V Plzni se o víkendu uskuteční desátý Plzeňský festival stepu, který letos láká i na účast čvýcarského mistra světa Daniela Boraka, v pátek se při Monster Meetingu představí na ploché dráze kromě dalších Dymytry s novým zpěvákem Noidem Bártou, o den později na stejném místě vyvrcholí Plzeňský Majáles. Milovníci turistiky mohou vyrazit na pochod do Starého Plzence, koná se výstava železničních modelů, na koncert mohou zajít příznivci klasiky šansonů či undergroundu.

Plzeňský Majáles v roce 2023 | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Festival zve na show s hvězdami i stepování v ulicích

Kdy: do neděle 12. dubna

Kde: Plzeň

Za kolik: venkovní akce zdarma

Proč přijít: Plzeňský festival stepu letos slaví deset let a zve i na horkou novinku. Tou je páteční vystoupení Tap Dan's Company, taneční skupiny fenomenálního stepaře a choreografa Daniela Boraka. Představení, které začíná v Divadle ALFA v 17.00, je fúzí stepu, contemporary, moderny a hip-hopu. Večer pak bude od 20 hodin patřit Tap Jamu, originálním stepařským improvizacím na živou hudbu kapely v DEPO2015, kam je vstup zdarma. V sobotu 11. května se bude stepovat pod širým nebem. Na venkovním jevišti U Branky předvedou od 10.30 ukázky svého umění stepařská studia a skupiny z Česka, Polska, Německa a Švýcarska. Odpoledne proběhne ve Studiu DEPO2015 od 15.30 otevřený workshop pro veřejnost pod vedením mistra světa Igora Bezdieniezhnykha. Vrcholem festivalového programu bude velká Stepařská show v sobotu 11. května od 19.00 v Měšťanské besedě. V neděli festival zakončí workshopy pro registrované stepaře. Více na webu plzenskyfestivalstepu.cz.

Monster Meeting se vrací do Plzně

Kdy: pátek 10. května od 16.00

Kde: areál ploché dráhy v Plzni

Za kolik: 990 korun v předprodeji

Proč přijít: Pro rockery, a to nejen z Plzeňského kraje, je to skvělá zpráva. Vrací se Monster Meeting. Těšit se můžete na společné vystoupení Dymytry s novým zpěvákem Václavem Noidem Bártou a Traktoru. Kromě těchto kapel se na pódiu představí i dva speciální hosté. Jsou to kapely, které slaví na domácí scéně úspěchy už dlouhé roky – Arakain a Alkehol.

Vyvrcholí Plzeňský Majáles

Kdy: sobota 11. května od 11.00

Kde: areál ploché dráhy v Plzni

Za kolik: 649 – 899 korun

Proč přijít: Divokej Bill, Jelen, Calin, Kryštov, Ben Cristovao, Yozmandas a Nik Tendo. To jsou jen někteří z interpretů, kteří vystoupí na vyvrcholení Plzeňského Majálesu, tradiční akce hlavně pro studenty. Kulturní program začne v areálu ploché dráhy v Plzni na Borech ve 12 hodin, vše ale začne už v 11 hodin na točně Terminál Bory, odkud vyrazí majálesový průvod. Samozřejmostí programu je pak volba krále a královny Majáles.

Turisté ve Starém Plzenci pořádají pochod

Kdy: sobota 11. května od 8.00

Kde: Starý Plzenec

Za kolik: 40 korun, děti do 10 let zdarma

Proč přijít: U sokolovny ve Starém Plzenci bude mít start i cíl sobotní turistický pochod Plzenecká 50. Starty jsou pro tratě 50 a 25 km od 8 do 10 hodin, pro trasy na 10 a 5 km je prodloužený do 14 hodin, cíl pro všechny je do 17 hodin. Mapku pochodu dostanou účastníci na startu, v cíli na ně bude čekat diplom, placka a drobné občerstvení. V den pochodu bude od 9 do 13 hodin otevřena rotunda sv. Petra a Pavla.

