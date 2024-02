Vedle pokračující plesové sezony začíná období masopustů. V Plzeňském kraji se při něm o víkendu mohou pobavit například v Černicích, Nýřanech, Hojsově Stráži, Tachově či Svojšíně. Chystá se opět otužilecký karneval, v plzeňském Depu se sejdou příznivci sci-fi a fantasy, rockeři mohou vyrazit na Nepomucký Rock Fest, milovníci přírody na vycházky kolem řek při příležitosti Světového dne mokřadů.

Jeden z plzeňských masopustů se uskuteční o víkendu v Černicích. | Foto: Filip Nekola

PLZEŇSKO

Černice zvou na masopust

Kdy: sobota 3. února od 10.00 do 18.00

Kde: Plzeň-Černice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Městský obvod Plzeň 8 Černice zve na tradiční masopust. Návštěvníci se mohou těšit na masopustní jarmark s prodejem autorských ručních výrobků, na ukázky řemesel na Selské návsi, zabijačkové speciality i na průvod maškar se zastávkami pro pobavení dětí i dospělých. K tanci i poslechu zahraje plzeňská kapela Sekvence. Originální masky jsou vítány. Masopustní trhy na Selské návsi budou otevřeny od 10 do 18 hodin. Průvod maškar poté odstartuje v 15 hodin od mateřské školy ve Vltavínové ulici.

Z Depa bude svět fantasy a sci-fi

Kdy: sobota 3. února od 10.00 do 18.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: 350 korun, děti do 5 let zdarma, rodinné vstupné 990 korun

Proč přijít: Plzeňská kulturní a kreativní zóna DEPO2015 se promění ve svět fantasy a sci-fi při 3. ročníku festivalu CO.CON, který se uskuteční uvnitř komplexu industriálních budov. Akce láká fanoušky počítačových i deskových her, komiksů, mangy, fantasy i sci-fi. Kromě veletržní části se stánky prodejců a výrobců se mohou návštěvníci těšit na herní halu a přednášky osobností těchto žánrů a oborů. Vstupenky jsou k dostání v předprodeji na www.goout.cz i přímo na místě.

Masopust se chystá i v Nýřanech

Kdy: sobota 3. února od 13.00

Kde: Nýřany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V obnovené tradici masopustních průvodů pokračují letos v Nýřanech. Sraz masek před Městským úřadem bude ve 13 hodin, o hodinu později vyrazí průvod, jehož součástí bude živá hudba, tanec a koně. městem doprovázený živou hudbou. V 19 hodin pak v SKC Nýřany začne masopustní mejdan.

Otužilci mají karneval na Boleváku

Kdy: sobota 3. února od 14.00 do 16.00

Kde: Bolevecký rybník, Plzeň

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Svůj karneval chystají plzeňští otužilic. V sobotu od 14 hodin se na pláži Ostende u Velkého Boleveckého rybníka budou nejen otužovat, ale také tančit a soutěžit o nejlepší masku. Vstupné na akci je dobrovolné, vše, co se vybere půjde na pomoc neziskové organizaci Maminy s rakovinou.

V Nepomuku je Rock Fest

Kdy: sobota 3. února od 19.00

Kde: KD Dvorec

Za kolik: 499 korun

Proč přijít: Na Nepomuckém Rock Festu v kulturním domě ve Dvorci zahrají kapely Kabát revival West, Sifon Original, Aleš Brichta Projekt a Niakara v čele s bývalým baskytaristou Arakainu Zdeňkem Kubem. Jako hosté této kapely vystoupí Aleš Brichta, Kirk Běhunek a kytarista Ashok, jinak člen Cradle of Filth. Po celý večer bude pivo Gambrinus zdarma. Předprodej na Ticketstream.cz.

Hasiči mají ples v Kralovicích

Kdy: sobota 3. února od 20.00

Kde: KD Kralovice

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů v Kralovících zve na Hasičský ples, který se uskuteční v kralovickém kulturním domě. K tanci a poslechu zahraje Handa Banda, samozřejmostí je možnost vyhrát některou z cen v bohaté tombole.

V Přešticích vystavují modelové kolejiště

Kdy: do 25. února

Kde: Přeštice

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Prázdninové svezení s mašinkami se jmenuje výstava modelového kolejiště Josefa Němečka v Domě historie Přešticka. Digitálně provozované soupravy provozované Československými a Českými drahami v měřítku TT se tu budou prohánět každý den kromě pondělí až do 25. února.

V Úhercích se chystá Hasičský bál

Kdy: sobota 3. února od 20.00

Kde: KD Úherce

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Na svůj tradiční Hasičský bál zve Sbor dobrovolných hasičů v Úhercích. Uskuteční se v místním kulturním domě, o hudební doprovod se postará Pája Band. Vstupenky se budou prodávat den před plesem od 20 hodin v KD Úherce a v den plesu od 19 hodin.

DOMAŽLICKO

Dětský maškarní bál

Kdy: sobota 3. února od 14.00

Kde: sál hospůdky U Trnky, Poděvousy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: SDH Poděvousy zve děti na maškarní bál. Pořadatelky pro ně připravily soutěže o ceny a bohatou tombolu, na masky čeká sladké překvapení a samozřejmě tradiční vyhlášení těch nejlepších.

Havaj, beseda s cestovatelem Petrem Nazarovem

Kdy: čtvrtek 1. února od 17.00

Kde: Galerie bratří Špillarů, Domažlice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Cestovatel Petr Nazarov povypráví posluchačům zážitky ze čtyř cest a dohromady čtrnáctiměsíčního pobytu na Havajských ostrovech – Oahu, Maui, Lanai, Molokai, Kauai a Big Island. Můžete se těšit na vyprávění spojené s videoprojekcí o místních zvycích, tanci hula hula, šamanismu a léčitelství, o přírodních krásách ostrovů a putování po nich.

