O nadcházejícím víkendu se v Plzni uskuteční další ročník Metalfestu, na náměstí Republiky pak rodinný ČEZFest, kde v sobotu k tradičním farmářským trhům přibyde ještě Slow market s výrobky šikovných řemeslníků a designérů. Už v pátek se v netradiční dobu otevřou muzea a galerie a v sobotu se uskuteční první Bolevecké pivobraní. Za dobrou muzikou bude možné vyrazit na zámek Zelená Hora, kde na dalším koncertě v rámci oslav 30 let svého fungování zahraje oblíbená Vypsaná fixa a několik dalších kapel.

Vypsaná fixa bude slavit třicátiny i na Zelené Hoře u Nepomuku | Foto: Deník/František Kuba

Plzeň opět zaplní metalisté

Kdy: od pátku 31. května do neděle 2. června

Kde: Plzeň

Za kolik: 2990 korun, jednodenní vstupenka 1450 korun

Proč přijít: Festivalová sezona začíná, v Plzni ji tradičně otevře třídenní svátek tvrdé muziky Metalfest. V amfiteátru na Lochotíně vystoupí celkem pětadvacet kapel, hlavními hvězdami budou v pátek Five Finger Death Punch, v sobotu Tarja Turunen s Markem Hietalou a v neděli na závěr celého programu Dimmu Borgir.

ČEZ Fest zapne Plzeň, přijede i Jágr

Kdy: pátek 31. května a sobota 1. června

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pod názvem Zapni s námi Plzeň! se na náměstí Republiky uskuteční rodinný festival ČEZ Fest. Nabídne páteční koncerty Anety Langerové a Ewy Farné i sobotní sportovní den plný pohybu, v 16.30 začne podpisová akce se sportovní střelkyní Kateřinou Emmons a hokejistou Jaromírem Jágrem. Chybět nebudou ani doprovodné programy a zážitkové workshopy.

Vypsaná Fixa slaví na Zelené Hoře

Kdy: pátek 31. května od 15.30 hodin

Kde: zámek Zelená Hora u Nepomuku

Za kolik: 630 korun

Proč přijít: Kapela Vypsaná FiXa letos slaví svých 30 let na scéně a v pátek přijede toto jubileum připomenout svým fanouškům do prostředí bývalého velitelství tzv. černých baronů na zámku Zelená Hora u Nepomuku. Přehraje zásadní věci svého playlistu, a to s maximálním nasazením, jak už je u této kapely zvykem. Mezi hosty koncertního večera se objeví skupiny Už jsme doma, Znouzectnost, Radosta, Don´t Panic a První hoře. Výtěžek z koncertu půjde na podporu obnovy chátrající kulturní památky.

V pátek večer se otevřou muzea i galerie

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Netradičně v pátek večer se otevřou v Plzni všechny budovy Západočeského muzea při 20. ročníku Plzeňské muzejní noci. Letos se do akce zapojilo celkem třináct a návštěvníci mohou zavítat na dvacet zajímavých míst po celé Plzni. Pro návštěvníky jsou připraveny výstavy, komentované prohlídky, workshopy, koncerty a představení. Kromě Západočeského muzea bude možné večer navštívit také Západočeskou galerii, Pivovarském muzeum, Plzeňské historické podzemí, Adolf Loos Plzeň, Galerii města Plzně, Galerii Jiřího Trnky, Unii výtvarných umělců Plzeň, Galerii Ladislava Sutnara, Fakultu umění a designu Ladislava Sutnara, Český rozhlas Plzeň, Patton Memorial Pilsen, Muzeum rodiny Škodů a Muzeum strašidel.

Koná se festival nového divadla

Kdy: do neděle 2. června

Kde: Moving Station, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Do Plzně přijeli divadelníci, výtvarníci a performeři z celé republiky, aby plzeňskému publiku představili umělecké akce různých žánrů v rámci festivalu nového divadla Nastevřeno. Hlavní část programu se odehraje venku, v ulicích, parcích či u řeky v centru města a také ve veřejném prostoru okolo kulturního centra Moving Station na Jižním nádraží.

