O víkendu se hudební fanoušci v Plzeňském kraji mohou těšit na Brutus ve Stříbře, Marii Tichou s Bandjeez v Plané nebo připomínku Kurta Cobaina v Plzni. Chystají se opět plesy, dětti se mohou vyřádit na maškarních rejích, nebo si užít projekci nové pohádky od tvůrců Ratatouille.

PLZEŇSKO

V Šeříkovce bude dětský karneval

Kdy: neděle 28. ledna od 15.00

Kde: KD Šeříkovka v Plzni

Za kolik: 200 korun, děti do 2 let zdarma

Proč přijít: V Kulturním domě Šeříkova v Plzni na Slovanech se v neděli odpoledne uskuteční Dětský karneval s Tlapkovou patrolou, Mášou a medvědem a králíčkem Bingem. Malí i velcí se mohou těšit na pohádkové dobrodružství, spoustu sladkostí, tančící maskoty, malování na obličej a focení s postavičkami a spoustu dalšího.

U Bílého medvěda připomenou Kurta Cobaina

Kdy: pátek 26. ledna od 20.00

Kde: Klub Bílej medvěd, Plzeň

Za kolik: 299 korun na místě

Proč přijít: Tvorbu Kurta Cobaina a skupiny Nirvana připomene páteční koncert v klubu Bílej medvěd v Prokopově ulici v Plzni. Jejich hity známé i neznámé zahraje formace In Memory of Kurt Cobain. Jako support vystoupí Bad Liars, kapela inspirovaná skupinami jako jsou Blink 182, Green Day, Sum 41, The Offspring nebo i Metallica.

V Papírně se chystá Nazdar Bazar Kids

Kdy: neděle 28. ledna od 13.00 do 17.00

Kde: Papírna Plzeň

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Nazdar Bazar bude úplně poprvé nabízet pouze dětské zboží. K dostání bude velký výběr oblečení, bot, hraček, knížek a mnoho dalšího. K dispozici bude i dětský koutek, aby rodiče mohli v klidu a pohodě nakoupit.

Beseda uvede novou pohádku

Kdy: neděle 28. ledna od 15.00

Kde: Měšťanská beseda, Plzeň

Za kolik: 110 a 160 korun

Proč přijít: Novou rodinnou pohádku Vynálezce od tvůrců Ratatouille uvede v neděli Kino Beseda. Diváky zavede do světa nenasytně zvědavého vynálezce a umělce Leonarda da Vinci, který přichází na královský dvůr experimentovat s lidským tělem, stavět létající stroje, obrněná vozidla a další fantastické vynálezy. Čeká ho přitom nejen napínavé dobrodružství, ale také osudové setkání s odvážnou princeznou Margaritou, se kterou hledá odpověď na tu nejdůležitější životní otázku.

V Plzni se poběží zimní Predator Run

Kdy: sobota 27. ledna od 9.00

Kde: Bolevecký rybník

Za kolik: základní startovné 1590 korun

Proč přijít: Historicky první zimní Predator Run se poběží v Plzni v sobotu u Boleveckého rybníka. Na běžce čekají tradiční překážky v zimní variaci, vyrazit mohou samostatně, nebo klidně i ve skupině se zvýhodněným startovným. Zvolit si mohou kategorii a úroveň, která jim nejlépe sedne. Více informací zde.

Před Florou bude zabijačka

Kdy: sobota 27. ledna od 10.00 do 15.00

Kde: Restaurace Flora, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční zabijačkové hody se uskuteční v Plzni na Borech před Restaurací Flora. K vidění bude zabijačka včetně přípravy tradičních produktů. Všechny výrobky bude možné zakoupit přímo u stánku studené s sebou nebo teplé v restauraci.

Děti si užijí Maškarní rej

Kdy: neděle 28. ledna od 15.00

Kde: Sokolovna, Starý Plzenec

Za kolik: 45 korun

Proč přijít: Na Maškarním reji v plzenecké sokolovně čeká na děti spousta tance, soutěží a legrace, přijde i kouzelník a bohatá tombola odmění úplně všechny. Nutné však je donést si přezůvky.

Turisté vyrazí na Zimní speciál

Kdy: sobota 27. ledna od 9.30

Kde: Plzeň

Za kolik: startovné 30 korun, členové KČT a děti do 15 let 25 korun

Proč přijít: Klub českých turistů, odbor Bolevec pořádá v sobotu 25. ročník Zimního speciálu, který účastníky zavede do okolí Boleveckých rybníků, cyklobufetu Štuperk a rozhledny Krkavec. Start je od 9.30 do 10.30 na konečné tramvaje č. 4 na Košutce, cíl od 11.00 do 16.00 na Ranči Šídlovák. Trasy měří 11 a 17 kilometrů.

Blíží se plesy Kralovic a Přeštic, chystají se i hasiči a fotbalisté

DOMAŽLICKO

Vlastina Svátková „Sama sebou“

Kdy: sobota 27. ledna od 20.00

Kde: Gorilla Café, Klenčí pod Čerchovem

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: V sobotu se koná v Gorilla Cafe v Klenčí beseda s Vlastinou Svátkovou Sama sebou. Známá herečka bude číst ze svých knih.