Chovatelský trh

Kdy: sobota 3. února od 9.00

Kde: budova OÚ Únějovice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Český svaz chovatelů Únějovice a OÚ Únějovice zvou na chovatelský trh. Prodat či koupit tu můžete drobná hospodářská zvířata, na programu je i tombola a vepřové hody.

KLATOVSKO

Honza a zlá princezna

Kdy: pátek 2. února od 17.00 a 18.00

Kde: divadelní sál muzea, Horažďovice

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Tyjátr Horažďovice zve malé i velké diváky na loutkovou pohádku Honza a zlá princezna. Hraje se od 17 a 18 hodin v divadelním sále muzea v Horažďovicích. Protože je o představení vždy velký zájem, je dobré si vstupenky rezervovat v IC Horažďovice.

Masopustní průvod v Hojsově Stráži

Kdy: sobota 3. února od 11.00

Kde: sraz u hasičárny, Hojsova Stráž

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Do masopustního průvodu za doprovodu železnorudského folklorního souboru Hořec a Hořeček zvou v Hojsově Stráži. Sraz v maskách je v 11 hodin u místní hasičárny.

Dětský karneval

Kdy: neděle 4. února od 14.00

Kde: Kulturní dům Velhartice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Zábavu pro děti chystají o víkendu ve Velharticích. Na dětském karnevalu pro ně bude připravena bohatá tombola, k tanci jim budu super songy pouštět DJ. Chybět nebude občerstvení ani stánek s cukrovou vatou a drobnostmi.

ROKYCANSKO

Ochránci přírody zvou na vycházku

Kdy: sobota 3. února

Kde: kolem Berounky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na vycházku zaměřenou na pozorování vodních ptáků zimujících na Berounce, ale i dalších zajímavých živočichů, jako jsou například orli mořští, zvou rokycanští ochránci přírody. Sraz na akci pořádanou při příležitosti Světového dne mokřadů je buď v 8.45 hodin před rokycanským vlakovým nádražím, popřípadě v 9.15 hodin před nádražím Českých drah v Plzni – Doubravce. Trasa povede od Svatého Jiří v Plzni k Dolanskému mostu a později na vlak do Chrástu. Vycházka je celodenní a s návratem je počítáno v podvečer.

Na zbirožském zámku bude městský ples

Kdy: sobota 3. února od 20.00

Kde: zámek Zbiroh

Za kolik: 300 a 350 korun

Proč přijít: V pořadí IV. ples města se koná v sobotu 3. února od 20 hodin v prostorách zámku nad Zbirohem. Návštěvníci si mohou vybrat posezení a tanec v Muchově sálu se skupinou Sentiment, nebo v Erbovním sálu se skupinou Voice and piano. Nebude chybět ani předtančení v podání skupiny Diamonds Dance Group.

Vodáci mají maškarní

Kdy: sobota 3. února od 20.00

Kde: KD Volduchy

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: V kulturním domě ve Volduchách se uskuteční v sobotu Vodácký maškarní bál, o hudební zábavu se postará skupina Forte.

TACHOVSKO

Masopust v Tachově

Kdy: sobota 3. února od 14.00

Kde: Muzeum Českého lesa Tachov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Průvod masek městem se scénkami a hudbou, program, soutěže a občerstvení v muzeu. Veřejnost je do průvodum který vyjde ve 14 hodin od muzea, srdečně zvána v maskách i bez masek. Expozice muzea a aktuální výstavy budou otevřeny od 13 do 17 hodin.

Exkurze za vodními ptáky k řece Mži

Kdy: sobota 3. února od 9.50

Kde: sraz před radnicí, Masarykovo náměstí, Stříbro

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ornitologická vycházka u příležitosti Světového dne mokřadů, který připadá na 2. únor (výročí podpisu Ramsarské dohody). Cílem vycházky budou vodní a mokřadní ptáci, vázaní na řeku. Lze očekávat pozorování volavek, skorce, ledňáčka či vzácnějších druhů kachen. Při vhodném počasí proběhne ukázka kroužkování ptáků, uvidíte i pobytové stopy bobrů. Mluvit budete o významu mokřadů a zachovalých toků pro přírodu i člověka, o důvodech jejich ohrožení a možnostech, jak mu čelit.

Městský bál na zámku v Boru

Kdy: pátek 2. února od 20.00

Kde: zámek Bor

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: K tanci a poslechu hraje Taneční orchestr KOALA BAND. Díky slosovatelným vstupenkám si můžete odnést pěkné a hodnotné ceny, například notebook, telefon, televizi a mnoho dalších hodnotných cen. Vstupenky jsou k zakoupení v zámecké pokladně od pondělí do pátku v době od 7.30 do 16 hodin. Rezervaci můžete provést také na tel. 374 789 198 nebo 607 038 246.

Svojšínský masopust

Kdy: sobota 3. února od 10.30

Kde: Svojšín, sraz na návsi

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční obchůzka po sousedech v maskách vyráží v 10.30 ze svojšínské návsi. Letos masopustní průvod projde celou vesnicí, začne Komínem a zastaví se a zatancuje v každé domácnosti, která otevře. Pokud chcete pohostit průvod u svého domu, volejte 774 022 007. Konec obchůzky bude opět na návsi, kde se bude hlasovat o nejkrásnější masku průvodu.