V Lobezském parku se uskuteční Dětský den

Kdy: neděle 2. června od 13.00

Kde: Lobezský park, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční Dětský den v Lobezském parku pořádá městský obvod Plzeň 4. Od 13 do 18 hodin se tady děti mohou těšit na spoustu zábavy. Čeká je řada soutěží, chybět nebude ani skákací hrad nebo malování na obličej. Jako tradičně se děti mohou vydat na soutěžní okruh s několika stanovišti. Připraveno je vystoupení mažoretek, s pohádkou Šípková Růženka se představí divadlo Špalíček, chybět nebude Kejklíř HOP a děti se mohou těšit také na parkourovou show a parkourový workshop. A připraveno je také vystoupení populární hudební skupiny BomBarďák.

Chystá se první Bolevecké pivobraní

Kdy: sobota 1. června od 14.00 do 20.00

Kde: Bolevecká náves, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Bolevecké návsi se v sobotu 1. června od 14 do 20 hodin uskuteční Bolevecké pivobraní. První ročník nabídne piva z šesti regionálních pivovarů, dobré jídlo i pořádnou porci rockové muziky. Od 14 hodin zahraje Geronimo s mladým Bertem Leichtem, od 17 hodin pak Anymen v čele s ostříleným hudebníkem Tomášem Mouřencem. A protože k pivu patří i dobré jídlo, návštěvníci si budou moci pochutnat na pořádných burgrech, klobásách, sendvičích, v nabídce budou i hranolky, cibulové kroužky či quesadilla.

Náměstí obsadí šikovní řemeslníci a designéři

Kdy: sobota 1. června od 8.00 do 18.00

Kde: náměstí Republiky, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vedle farmářských trhů bude v sobotu patřit náměstí Republiky také Slow marketu. Už od 8 ráno se zaplní stánky s originálními výrobky a dárky, které jsou dílem šikovných rukou tuzemských umělců a umělkyň.

Nová výstava v Blovicích připomene návštěvníkům dětství

Kdy: od soboty 1. června

Kde: Blovice

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Zmenšený svět aneb kouzlo hraček se jmenuje nová výstava plná vzpomínek na dětství, která začne v sobotu v Muzeu jižního Plzeňska na zámku Hradiště v Blovicích. Návštěvníci se na ní seznámí s historickými hrami a hračkami z minulého století.

Procházky uměním pokračují dvěma koncerty

Kdy: sobota 1. a neděle 2. června

Kde: Plasy, Plzeň

Za kolik: základní vstupné 450 korun

Proč přijít: Festival Procházky uměním, jehož výtěžek letos poputuje na opravu kostela sv. Jiří v Kostelci u Nadryb, pokračuje o víkendu dvěma koncerty. Nejprve v sobotu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích vystoupí od 18 hodin sopranistka Alžběta Polášková, harfistka Kateřina Englichová a violistka Jitka Hosprová a mimo jiné zazní cyklus Večerní písně od Bedřicha Smetany. V neděli je ve Staré synagoze v Plzni na programu od 10.30 koncert České komorní matiné, v podání členů souboru Martinů Ensemble zazní hudba nejvýznamnějších českých skladatelů, kteří patří mezi vybrané osobnosti roku České hudby,

Ve Vícově se vrátí do doby baroka

Kdy: neděle 2. června od 13.00

Kde: Vícov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V neděli se uskuteční třetí ročník akce Barokní perly Přešticka, letos to bude v kostele sv. Ambrože ve Vícově, připravený bude program pro všechny věkové skupiny. V 15 hodin začne divadýlko pro děti, výroba barokních masek, tvořeníčko, opékání buřtů. V 17 hodin začne přednáška o restaurování oltářů v kostele sv. Ambrože a v 19 hodin unikátní koncert violoncellového kvarteta Cello Republic.