Turistická vycházka

Kdy: sobota 27. ledna od 11.30

Kde: sraz na nádraží ČD, Domažlice

Za kolik: jízdné

Proč přijít: Protáhnout tělo a provětrat se na čerstvém vzduchu můžete s domažlickými turisty v sobotu. V 11.30 je sraz na domažlickém nádraží, odkud se vlakem vydáte do Chodské Lhoty. Po svých už pak vyrazíte přes Vítovky a Novou Ves do Kdyně. Trasa celkem měří 8 kilometrů.

Marek Novotný „Safari v Botswaně“

Kdy: pátek 26. ledna od 20.00

Kde: Gorilla Café, Klenčí pod Čerchovem

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Na besedu do Gorilla Café v Klenčí můžete dorazit už i v pátek. Vynechat by ji neměli zejména ti, kteří rádi poznávají nová místa. Cestovatel Marek Novotný vám ukáže krásy Botswany.

KLATOVSKO

Peklo v pekle

Kdy: neděle 28. ledna od 17.00

Kde: KD Dolany

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Divadlo Bolešiny i vedení obce Dolany srdečně zvou v neděli do kulturního domu v Dolanech. Soubor Divadla Bolešiny tu předvede pohádkovou komedii Peklo v pekle.

Sice moc nereaguju, ale vše sleduju / West Point 2024

Kdy: pátek 26. ledna od 18.00

Kde: Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Páteční vernisáž zahájí společnou výstavu Mateje Al-Aliho, Tomáše Moravce, Michala Pustějovského, Romana Štětiny a Viktora Takáče. Výstava představuje práce autorů, kteří se před bezmála dvaceti lety poprvé setkali při studiu na Ústavu umění a designu na Západočeské univerzitě v Plzni (dnes Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara), někteří tam nyní působí také jako pedagogové, objevili zde témata, kterým se kontinuálně věnují dodnes a přispěli k rozvíjení plzeňské galerijní scény včetně kultivace mínění o podobě a významu veřejného prostoru. Výstava potrvá do 31. března.

Dětský maškarní karneval

Kdy: sobota 27. ledna od 14.00

Kde: Sokolovna Dlažov

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Tradiční dětský maškarní karneval se koná v sobotu v Dlažově. Děti se můžou těšit na odpoledne plné her a soutěží a připraveny jsou pro ně nejen sladké odměny.

ROKYCANSKO

Staročeský bál se stěhuje do Svojkovic

Kdy: sobota 27. ledna od 20.00

Kde: Svojkovický motorest

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Taneční soubor Rokytka z DDM připravuje po úspěšném vánočním pořadu Koleda, Koleda další oblíbenou akci. Rokycanská plesová sezona se totiž neobejde bez Staročeského bálu, který se bude konat v sobotu 27. ledna od 20 hodin. Jeho 26. ročník se však kvůli situaci s kulturními sály v Rokycanech odehraje ve svojkovickém motorestu. Předtančení v krojích v podání souboru Rokytka doplní půlhodinka folklórních tanců a písní, kde si přítomní zatančí a zazpívají mezi členy souboru. O hudbu k taneční zábavě se postará skupina Empatia. Ke Staročeskému bálu patří vždy velmi bohatá tombola a pověstná půlnoční překvapení. Vstupenky jsou k mání buď on-line na stránkách www.rokyti.cz, či přímo u vstupu na místě.

Myslivci se budou bavit v Kříších

Kdy: sobota 27. ledna od 20.00

Kde: Kříše

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Myslivecký ples pořádají v sobotu 27. ledna členové spolku Rádná. Zvou domácí i přespolní návštěvníky do kulturního domu v Kříších, kde od dvaceti hodin zahraje Šlapeton. Po druhé hodině ranní je zajištěn odvoz autobusy (Břasy, Všenice, Střapole). Předprodej vstupenek zajišťuje Martin Krš (602 851 755).

TACHOVSKO

Brutus ve Stříbře

Kdy: pátek 26. ledna od 21.00

Kde: Coctail bar Beseda Stříbro

Za kolik: 370 korun

Proč přijít: Legendární kapela Brutus má v pátek namířeno do Stříbra. Brutus je česká rocková a taneční skupina, která pro svůj styl razí termín pravý bigbít. Skupina je považována za legendu českého tancovačkového bigbítu. V současnosti hraje kapela ve složení Vladimír Hasal (kapelník, manažer), Alexander „Sáša“ Pleska (frontman, umělecký vedoucí), Pavel Fišar, Milan Křížanovský, František Matějovský, Václav Trlica, Jan Prokop, Zbyněk Šlajchrt (občas), Jan Bitman (občas), Jan Nový (občas), Michal Cerman (občas).

Dětský karneval s Divadlem Ve Tři

Kdy: neděle 28. ledna od 15.00

Kde: KD Stříbro

Za kolik: 50 korun od dvou let

Proč přijít: MKS ve Stříbře zve v neděli na dětský karneval plný zábavy a tance.

Kateřina Marie Tichá & Bandjeez

Kdy: pátek 26. ledna od 19.00

Kde: Kinonekino Planá

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Koncert zpěvačky Kateřiny Marie Tiché a kapely Bandjeez zesnulého Davida Stypky se koná v plánském Kiněnekině. V roce 2013 zahájila Tichá dosud trvající spolupráci s kapelou Jelen. V roce 2021 pak i s kapelou Bandjeez a nyní s ní natáčí novou desku.