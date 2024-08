Kam zajít na Plzeňsku o nadcházejícím víkendu? Na náplavce u Radbuzy se opět uskuteční festival Tuto jídlo nabízející pochutiny z regionálních restaurací, o kus dál v Prazdroji si dají sraz milovníci hamburgerů. V hale Lokomotivy se uskuteční soutěžní přehlídka modelářů, obdivovatelé železnice mohou vyrazit historickými vlaky do Nýřan nebo do železničního depa v Plzni. Na konci léta nesmí chybět také hudební festivaly, v Kozolupech je Rockové léto na Mži, u Kalikovského mlýn další ročník Armageddon of Decibels. Víc tipů najdete v našem článku.

Na náplavce se koná Tuto jídlo

Kdy: sobota 31. srpna a neděle 1. září

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: 5. ročník oblíbeného plzeňského food festivalu nabídne dva dny plné výborného jídla i pití z podniků a restaurací Plzeňského kraje. Bude se konat opět na náplavce na Radbuze v centru Plzně, a to v sobotu od 10 do 20 hodin a v neděli od 10 do 18 hodin. Kromě stánků s jídlem budou připraveny také soutěže, doprovodný program, dětská zóna, chill out zóna.

Prazdroj obsadí milovníci burgerů

Kdy: pátek 30. srpna – neděle 1. září

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Od pátku do neděle se bude konat na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj gurmánský Burger Street festival. Z nabídky více než desítky stánků si vybere úplně každý, budou v ní burgery klasické, vegetariánské, bezlepkové, z hovězího masa, bůčku anebo žebírek. Nebudou chybět sladké tečky, výborné pivo a další pochutiny. Festival otevírá své brány vždy v 10 hodin.

V Kozolupech bude Rockové léto na Mži

Kdy: sobota 31. srpna od 14.00

Kde: Kozolupy

Za kolik: 500 korun

Proč přijít: Možnost rozloučit se s prázdninami při náloži skvělé muziky nabízí další ročník festivalu Rockové léto na Mži v Kozolupech u Plzně. Letos na něm poprvé zahrají kapely Nízká úroveň a Emesis, dále se představí Radiator, Chuť, Toxic Paradise, přijede oblíbený Walda Gang s hvězdným hlasem Miro Šmajdy a na závěr vystoupí legendární Doga.

Modeláři budou soutěžit v hale na Slovanech

Kdy: sobota 31. srpna od 8.00 do 16.30

Kde: Plzeň

Za Kolik: neuvedeno

Proč přijít: Již tuto sobotu 31. srpna 2024 se v městské sportovní hale TJ Lokomotiva Plzeň na Slovanech koná mezinárodní soutěžní setkání modelářů. Akci pod názvem Plzeňský velbloud pořádá KPM Kaznějov ve spolupráci se SVČ Radovánek a navazuje na velké akce tohoto typu konané v Plzni po několika letech.

Armageddon of Decibels je posedmé

Kdy: sobota 31. srpna od 12.00

Kde: Plzeň

Za kolik: 900 korun v předprodeji, 1000 korun na místě

Proč přijít: U Kalikovského mlýna v Plzni se v sobotu uskuteční sedmý ročník festivalu Armageddon of Decibels. Na akci zaměřené hlavně na tvrdé odnože metalové muziky vystoupí Morus, Okult, Sól, Laid to Waste, Gunjack (Itálie), Sorath, Insulter (Německo), Vendetta (Německo a Carpathian Forest (Norsko). Vstup do areálu od 11 hodin.

Ve Starém Plzenci se bude slavit

Kdy: sobota 31. srpna od 14.00 do 21.00

Kde: Starý Plzenec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V proluce ve Smetanově ulici ve Starém Plzenci se uskuteční již tradiční Městské slavnosti. V programu je Cvíčo s Hankou, vystoupení Michala Nesvadby z Kouzelné školky, plzeňská folk – punková skupina Cheers! A česká reggae legenda Švihadlo. Soutěže nejen pro děti přichystají hasiči a Občanský spolek Hůrka a Radyně, pro děti bude zdarma k dispozici řetízkový a dětský kolotoč a skákací hrad a pro bude od 13 do 16 hodin zdarma zpřístupněna rotunda sv. Petra a Pavla.

