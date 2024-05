Hned v pátek si v Plzni užijí příznivci českých kapel při Rock in Plzeň, pokračuje festival nového cirkusu Žonglobalizace, koná se další ročník Evropského dne sousedů, festival akčních filmů v Moving Station, Depo bude patřit vyznavačům dobré kávy. Podpořit dobrou věc bude možné při závodu gumových kachniček, poprvé v Plzni vystoupí Pan Lynx, vítěz kategorie Objev roku na Žebříku. Do kempu Ostende se mohou přijít pokochat krásou starých vozidel obdivovatelé veteránů. Začíná Plaské kulturní léto a v Manětíně bude možné si projít zámek při kostýmovaných prohlídkách.

Na akci Rock in Plzeň vystoupí v pátek kapely Argema, Horkýže Slíže, Panoptiko, Tublatanka a Harlej (na snímku). | Foto: Deník/Milan Kilián

Amfiteátr Plaza Plzeň hostí akci Rock in Plzeň

Kdy: pátek 24. května od 15 hodin

Kde: Plzeň

Za kolik: 990 korun

Proč přijít: Série jednodenních festivalů Rock in Town startuje v Plzni. Návštěvníci si v areálu za obchodním centrem Plaza užijí den nabitý rockovou muzikou v podání předních českých a slovenských kapel. Vystoupí tady Panoptiko, Argema, Horkýže Slíže, Tublatanka a Harlej.

Nový cirkus se představí na Žonglobalizaci

Kdy: pátek 24. května až neděle 26. května

Kde: U Ježíška v Plzni

Za kolik: páteční večerní představení za 250 až 500 korun, víkendový program je zdarma

Proč přijít: V pátek festival přivítá zahraniční hvězdy nového cirkusu Czech It Out. Celý program pak vyvrcholí o víkendu. V sobotu se mohou Plzeňané těšit na hernu, novocirkusové workshopy, premiéru představení Fantastický kabaret od domácích TUTOcirk, komediální acro duo Koťátko zkázy či večerní Galashow a afterparty s koncertem Hello Marcel. Neděle pak cílí na děti a mládež. Síly spojí studenti hned z pěti novocirkusových center v republice. Teens z Plzně, Prahy, Brna, Jihlavy a Českých Budějovic představí své autorské prvotiny během Youth Cirkus Stage. Pro nejmenší je pak nachystaná oblíbená Klaunka Pepina.

Evropský den sousedů v Plzni

Kdy: pátek 24. května až neděle 26. května

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční komunitní akce, která je od roku 2014 příležitostí pečovat o dobré sousedské vztahy, nabídne i letos program pro veřejnost ve třech programových ohniscích, sousedské večeře a dvě trasy komentovaných procházek.

V Plasích začíná kulturní léto

Kdy: sobota 25. května od 20.00

Kde: Pivovar Plasy

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Opět po roce se na nádvoří plaského pivovaru vrací tradiční série koncertů s názvem „Plaské kulturní léto“. Letošní ročník odstartuje vystoupením znovuzrozené legendy plzeňského hardrocku skupiny Medium, která jako odkaz a poctu Milanovi Borníkovi zahraje svoje největší hity. Speciálním hostem bude hard rock–metalová kapela Greymon.

Plzeňskem se proženou veterány

Kdy: sobota 25. května od 10.00 do 18.00

Kde: Kemp Ostende a okolí Plzně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kemp Ostende na březích Velkého Boleveckého rybníka bude i letos dějištěm startu a cíle tradiční vyjížďky historických vozidel a motocyklů okolím Plzně. 34. ročník jízdy, která je rozdělena na dvě etapy, prověří umění řidičů i jejich navigátorů na trase vedoucí severním Plzeňskem a Rokycanskem. A všichni ostatní se budou moci pokochat krásou starých vozidel během jejich výstavy před startem a v cíli této jízdy.

