Hlavně oslavám výročí osvobození budou patřit víkendové akce na Plzeňsku. Na své si při festivalu v Lobzích přijdou vinaři, v Šeříkovce zazní písně bratří Nedvědů

Slavnosti svobody 2023 v Plzni. | Foto: Stanislav Hlava

Plzeň si připomene výročí osvobození

Kdy: pátek 3. - pondělí 6. května

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Plzeň a všechny milovníky historie čeká opět výjimečná atmosféra oslav výročí konce druhé války. Centrum města opět obsadí historická vojenská technika, autentické vojenské kempy, nemocnice, polní pošta nebo kuchyně, aby připomněly osvobození města americkou armádou. Připraven je také kulturní program na několika scénách, v neděli nebude chybět tradiční Convoy of Liberty nebo přelety historických i současných vojenských letadel. Vše pak uzavře v pondělí hlavní pietní akt u pomníku Díky, Ameriko! Kompletní program na slavnostisvobody.cz.

Viktoria odehraje Utkání svobody

Kdy: neděle 5. května od 15.00

Kde: Doosan Aréna, Plzeň

Za kolik: různé vstupné

Proč přijít: Již o nadcházejícím víkendu si město Plzeň a celý Plzeňský kraj připomenou konec druhé světové války tradičními Slavnostmi svobody. K oslavám se připojí i Viktoria Plzeň, která odehraje v neděli svůj domácí ligový zápas s Mladou Boleslaví jako Utkání svobody. Ve spolupráci s Armádou České republiky bude při této výjimečné události pro fanoušky nachystán speciální bohatý doprovodný program v parku ve Štruncových sadech a chybět nebude ani velká viktoriánská fanzóna plná soutěží a her.

Muzeum v Líních představí novinku

Kdy: sobota 4. května od 11.00 do 16.30

Kde: letiště Líně

Za kolik: 100 korun, děti do 6 let zdarma, od 6 do 15 let 50 korun

Proč přijít: V rámci Slavností svobody se veřejnosti poprvé v tomto roce otevře muzeum Hangár 3 v na letišti v Líních u Plzně. Hlavním lákadlem bude letuschopný druhoválečný stíhací letoun P-51D Mustang, premiérově v muzeu bude leteckým příznivcům představen francouzský cvičný proudový letoun Fouga CM.170 Magister. V prostorách muzea budou k vidění takřka kompletní dochované artefakty letounů B-17 Flying Fortress sestřelených 25. dubna 1945 nad Plzní a výstava o plzeňských letcích v řadách britské RAF.

Legiovlak zastavil v Plzni

Kdy: do neděle 5. května

Kde: Hlavní nádraží, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Až do neděle 5. května bude možné na plzeňském hlavním nádraží nahlédnout do unikátního Legiovlaku připomínající život desetitisíců vojáků v soupravě, která je po první světové válce dopravovala zpět k domovu. Dobovou realitu připomínají vnitřní instalace a historické exponáty, autenticky vybavené interiéry i fotografie a příběhy bojovníků. Ve všední den je možné vlak navštívit v čase od 8 do 18 hodin, o víkendu pak od 9 do 19 hodin.

Pietní akt připomene sestřelení bombardéru

Kdy: sobota 4. května

Kde: Nepomuk

Za kolik: zdarma, koncert Taxmenů 350 korun

Proč přijít: V letošním roce si v Nepomuku připomínají 80. výročí od sestřelení amerického bombardéru Liberator na Dubči nedaleko města. Hlavní pietní akt se uskuteční 4. května od 15.35 u památníku Nakloněný obelisk v rámci oslav osvobození Československa. Oslavy doprovodí také koncert skupiny Taxmeni od 12 hodin na zámku Zelená Hora, od 20 hodin zahraje hotel U Zeleného stromu kapela The Dixie Hot Licks, vstup zdarma

V Přešticích chystají Májové oslavy

Kdy: sobota 4. května od 11.30 hodin

Kde: Přeštice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na přeštickém náměstí se na sobotu chystají Májové oslavy. Od 11.30 hodin je zpestří vystoupení ZUŠ Přeštice, od 12.00 ukázky sletových skladeb TJ Sokol Přeštice, ve 13 hodin přijede na náměstí konvoj historických vozidel a uskuteční se pietní akt, od 14 hodin pak k tanci i k poslechu zahraje Dechový orchestr ZUŠ Přeštice.

Osvobození se bude slavit i pod Radyní

Kdy: sobota 4. května od 14.00 do 18.00

Kde: Radyně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Osvobození města na konci druhé světové války se bude připomínat také ve Starém Plzenci, konkrétně pod hradem Radyně. Bude možné obdivovat historická vozidla, která tam dorazí, poslechnout si swingovou muziku a třeba si i zatančit. Kyvadlová doprava na Radyni bude zajištěna minibusem od 13 do 18.30 hodin od zastávky MHD U Závor.

V Lobzích se uskuteční vinařský festival Šumivý máj

Kdy: sobota 4. května od 12.00 do 22.00

Kde: Lobezský park v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vynikající sekty, šumivá i perlivá vína i klasická vína ze sklepů tuzemských vinařů bude možné ochutnat při festivalu Šumivý máj v příjemném prostředí Lobezského parku nedaleko řeky Úslavy. K příjemnému posezení na piknikových dekách můžete připojit něco dobrého k snědku o hudební doprovod se postará žánrově různorodá pětice kapel, která bude hrát od 13 hodin až do večera. Na děti čeká výroba placek, soutěže a drobné atrakce.

V Šeříkovce zazní písně Honzy Nedvěda

Kdy: sobota 4. května od 19.00

Kde: KD Šeříkovka, Plzeň

Za kolik: 380 a 450 korun

Proč přijít: V plzeňském Kulturním domě Šeříkovka zazní v sobotu Nejhezčí Nedvědovky s Honzou Nedvědem mladším. Na koncertě zahraje nejen staré hity Bratří Nedvědů, ale i skupiny Spirituál Kvintet, Brontosaurů, kapely Příbuzní a také nové autorské písně z nové desky.