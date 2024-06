Nadcházející víkend nabídne na Plzeňsku oslavy výročí hromadné dopravy v Plzni, krajský sokolský slet, loutky na Doubravce, koncert Tří sester za Plazou, Večer plný ska v Plasích nebo start Léta v Prazdroji. Do Starého Plzence mohou vyrazit milovníci vojenské historie, v Blovicích se koná Muzejní noc a v Dobřanech zřídenní pouť.

Na krajském sletu v Plzni představí sokolové sestavy nacvičené pro Všesokolský slet. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Hromadná doprava v Plzni slaví výročí

Kdy: sobota 15. června od 10.00 do 17.00

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Plzni se uskuteční oslavy výročí 125 let městské hromadné dopravy, a to v autobusové a trolejbusové vozovně na Karlově a v nové tramvajové vozovně na Slovanech. Návštěvníci budou mít možnost si projít zázemí obou vozoven, vidět na jednom místě historické a provozní vozy, okouknout práci dynamického dispečinku, zeptat se na to, co vás zajímá, odborníků z PMDP, popovídat si s Václavem Koptou, zasoutěžit si a odnést si mnoho zážitků. Mezi oběma místy bude možné se přepravit zdarma mimořádnými linkami. Více ZDE.

Sokol má krajský slet

Kdy: sobota 15. června od 16.00

Kde: Plzeň

Za kolik: 100 korun, senioři a děti 50 korun

Proč přijít: Před Všesokolským sletem v Praze se uskuteční Krajský slet v Plzni. NA stadionu TJ Sokol Plzeň-Letná cvičenci předvedou dvanáct sletových hromadných skladeb všech generací. V župě Plzeňská nacvičuje na slet 468 cvičenců, krajský slet v Plzni přijedou ale podpořit sokolové z dalších žup, celkem se tak v Plzni představí téměř 1200 cvičenců.

Skupova Plzeň přivede loutky i do ulic

Kdy: do neděle 16. června

Kde: Plzeň

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Ve světě fantazie se návštěvníci ocitnou na Mezinárodním festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Festival, který se koná každé dva roky, představuje to nejlepší z české loutkové a alternativní divadelní scény. Soutěžního klání se účastní kolem desítky divadel a svá představení uvede také několik souborů ze zahraničí. V sobotu pak přinese od 10 hodin celodenní program Loutková Doubravka s programem pro děti i jejich rodiče.

Léto v Prazdroji začíná Gambrinus Rock Festem

Kdy: sobota 15. června od 12.00

Kde: Plzeň

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Léto v Prazdroji odstartuje sobotním Gambrinus Rock Festem. Zahrají Anymen, Kabát Revival West, Medium Rock a Sifon Original, které vám zaručí skvělou bigbítovou atmosféru a nezapomenutelný hudební zážitek. Připraven je také bohatý doprovodný program, pivo Gambrinus a skvělé občerstvení.

V Plzenci připomenou vojenskou historii

Kdy: sobota 15. června od 10.00 do 17.00

Kde: Starý Plzenec

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Klub vojenské historie Honvéd, Pionýrská skupina Starý Plzenec a Plzenecká železnice zvou na třetí ročník akce Den vojenské historie ve Starém Plzenci. Po celý den budou k vidění historické vojenské tábory a komentované prezentace jednotlivých klubů vojenské historie. Po celou dobu programu se můžete těšit na jízdy úzkorozchodné železnice.

Za Plazou zahrají Tři sestry

Kdy: pátek 14. června od 17.00

Kde: Plzeň

Za kolik: 650 korun v předprodeji

Proč přijít: Na své tradiční letní Open air tour vyrazila v květnu oblíbená skupina Tři sestry, a jak už bývá zvykem, nevynechá při něm ani Plzeň. Její večírek se odehraje v pátek 14. června na obvyklém místě, tedy v amfiteátru za obchodním centrem Plaza. Areál bude otevřený od 15.30, hrát se začne v 17 hodin, jako hosté vystoupí Synové výčepu a Pirates of the Pubs. Tři sestry začnou ve 20 hodin.