Koncert v synagoze podpoří novorozence

Kdy: neděle 12. května od 18.00

Kde: Velká synagoga, Plzeň-Lochotín

Za kolik: 450 – 560 korun

Proč přijít: V neděli se ve Velké synagoze v Plzni odehraje nezapomenutelný kulturní večer spojující hudbu, umění a dobročinnost. ChvÁla šansonu Pocta životu přinese nejen umělecký zážitek, ale i zapojení do projektu Život v kufříku. Hlavním hudebním a uměleckým bodem večera bude koncert šansonů francouzských a českých ikon tohoto žánru v podání plzeňském zpěvačky Ály Ptáčníkové a klavíristky Veroniky Ptáčkové. Poctu životu podtrhne i výstava autorských děl zpěvačky, která je zároveň malířkou. Sama autorka vybere několik svých děl, které budou v rámci večera dány do aukce. Celý večer bude protkán emocemi a solidaritou s cílem podpořit aktivitu nadace Život v kufříku a její propojení s plzeňským novorozeneckým oddělením Mulačovy nemocnice. Projekt Život v kufříku se zaměřuje na odložené novorozence v porodnicích a následnou podporu jejich hledání vlastní identity. Vstupenky na goout.cz.

Železniční modeláři vystavují ve Skvrňanech

Kdy: do neděle 12. května

Kde: Křimická 73, Plzeň

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Spolek Vlaky Plzeňského kraje připravil další výstavu modelového kolejiště v měřítku HO. Kromě toho bude od čtvrtka do neděle v Krímické ulici v plzeňských Skvrňanech k vidění také železnice v měřítku G a výstava fotografií vlaků. Návštěvníci se mohou také stát strojvůdcem modelové lokomotivy. Ve všední den je výstava přístupná od 10 do 12 a od 13 do 19 hodin, v sobotu od 10 do 17 a v neděli od 10 do 16 hodin.

Kostelem u svatého Jiří se ponese historická hudba

Kdy: neděle 12. května od 18.00

Kde: kostel u sv. Jiří, Plzeň

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Komorní smíšený sbor Ensemble Guillaume se již téměř 25 let své existence specializuje na interpretaci historické hudby. V prostoru nejstaršího plzeňského kostela u svatého Jiří představí za varhanního doprovodu svého uměleckého vedoucího Lukáše Vendla nádherné vícehlasé sbory Johanna Hermanna Scheina a Johanna Christopha Bacha, doplněné o varhanní skladby z pera Heinricha Scheidemanna či Johanna Pachelbela.

Májový koncert doprovodí degustace vín

Kdy: sobota 11. května od 14.00 do 19.00

Kde: park U Bazénu, Plzeň-Lochotín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Populární plzeňská skupina Celebration bude hvězdou Májového koncertu, který se uskuteční v sobotu v parku U Bazénu na Lochotíně. Akce bude ve znamení pohodové muziky a degustace nejen růžových vín, lidé se zároveň mohou těšit na soutěže o zajímavé ceny. Hudební odpoledne odstartuje úderem 14. hodiny vystoupením zpěváka a kytaristy Václava Krušiny, kterého veřejnost zná z hudební soutěže Superstar. V 15.00 hodin bude akce pokračovat vystoupením kytarového souboru Tres Akordes Jana Weinfurtera. Celebration v čele s mladým charismatickým frontmanem Milošem Novotným je na pódiu vystřídají v 17.00 hodin.

Zach bude patřit českému undergroundu

Kdy: sobota 11. května od 20.00

Kde: Zach’s pub, Plzeň

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: V plzeňském Zach’s pubu na Palackého náměstí se v sobotu uskuteční koncert plzeňské revivalové kapely, orientující se na český underground přelomu tisíciletí. Zazní skladby od kapel jako Jasná páka, Hudba Praha, Půlnoc, Garáž či Plasic People of the Universe.

U Ježíška zazní klasika

Kdy: neděle 12. května od 18.00

Kde: kostel U Ježíška, Plzeň

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Písně a árie českých skladatelů A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka, B. Martinů a dalších zazní na koncertě Má píseň zas mi láskou zní, který se při příležitosti Roku české hudby bude konat v kostele U Ježíška v Plzni. Společně tak s Terezou Dlouhou, Markétou Dvořákovou a Alinou Říhovou tak můžete oslavit nejen nejen svátek hudby, ale i Den matek, který na tuto neděli připadá.

V Hlincích vzpomenou na zakladatele známých obchodních domů

Kdy: sobota 11. května do 14.00

Kde: Hlince

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V obci Hlince si připomenou 140. výročí narození Jaroslava Brouka, významného českého podnikatele, spoluzakladatele a majitele sítě obchodních domů Brouk a Babka, který se narodil 11. května 1884 v původním stavení čp. 11 ve Hlincích na severním Plzeňsku. Slavnostní akt bude zahájen v sobotu ve 14.00 hodin u budovy obecního úřadu ve Hlincích, na kterém je od roku 2019 nejvýznamnějšímu rodákovi z Hlinců umístěna pamětní deska. Následovat bude posezení v Hasičské hospodě.