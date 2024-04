O víkendu začíná v Plzni tradiční pouť u sv. Jiří, jedna z největších akcí tohoto druhu v Plzeňském kraji, v DEPO2015 zazpívá Dan Bárta, jehož koncert doprovodí unikátní světelná show. Na Radyni se sejdou milovníci vína, turistickou sezonu zahájí v Nepomuku. Nemocné děti podpoří běžci v Rochlově a v plzeňském borském parku, zámek v Čečovicích zpěvačka Pavlín Jíšová.

Pouť u svatého Jiří v plzeňské Doubravce. | Foto: Deník/Filip Nekola

Na Doubravce začíná pouť u sv. Jiří

Kdy: pátek 19. - neděle 28. dubna

Kde: Plzeň-Doubravka

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Jako tradičně se část louky u sv. Jiří promění v prostor plný stánků, střelnic a nejrůznějších atrakcí. Chybět nebude například autodrom, Nasa, Euro Flyer nebo Break Dance. Přibližně 50 atrakcí bude v provozu v pátek od 15 do 22 hodin, o víkendu od 10 do 22 hodin a od pondělí do čtvrtka vždy od 15 do 21 hodin. Vzhledem k rekonstrukci ulice Ke Sv. Jiří bude možné během víkendu parkovat po obou stranách Doubravecké ulice, která bude průjezdná jen směrem od Chrástecké ulice.

Naposledy do domu Huga Semlera s interiérem od Adolfa Loose

Kdy: sobota 20. a neděle 21. dubna od 9.00 do 16.00

Kde: Plzeň

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Poslední příležitost prohlédnout si doposud nerekonstruovaný interiér od světoznámého architekta Adolfa Loose v bývalém domě Huga Semlera na Klatovské 19 v Plzni budou mít účastníci víkendových komentovaných prohlídek. Objekt se poté začne připravovat na kompletní rekonstrukci. Vznikne zde nová zážitková expozice na téma osvobození jihozápadních Čech spojeneckými vojsky. Její součástí bude i zrestaurovaný interiér původního hudebního salonu s přilehlým pánským salonkem a jídelnou. Vstupenky lze zakoupit zde.

Koncert Dana Bárty ozvláštní unikátní světelná show

Kdy: sobota 20. dubna od 19.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: 690 – 1090 korun

Proč přijít: Plzeňským koncertem zakončí Dan Bárta se skupinou Illustratosphere turné s názvem Němá éra. Vystoupení předních českých a slovenských hudebníků v industriálních prostorách kreativní zóny DEPO2015 zpestří unikátní světelná scéna tvořená Lindou Arbanovou v reálném čase. Vstupenky lze zakoupit zde.

Folková zpěvačka Pavlína Jíšová zazpívá pro zámek Čečovice

Kdy: neděle 21. dubna od 18.00

Kde: M-klub, Plzeň-Skvrňany

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Folková zpěvačka Pavlína Jíšová zahraje a zazpívá v Plzni pro zámek Čečovice na Domažlicku. Koncert, jehož výtěžek půjde na opravu tohoto poničeného objektu, se uskuteční v M-klubu ve Skvrňanech, Macháčkova 28. Vybrané peníze použije pořádající Klub Ladislava Lábka na spoluúčast v dotačních programech, které získává na rekonstrukci zámku, čečovický zámek opravuje již řadu let. Vstupenku a místo v sále je možné rezervovat na telefonním čísle 773 593 217 nebo na emailu zamek-cecovice@seznam.cz.

Nepomuk zahajuje turistickou sezonu

Kdy: sobota 20. dubna

Kde: Nepomuk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční akce Otvíráme Nepomuk zahájí turistickou sezonu v tomto městě na jižním Plzeňsku. Připravené jsou bezplatné prohlídky muzeí i běžně nepřístupných interiérů, komentované vycházky, virtuální 3D brýle, degustace vín či ukázky kování a odlévání cínových vojáčků v bývalé kapli Božího těla. Sezonu zahájí také nedaleký zámek Zelená Hora, který bude zpřístupněn za symbolické vstupné 20 Kč pro dospělé. Ve 14 hodin vystoupí na zámku kytarový soubor Crazy Strings. Ve Výtopně ve Dvorci už stojí první kolejiště budoucí historické a modelové železnice, kam bude možné také nahlédnout. Více informací zde.

Na Radyni jsou Slavnosti vína

Kdy: sobota 20. dubna od 13.00 do 19.00

Kde: Hrad Radyně

Za kolik: dospělí 200 korun, děti zdarma

Proč přijít: Tradiční akce na oslavu vína v přehradí Radyně. I letos se návštěvníci mohou těšit na degustaci tuzemských a zahraničních vín, ochutnávky specialit nejen k vínu, příjemnou muziku a mnoho dalšího. V Centru služeb pro turisty bude připraven doprovodný program pro děti.

V Rochlově se koná Rodinný den s charitativním během

Kdy: sobota 20. dubna od 10.00

Kde: zámek Rochlov u Nýřan

Za kolik: startovné dle trasy, hudební program 250 korun

Proč přijít: Na podporu čtyř nemocných dětí půjde výtěžek z akce Rodinný den, která se koná na zámku v Rochlově u Nýřan. Dopoledne jsou od 10. hodin připraveny běhy na několik trasách od 1 kilometru pro děti do 10 kilometrů (registrace od 9 hodin), odpoledne pak od 13 hodin doprovodný program pro děti a hudební doprovod kapel Lucie Revival, American Punk Hits, Sifon Original a Septic People. Akce se koná za každého počasí a je vhodná i pro neběžce. Více informací a registrace zde.

Běžci podpoří autistické děti

Kdy: sobota 20. dubna od 8.30 do 13.00

Kde: Borský park v Plzni

Za kolik: startovné 450 korun, na místě 550 korun

Proč přijít: V sobotu se v Plzni koná osmý ročník charitativního rodinného modrého běhu, jehož výtěžek je určen rodinám, které pečují o dítě s poruchou autistického spektra. Přispět lze zakoupením startovného nebo koupí drobného dárku v den závodu. Registrace na místě bude spuštěna od 8:30 hodin. Dětský běh startuje v 10 hodin (pro děti do deseti let - zdarma a bez registrace), běh na 2 km v 10.15 a běh na 5 km v 10.45. Na akci je připraventaké bohatý doprovodný program. On-line registrace do je možná 19. dubna 2024 do 12 hodin zde.