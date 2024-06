O víkednu se chystá Noc kostelů, Víkend otevřených zahrad, Mezinárodní folklorní festival či Inovujeme Plzeň pro příznivce moderních technologií. Konají se i další festivaly věnované jídlu či hudbě různých žánrů. Začíná další Archeologické léto, které opět pozve do bývalé tajné vojenské základny u Mladotic, na rybníku v Blatnici se strhne bitva pirátů, Divadelní soubor Jezírko představí preméru své inscenace Vraždy v Orient expresu.

V Plzni o víkendu vyvrcholí další ročník Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

V pátek večer se otevřou kostely

Kdy: pátek 7. června

Kde: Plzeňsko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Více než devět desítek kostelů se otevře na Plzeňsku v pátek večer při dalším ročníku Noci kostelů. Na řadě míst je přitom připravený kulturní program, jinde bude jen možnost prohlídky. Podrobnosti k tomu, co se kde chystá, jsou na webu nockostelu.cz.

Koná se Víkend otevřených zahrad

Kdy: sobota 8. a neděle 9. června

Kde: Plzeňsko

Za kolik: dle akce

Proč přijít: Několik desítek zahrad, ať už soukromých či veřejných, které bývají často normálně nepřístupné, bude zpřístupněno návštěvníkům při Víkendu otevřených zahrad. Na některých místech bude přitom připravený program v podobě komentovaných prohlídek, koncertů, divadla a podobně. Více na webu vikendotevrenychzahrad.cz.

V Plzni se představí folklorní soubory

Kdy: do neděle 9. června

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Plzni o víkendu vyvrcholí 26. ročník Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň 2024. Na hlavní festivalové scéně se představí folklorní soubory z Čech, Moravy, ale také ze Slovenska, Polska nebo Srbska. Do Plzně zavítá také folklorní soubor z USA, který se věnuje tradičním mexickým a aztéckým tancům. V pátek začíná program v 16.30, v sobotu a v neděli v 11:00. Vše uzavře nedělní Doubravecké folklorní odpoledne na Habrmannově náměstí, které začne ve 13 hodin. Více na mffplzen.eu.

TechTower hostí fetival Inovuejeme Plzeň

Kdy: pátek 7. června od 8.00 do 14.00 a sobota 8. června od 10.00 do 17.00

Kde: TechTower v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Každý, kdo věří výzkumu, inovacím a chytrým nápadům si tento víkend přijde na své na akci pořádané v technologickém parku na místě bývalého pivovaru Světovar v Plzni na Slovanech. Festival Inovujeme Plzeň přenese návštěvníky do světa vzrušujících novinek, kdy budoucnost uvidí v praxi už dnes. Potkají robotického psa Spota, uvidí možnosti využití dronů pro potřeby záchranných složek a dotknou se i světa umělé inteligence. Kromě venkovní prezentace jsou na programu i odborné přednášky inspirativních osobností, na něž je potřeba se předem registrovat. Více na inovujemeplzen.cz.

Zámek Kozel bude patřit vínu a jídlu

Kdy: sobota 8. června od 11.00 do 20.00

Kde: zámek Kozel

Za kolik: zdarma, degustační sklenice 70 korun

Proč přijít: Na zámku Kozel nedaleko Šťáhlav na jižním Plzeňsku se uskuteční 6. ročník oblíbeného festivalu Víno a jídlo na zámku Kozel. Přinese nabídku čtrnácti pečlivě vybraných tuzemských vinařství, několik desítek stánků s exotickým, moderním i tradičním jídlem, ale také bohatý program plný zábavy pro všechny návštěvníky včetně těch nejmenších.

Bezva fest pobaví celou rodinu

Kdy: sobota 8. června od 10.00

Kde: Plzeň

Za kolik: základní vstupné 599 korun v předprodeji

Proč přijít: Za Obchodním centrem Plaza v Plzni se uskuteční v sobotu Bezva Fest, největší rodinný festival v ČR. Vystoupí například Karol a Kvído, Kája a Bambuláček, Adéla Zouharová nebo Pokáč, vlastní stage budou mít youtubeři. Připraveno bude 30 atrakcí - nafukovací hrady, kolotoče, atrakce pro dospělé, nejdelší nafukovací překážková dráha v ČR či tvořivé dílny. Součástí festivalu bude i velký Sportovní festival s více než 20 sportovnímu oddíly a netradičními sporty k vyzkoušení.

