je dobrovolné

Proč přijít: Na rockovém festivalu zahrají například kapely Rambanbám či Queens of Bohemia. Letos poprvé je součástí akce i Guláš Festík. V něm budou tři až pětičlenné týmy soutěžit ve vaření kotlíkového guláše.

Náplavku roztančí Žlutá Popelnice

Kdy: sobota 29. června od 12.00

Kde: Náplavka na Radbuze, Plzeň

Za kolik: zdarma, afterparty 180 korun

Proč přijít: Na náplavce na Radbuze se sejdou příznivci drum'n'bass. Organizátoři vybízejí k volbě žluté barvy oblečení. Své sety zahraje několik skvělých Djs, na náplavce se končí ve 22 hodin, od 22.30 bude akce pokračovat na afterparty v klubu Bílej Medvěd.

Na Boleváku se sejdou fotografové

Kdy: od pátku 28. června do neděle 30. června

Kde: Bolevecký rybník, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zájemci o fotografování se sejdou na Boleváku, kde se budou zdokonalovat ve focení pod dohledem fotografa Jana Devery. Každý fotograf by měl přijít s vlastní modelkou.

Do Křimic přijedou historická vozidla

Kdy: sobota 29. června od 14.00

Kde: Zámecký park, Křimice

Za kolik: prohlídka zámku stojí 50 korun pro děti, 100 korun pro seniory a 150 korun pro dospělé

Proč přijít: Do zámeckého parku v Křimicích přijedou historické vozy a motocykly vyrobené do roku 1980. Nejprve od 11 hodin pojedou Jízdu Jiřího Kristiána Lobkowicze a od 14 hodin se budou postupně vracet zpět. Od 14 do 17 hodin budou také probíhat prohlídky křimického zámku.

V Kaznějově bude Beach Party

Kdy: sobota 29. června od 19.00

Kde: koupaliště Kaznějov

Za kolik: 290 korun v předprodeji, 390 korun na místě

Proč přijít: Na koupališti v Kaznějově se v sobotu uskuteční Beach party vol. 1. Na venkovní scéně se skvělou světelnou show zahrají DJ Michael Burian, Bodymovin a wotty.

Stod čeká čtvrtý ročník Stodského vínování

Kdy: sobota 29. června od 13.00

Kde: Park u nádraží, Stod

Za kolik: vstupné se platí zakoupením „koštovací“ skleničky

Proč přijít: Ve Stodě bude v sobotu možné ochutnat vína deseti vinařů. Připraveno bude i občerstvení a o hudební kulisu se postarají skupiny Hrajem!, Suit Up a Cimbal Music.

V Horní Bříze bude Keramický a farmářský trh

Kdy: neděle 30. června od 9.00 do 16.00

Kde: Horní Bříza

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nabídku šikovných lidí, kteří prodávají to, co sami vyrobili, přinese Keramický a farmářský trh, který se v neděli uskuteční v parku u KD Klub v Horní Bříze. Nouze nebude o čerstvé dobroty, originální zboží, autorskou keramiku a příjemný hudební doprovod, který obstará Robert Jíša Band. V čase konání bude také zdarma otevřené zdejší muzeum.

V zoo se budou loučit se školou

Kdy: sobota 29. června od 10.00

Kde: ZOO Plzeň

Za kolik: zdarma v rámci vstupného do zoo

Proč přijít: I do plzeňské zoo přichází prázdniny, a to ve velkém stylu! Rodinný předprázdninový program Adie školo, hurá prázdniny návštěvníky od 10 do 17 hodin naladí na léto plné zážitků. Čas se zvířátky, soutěžemi a zajímavými úkoly bude navíc zpříjemněný zvýhodněným vstupným 50 Kč pro školáky.

Děti s rodiči budou hledat poklad pod Radyní

Kdy: sobota 29. června od 13.00

Kde: okolí hradu Radyně, Starý Plzenec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Děti a rodiče budou na kilometrové trase v okolí Radyně luštit hádanky a plnit úkoly, které je dovedou k ukrytému pokladu. Pro účastníky je připravena sladká odměna.