Plaské kulturní léto bude patřit ska

Kdy: sobota 15. června od 20.00

Kde: Plasy

Za kolik: 310 korun v předprodeji

Proč přijít: Večerem plným ska bude v sobotu pokračovat Plaské kulturní léto. V areálu Knížecího pivovaru Plasy zahrají od 20 hodin západočeské kapely No Way, Rambanbám a V3Ska.

V Dobřanech je pouť a Svatovítské slavnosti

Kdy: od pátku 14. června do neděle 16. června

Kde: Dobřany

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Společně se Svatovítskými slavnostmi se oo pátku do neděle uskuteční Dobřanská pouť, letos jsou ale pouťové atrakce přesunuty do areálu bývalých kasáren. Svatovítské slavnosti přinesou v sobotu na náměstí T. G. M. od 16 hodin kulturní program se skupinami ABBAcz, The Paper Jack a IFA, v 18 hodin budou předána ocenění významným osobnostem města.

Depo obsadí milovníci šumivých vín

Kdy: sobota 15. června od 11.00 do 22.00

Kde: Plzeň

Za kolik: vstup zdarma, degustační sklenice 100 korun

Proč přijít: V areálu DEPO2015 v Plzni se uskuteční v sobotu Sektival 2024, festival šumivých vín a vybraných delikates. Kromě možnosti ochutnávek bublinek z celého světa přinese program například řízenou degustaci Bohemia Sekt Prestige se sklepmistrem Josefem Švédou, živou hudbu v podání kapely Champagne Lovers či fotkoutek.

Turisté vyrazí na pochod Kolem Starého Plzence

Kdy: neděle 16. června od 9.00

Kde: Starý Plzenec

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Klub českých turistů, odbor Bolevec Plzeň, pořádá v neděli 16. června 2024 již 14. ročník turistického pochodu a cykloakce nazvané Kolem Starého Plzence. Trasy budou od 3,5 až do 22 kilometrů. Start je od 9 hodin v salonku restaurace Český dvůr ve Starém Plzenci. Odměnou pro účastníky bude pamětní list, samolepka a malá sladkost na cestu. K dispozici budou příležitostná razítka a bude si možné koupit turistické suvenýry. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách odboru www.kctbolevec.cz a jeho Facebooku.

Den dětí v Božkově nabídne cvičení, soutěže i hudební program

Kdy: sobota 15. června od 11.00

Kde: Božkovský ostrov

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Pestrý program pro děti i dospělé přinese v sobotu Den dětí na Božkovském ostrově v Plzni. Začíná v 11 hodin. „Přijďte si užít den plný zábavy pro celou rodinu,“ zvou organizátoři, tedy Nadace NFG ve spolupráci s Hankou Hrochovou. Den dětí nabídne ukázky práce policistů, hasičů, cvičení, soutěže i hudební program. Vstupné je dobrovolné a veškerý výtěžek poputuje na pomoc nemocným dětem.

V Blovicích zvou na Muzejní noc

Kdy: pátek 14. června od 17.00 do 22.00

Kde: Muzeum Blovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Muzeu jižního Plzeňska na zámku Hradiště v Blovicích se na pátek chystá Muzejní noc, která se ponese v duchu výstavy Dotkněte se středověku. Připraveny budou komentované prohlídky výstavy a zámeckého sklepení, klavírní koncert žáků Evy Tupé (ZUŠ Blovice), workshop s Janou Tycovou na téma spřádání a barvení vlny a šermířská vystoupení skupiny Morgana von Maxberg.

Děti pobaví Fesťáček v Borském parku

Kdy: sobota 15. června od 9.00 do 17.00

Kde: Plzeň

Za kolik: 540 korun, na místě 650 korun

Proč přijít: V plzeňském Borském parku se uskuteční třetí ročník dětského Fesťáčku. Návštěvníci se mohou těšit na hvězdné vystupující (Miro Jaroš, Kája a Bambuláček, Karol a Kvído, Michal Nesvadba),nový doprovodný program, nové maskoty a plno další zábavy na jednom místě jako například kontaktní zoo, jízdu na ponících, malování na obličej, skákací hrady, kolotoče pro nejmenší, trampolíny, interaktivní dílny či soutěže o hodnotné ceny.