Otevře se bývalá tajná základna u Mladotic

Kdy: neděle 9. června od 13.00, 15.00 a 17.00

Kde: Mladotice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přojít: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici ve spolupráci s Archeologickým ústavem zve na první akci letošního Archeologického léta. První prohlídka podzemního velitelství z období studené války se koná v neděli, na akci je nutná rezervace na 9. 6. 2024 od 13:00, 15:00, 17:00 hodin. Nutná rezervace účastníků na www.archeologickeleto.cz. Vstup do podzemí je na vlastní nebezpečí. Baterka nutná, kdo vlastní helmu, nechť si jí vezme s sebou.

Jezírko uvede premiéru Vraždy v Orient Expresu

Kdy: sobota 7. a neděle 8. června

Kde: zámek v Křimicích

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Na zámku v Křimicích se už počtyřiadvacáté koná festival Divadlo na zámku. Na pátek je připravena od 20.30 hodin premiéra detektivky z pera královny napětí Agathy Christie Vražda v Orient expresu, kterou si o den později zahraje ve stejný čas i druhé herecké obsazení. Na sobotu je od 17 hodin připravena také pohádka pro děti v podání spřáteleného Divadla Šapitó s názvem Brémští muzikanti.

V Blatnici se strhne pirátská bitva

Kdy: sobota 8. června od 14.00

Kde: Blatnice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Zábavné odpoledne se chystá na sobotu při příležitosti oslav 645 let obce Blatnice. Od 14 hodin se bude připraveno pirátské vystoupení s ukázkou palných zbraní, v 15 hodin se na místním rybníku strhne pirátská Bitva o Port Royal. Další program bude připravený od 16 hodin na fotbalovém hřišti, kde se představí techniky Armády ČR, připravena bude airsoftová střelnice a dětské soutěže, v případě příznivého počasí dojde i na překvapení. Vše pak uzavře od 18 do 21 hodin dětská diskotéka.

Parket v Losiné bude patřit metalistům

Kdy: sobota 8. června od 12.00

Kde: Losiná

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: V prostředí losinského sportovního areálu Pod lesem se uskuteční lll. ročník metalového festivalu Destroy! Fest. Zahrají na něm kapely Kryptor, Fleshless, Beyond The Dark Angel, Halo of the Sun, Vanguard, Inception of Fall, Fuckers Freakers a pořádající Search and Destroy. Na místě je zajištěna i možnost stanování.

Pechta Fest po šestnácté

Kdy: sobota 8. a neděle 9. června

Kde: Hospůdka u Pechtů, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Hospůdce U Pechtů v Květné ulici v Plzni-Doudlevcích se uskuteční 16. ročník Pechta Festu. V sobotu od 15.00 zahrají The Shower, Kečup, Replay a Anakonda Benda, v 16.30 hodin bude autogramiáda hokejistů HC Škoda Plzeň, dále se děti můžou těšit na kolotoče, houpačky, tetování a malování na obličej. V neděli už bude den jen s kapelami, od 14.00 vystoupí Parolet/Jasná páka Revival, Alkehol Revival, Kabát Revival West, Odyssea Rock Classic a Lucie Revival.

Dětský den doplní Barevný běh

Kdy: sobota 8. června od 12.00

Kde: Nýřany

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na koupališti v Nýřanech se uskuteční Dětský den, přeložený z 1. června. Od 12 do 15 hodin bude otevřená Kouzelná cesta lesem, v programu je hudební vystoupení, loutkové divadlo pro malé i velké diváky, dětská diskotéka soutěže a poprvé také Barevný běhu pro děti. NA ten je nutná registrace na barevnybeh.nyrany@seznam.cz, startovné je 50 korun.

Do Kramolína přijede Veselá muzika z Chodska

Kdy: neděle 9. června od 14.00

Kde: Kramolín u Nepomuka

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Milovníci dechovky zamíří v neděli odpoledne do Hospody U Kubátů v Kramolíně u Nepomuka. Od 14 hodin tam zahraje Veselá muzika z Chodska.