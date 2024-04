Řadu hojně navštěvovaných akcí nabízí víkendový program na Plzeňsku. Koná se Den ve vzduchu v Plasích, poběží se Půlmaraton Plzeňského kraje, na dobré plzeňské i bavorské pivo bude možná zajít do Depa na Treffpunkt, milovníci vína zamíří do centra Plzně na jarní vinařský festival a ti, co se rádi zakousnou do burgeru nejspíš nevynechají třídenní Burger Street Festival v Prazdroji. Až do neděle pak potrvají Dny dobrovolnictví.

Na nebi v Plasích se při Dni ve vzduchu opět objeví i stíhačky Jas 39 Gripen vzdušných sil armády ČR. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Největší letecká show na západě Čech nabídne dechberoucí zážitky

Kdy: sobota 27. a neděle 28. dubna

Kde: letiště Plasy

Za kolik: 300 korun, děti 7 – 12 let 100 korun, děti do 7 let a ZTP zdarma

Proč přijít: Akrobacie unikátního vrtulníku Bo – 105, popírající zákony fyziky, americký druhoválečný stíhač North American P-51D, legendární francouzské cvičné letadlo Fouga CM 170 Magister, akrobatická show Martina Šonky nebo už tradiční přelet armádních letounů Jas -39 Gripen. To je jen zlomek toho, co nabídne největší letecká show na západ od Prahy Den ve vzduchu. Ten se letos uskuteční na letišti v Plasích ve dnech 27. a 28. dubna, doprovodná program začne po oba dny v 10 hodin, letecké ukázky ve 13.15.

U přehrady se poběží Půlmaraton Plzeňského kraje

Kdy: sobota 27. dubna, registrace od 7.30, zahájení v 9.30, start v 10.00

Kde: Plzeň

Za kolik: různé startovné, diváci zdarma

Proč přijít: Už po deváté odstartuje v sobotu jedna z největších sportovních událostí regionu – Půlmaraton Plzeňského kraje. Zázemí bude tradičně v areálu Škodaland v Plzni, náročná trať půlmaratonu vede z areálu Škodaland přes Litice, Šlovice, Dobřany a Lhotu zpět k vodní nádrži České údolí. Pro ty, kteří nemají dost natrénováno na celou délku půlmaratonu, připravili organizátoři kratší tratě - Krajskou desítku, Krajskou pětku, Týmový běh a DAIKIN dětské běhy. Dětské běhy zůstávají i letos zdarma, připraveny jsou tratě od 100 do 800 metrů. Půlmaraton Plzeňského kraje také láká na bohatý doprovodný program. Všichni příznivci běhu si tak mohou užít v areálu Škodaland v Plzni skvělou zábavu, ale i bohaté občerstvení. Organizátoři akce si pro návštěvníky připravili od 11 hodin vystoupení oblíbené plzeňské skupiny Semtex.

V Depu se koná desátý Treffpunkt

Kdy: pátek 26. a sobota 27. dubna

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V plzeňském areálu DEPO2015 se o víkendu koná festival Treffpunkt, letos již desáté tradiční bavorsko-české setkání u stylové hudby, dobrého pšeničného i plzeňského piva a chutného jídla. V pátek večer a v sobotu po celý den se návštěvníci dobře pobaví u českých a bavorských kapel i připraveného doprovodného programu. Pro velký zájem návštěvníků se oproti loňsku festival rozšíří do více prostor, přibydou výčepy i sezení a vznikne gastrozóna s obsluhou nabízející speciality bavorské, ale i české kuchyně.

Prazdrojem budou vonět burgery

Kdy: pátek 26. - neděle 28. dubna

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na nádvoří Plzeňského Prazdroje mohou vyrazit milovníci hamburgerů, od pátečních 10 hodin až do nedělního večera se tam bude konat další Burger Street Festival. K dostání budou burgery klasické, vegetariánské, bezlepkové, z hovězího masa, bůčku anebo žebírek. Nebudou chybět ani sladké tečky, výborné pivo a další pochutiny.