Ve Farmaparku u Toma oslaví začátek prázdnin

Kdy: pátek 28. června od 11.00 a sobota 29. června od 9.00

Kde: Farmapark u Toma, Ledce

Za kolik: 140 korun dospělí, 65 korun důchodci a děti do 15 let

Proč přijít: Na první prázdninové dny budou ve Farmaparku pro děti připravené dětské hry, malování na obličej, skákací hrad nebo střílení vzduchovkou.

Ve hvězdárně si pro děti připravili astronomické odpoledne

Kdy: pátek 28. června od 15.00 do 20.00

Kde: Hvězdárna Plzeň

Za kolik: školáci zdarma, ostatní za 30 korun

Proč přijít: Pro školáky je v plzeńské hvězdárně připravena řada aktivit. Budou si moci vyzkoušet například virtuální realitu, vědomostní kvízy nebo pozorování dalekohledem. Menší děti provede po hvězdárně vesmírný cestovatel a mimozemšťan Norbík.

V Újezdě zazní skladby kapely Beatles

Kdy: pátek 28. června od 19.00

Kde: venkovní areál U Sudy, Plzeň – Újezd

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: U Sudy zahraje kapela Brouci Band, která hraje písně od The Beatles po celé Evropě. Hudebníci používají dobové nástroje a přesné kopie kostýmů slavné anglické skupiny. V pátek tak zazpívají například Hey Jude, Yesterday nebo Yellow Submarine.

V chotěšovském klášteře zahraje Ivan Hlas Trio

Kdy: sobota 29. června od 15.00

Kde: Klášter Chotěšov

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Ivan Hlas pořádá turné Pramínek času k příležitosti svých sedmdesátých narozenin. Svou autorskou tvorbu představuje společně s Norbim Kovácsem a Olinem Nejezchlebou.

Ve Zruči zahraje Lucie Revival

Kdy: pátek 28. června od 21.00 hodin

Kde: sportovní areál hospůdky Sherwood, Zruč-Senec

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Ve Zruči u Plzně zahraje skupina Lucie Revival.

V Plzni vystoupí studenti zpěvu

Kdy: neděle 30. června od 15.00 hodin

Kde: Anděl music bar, Plzeň

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Na dvorku music baru Anděl vystoupí studenti pěvecké školy Studio Zpěv Plzeň.

V Nové Vsi u Nepomuka zahrají rockeři i dechovka

Kdy: sobota 29. a neděle 30. června, vždy od 15.00

Kde: Nová Ves u Nepomuku

Za kolik: sobota do 15 hodin 180 korun, poté 250 korun, neděle neuvedeno

Proč přijít: Po oba víkendové dny bude rušno na krytém parketu v Nové Vsi u Nepomuku. V sobotu v 15 hodin začne Novoveské burácení, kdy zahrají rockové kapely Makultura, Karburátor, Zakázaný sen, Do konce, Infarkt a Dagdraumur Band. V neděli pak ve stejný čas začnou hrát Heligonky Aleše Rusnáka.

Hromnici čeká třetí ročník Hromfestu

Kdy: 29. června od 17.00

Kde: V Kolnách, Hromnice

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Na festivalu vystoupí kapely Metallica Revival, Povodí Ohře, Byt číslo 4 a Tanker. Kromě hudby bude na návštěvníky čekat autodrom, střelnice a koktejlový bar. Ti, kdo přijedou zdaleka, si budou moci v areálu postavit stan.

V Divadle Pod Lampou zahrají tři kapely

Kdy: pátek 28. června od 19.30

Kde: Divadlo Pod Lampou, Plzeň

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V Divadle Pod Lampou zahrají na poslední akci před prázdninami tři kapely z Plzně a okolí. Postupně vystoupí poprocková skupina The Flip Flops, Koby Fray (crossover) a Don’t Panic (funk pop rock).

Viktorka vyzve rakouský SV Lafnitz

Kdy: sobota 29. června od 10.30 hodin

Kde: Stadion v Luční ulici, Plzeň

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: FC Viktoria Plzeň se ve svém třetím přípravném zápase utká s týmem SV Lafnitz, který v uplynulé sezoně skončil desátý v rakouské druhé lize.