Letní nostalgické jízdy Plzeňským krajem pokračují

Kdy: sobota 31. srpna

Kde: Nýřany

Za kolik: dle jízdného

Proč přijít: Jízdy nostalgickými vlaky po Plzeňském kraji pokračují v sobotu při akci Nýřanské železniční září. Návštěvníci se mohou svézt vlaky taženými parními lokomotivami Šlechtična a Kafemlejnek či historickým motorákem zvaným Hurvínek. Podrobné informace k jednotlivým jízdám na www.idpk.cz/nostalgie.

Industry open zve do železničního depa

Kdy: sobota 31. srpna od 10.30, 12.30 a 14.30

Kde: Plzeň

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: S festivalem Industry Open se budou moci zájemci v sobotu vydat na zážitkovou jízdu vlakem do depa Českých drah v Plzni. Hned třikrát vyjede motorový vůz 810 z plzeňského hlavního nádraží na komentovanou vyjížďku, cestou bude možné vidět točnu, tzv. rotundu, myčku i čerpací stanici pohonných hmot pro lokomotivy a také halu soustředěných oprav, kde se provádí údržba vozů. Celková délka akce je cca 1,5 hod. Informace o nástupišti budou k dispozici na odjezdové tabuli na nádraží.

V Křimicích se bude slámovat

Kdy: sobota 31. srpna od 14.00 do 17.00

Kde: Křimice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: V Plzni-Křimicích se budou v sobotu tvořit výrobky ze slámy. Na tradiční akci v zámeckém parku vystoupí také hudební kapela a v malé tržnici bude možné zakoupit další přírodní výrobky.

Hasiči se představí na Doubravce

Kdy: sobota 31. srpna od 14.00 do 18.00

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na louce u sv. Jiří v Plzni-Doubravce se v sobotu uskuteční Den s hasiči. K vidění budou statické ukázky požární techniky hasičských jednotek čtvrtého plzeňského obvodu. Dále tady bude historická hasičská technika a chybět nebudou ukázky hasičských zásahů a požárního útoku mladých hasičů. Pro děti je opět připraven soutěžní okruh s osmi stanovišti. Děti například budou hrát speciální kuželky s hadicí, stříkat proudnicí na terč, rozpojovat a spojovat hadice, překonávat překážkovou dráhu nebo skákat v pytli.

Michal Šindelář slaví v Manětíně

Kdy: sobota 31. srpna od 18.00

Kde: Manětín

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Hudební a zpěvák Michal Šindelář zahraje v oranžerii zámku v Manětíně na koncertě k 20 letům od vydání desky Hořely, padaly hvězdy. Rezervace vstupenek na telefonním čísle 373 392 283.

Ochotníci zahrají Shakespeara za dvě hodiny

Kdy: pátek 30. srpna od 20.00

Kde: Nepomuk

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Na malé letní scéně v Nepomuku se v pátek večer odehraje představení herců horažďovického Tyjátru, kteří přijedou s parodickou komedií od Adama Longa, Daniela Singera a Jesse Winfreda s názvem Souborné dílo Williama Shakespeara. Tři herci v ní dokážou vměstnat do dvou hodin celé dílo slavného anglického dramatika, navíc s pořádnou dávkou humoru. Poukážou tím i na neblahý rys dnešního světa, který má tendenci vše zjednodušovat, vtěsnat do krátkých spotů a demo verzí, vším se pouze proklikat.

V Kralovicích se jede maraton

Kdy: sobota 31. srpna od 9.00 do 22.00

Kde: Kralovice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V Kralovicích se v sobotu pojede maraton na horských kolech určený pro širokou veřejnost. Kromě dálkových tras 26 – 75 km, kterých se účastní také děti v doprovodu rodičů, jsou součástí dopolední části programu dětské závody na country okruzích v okolí startu a cíle. Večer je na programu hudba a zábava. Možnost noclehu v chatkách v kempu v místě startu a cíle.

Žákovec míří do Nové Vsi u Nepomuka

Kdy: neděle 1. září od 15.00

Kde: Nová Ves u Nepomuka

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Poslední letní vystoupení na parketu v Nové Vsi u Nepomuka přinese v neděli odpoledne známou dvojici Václav Žákovec, Anna Volínová. Začátek je v 15 hodin, rezervace vstupenek je možná u p. Trojánka na telefonním čísle 725 851 874.