V centru Plzně budou mít ráj vinaři

Kdy: pátek 26. a sobota 27. dubna od 13.00 do 22.00

Kde: Plzeň

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Ani o dobré víno není v Plzni nouze, přesvědčit se o tom bude možné na největší vinařské akci v regionu - Plzeňském festivalu vína, který se uskuteční přímo v historickém centru v Kopeckého sadech a ulici Bedřicha Smetany. Na festivalu se představí více než dvacet vinařství z Čech a Moravy. Degustovat vína bude opět možné pouze z festivalové sklenice, kterou zakoupíte na místě za 120 korun. Chybět nebude ani pestrá food zóna a hudební program.

Končí pouť u sv. Jiří

Kdy: do neděle 28. dubna

Kde: Plzeň-Doubravka

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Do neděle ještě potrvá pouť u sv. Jiří, jedna z největších poutí v Plzeňském kraji. Na louce u sv. Jiří promění nabízí přibližně 50 atrakcí, které jsou v provozu ve všední den od 15 do 21 hodin, v pátek od 15 do 22 hodin a o víkendu od 10 do 22 hodin.

Konají se Dny dobrovolnictví

Kdy: do 28. dubna

Kde: celý Plzeňský kraj

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dny dobrovolnictví 2024 chtějí upozornit na hodnotu a přínos dobrovolnické činnosti, na nutnost dobrovolnické podpory ohrožených či znevýhodněných osob a skupin. Navíc jsou letos součástí oslav 25 let působení Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM v regionu. Seznam všech akcí včetně kontaktu na organizátory najdete zde.

V Šeříkovce zahrají Protheus a Komunál

Kdy: pátek 26. dubna od 19.30 hodin

Kde: KD Šeříkovka, Plzeň

Za kolik: 550 korun v předprodeji

Proč přijít: Protheus už několikrát spojil svoje síly s kapelou Komunál a to jak v rámci společného turné s se svojí bývalou skupinou Dymytry, tak ve společných písních – Až mě ráno povedou a Zapalte nás. Tentokrát vyjíždí na společné turné jako dvě skutečně spřízněné a propojené kapely. Těšit se můžete na ověřené hity obou, ale také na písně z nových desek. Jako další důkaz spojení vydávají kapely společný singl Múzy, na který natočily výpravný klip společně s téměř pěti sty svými fanoušky.

Pěvkyně Běňačková se bude loučit v Plzni

Kdy: neděle 28. dubna od 19.00

Kde: Plzeň

Za kolik: od 490 korun

Proč přijít: Zpívala na významných operních scénách v zahraničí, v Národním divadle v Praze, partnerem na jevišti jí byl například slavný Plácido Domingo, získala Cenu Thálie, v roce 1994 byla nominována i na Cenu Grammy. Teď se ale jedna z nejuznávanějších sopranistek světa Gabriela Beňačková loučí s pěveckou kariérou a při jednom z koncertů vystoupí i v Plzni. Na pódiu ji bude 28. dubna v Měšťanské besedě doprovázet tenorista Jakub Pustina, který je jejím žákem a s nímž vystupuje už zhruba deset let.

V Blovicích bude Papírová sobota

Kdy: sobota 27. dubna od 10.00 do 15.00

Kde: Blovice

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: V Muzeu jižního Plzeňska na zámku Hradiště v Blovicích připravili na sobotu modelářskou dílnu pro celou rodinu Papírová sobotu. Povedou ji zkušení modeláři z SVČ Radovánek a spolku Modelářský svět.

V Dobřanech je burza dětského oblečení

Kdy: sobota 27. dubna od 9.00 do 11.00

Kde: jídelna ZŠ v Dobřanech

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Burza dětského oblečení, hraček a potřeb pro děti pro jarní a letní období se uskuteční v sobotu ve školní jídelně v Dobřanech. Příjem oceněných a popsaných věcí do prodeje bude o den dříve od 16 do 18 hodin. Více info na tel. čísle 724 352 063.

Čarodějnice se slétnou pod Radyní

Kdy: neděle 28. dubna od 13.00 do 16.00

Kde: hrad Radyně

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: S blížící se filipojakubskou nocí a pálením čarodějnic se už o víkendu konají různé čarodějnické slety a reje. Jeden z nich se chystá na nedělní odpoledne pod hradem Radyně u Starého Plzence. Přileťte si zasoutěžit o sladkou odměnu, či ukázat svůj nejoriginálnější kostým a vyhrát skvělé ceny.