V Moving Station se koná festival akčních filmů

Kdy: sobota 25. května od 13.00 do 20.00

Kde: Moving Station, Plzeň

Za kolik: 100 a 250 korun

Proč přijít: Plzeňský akční filmový festival Paff je v rámci České republiky ojedinělý soutěžní mezinárodní filmový festival, který je zaměřený na tvorbu krátkometrážních snímků s akční tématikou. Program je určen laické i odborné veřejnosti, kdy budou promítány české ale i zahraniční krátkometrážní akční snímky, zastoupena bude i plzeňská Nerudovka. Jednotlivé promítací bloky budou prokládány zajímavými vstupy s kaskadérskou tematikou a besedami se zajímavými hosty, například režisérem Václavem Marhoulem, producentem Petrem Jáklem či herečkou Andreou Mohylovou. V průběhu slavnostního galavečera bude probíhat slavnostní vyhlášení nejlepšího filmu a zároveň budou oceněni i vybraní čeští kaskadéři za jejich celoživotní přínos českému filmu. Více na webu actionfilm.cz

Pan Lynx zahraje poprvé v Plzni

Kdy: pátek 24. května od 20.00

Kde: Buena Vista Club, Plzeň

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Buena Vista Club v Kollárově ulici přinese první koncert projektu Pan Lynx v Plzni. Stojí za ním hudebník a výtvarník Michal Skořepa (ex-Stroy) se svojí šestičlennou kapelou v plné palbě, jejíž součástí jsou mimo jiné plzeňští Jan "Lichťa" Lichtenberg a Luboš Samek. Před nedávnem si pan Lynx odnesl z plzeňského Depa v rámci cen Žebřík zlato za objev roku a v Praze nominaci na album roku v žánru Rock. Jeho parta do vás v Bueně napustí právě tuto svoji debutovou desku, která nese jméno “Kdo se bojí, musí do lesa”.

Depo bude patřit dobré kávě

Kdy: neděle 26. května od 10.00 do 18.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Skvěle upražená káva vybraná s důrazem na chuťovou rozmanitost se v neděli rozvoní v DEPO2015. Lógr festival kávy nabídne možnost rozšířit si kávové obzory a ochutnat speciality z našich i zahraničních pražíren od mistrů baristů. Kromě nich bude na místě i příjemná živá muzika, světový streetfood a malé podniky spojené s konzumací dobré kávy a udržitelným zpracováním kávové sedliny. Nebudou chybět ani rukodělné workshopy pro děti.

Manětín nabídne kostýmované prohlídky

Kdy: sobota 25. května od 14.00 a 16.00

Kde: zámek Manětín

Za kolik: 180 a 80 korun

Proč přijít: Zážitková prohlídka v zahradách zámku v Manětíne přenese návštěvníky do příběhu Karáska, který ke štěstí přišel. Během prohlídek začínajících ve 14 a 16 hodin zhlédnou i snímek Karáskovo štěstí a v zámecké oranžerii si pochutnají na malém občerstvení. Navíc každé dítě má v ceně vstupenky malý dárek.

V zoo už budou slavit Den dětí

Kdy: sobota 25. ledna od 10.00 do 17.00

Kde: ZOO Plzeň

Za kolik: zdarma v rámci vstupného

Proč přijít: Týden předem se bude v plzeňské zoologické zahradě slavit Den dětí. Ty kromě prohlídky zoo pobaví i nejrůznější atrakce a soutěže o zajímavé ceny. Oslavy se navíc ponesou v retro duchu, dá se tedy očekávat, že si i zralejší ročníky užijí nostalgický výlet do dětství.

Závod kachniček pomůže dětem

Kdy: sobota 25. května od 13.00 do 17.00

Kde: náplavka na Radbuze v Plzni

Za kolik: startovné 100 korun

Proč přijít: Na náplavce řeky Radbuzy se uskuteční charitativní závod gumových kachniček Plzeňská kachna aneb děti pro děti. Za stokorunové startovné získá každá kachnička plavební průkaz a oprávnění účastnit se závodu. Výtěžek pak poputuje na dobrou věc a o zábavu během soupeření kačenek rozhodně nebude nouze. Vítěze čekají zajímavé ceny.