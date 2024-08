Děti navíc sbíraly na stanovištích do svých hracích karet razítka nebo do speciální aplikace QR kódy, za 10 razítek či kódů pak obdržely medaili, první tři dny bronzovou, druhé tři dny stříbrnou a poslední tři dny medaili zlatou. Celkem se na Sportmanii udělilo rekordních téměř 12 tisíc medailí.

„Sportmanii se už několik let daří propojit tisíce dětí se sportovními kluby i kroužky v Plzni a regionu. Věřím, že mnoho z děvčat a chlapců, kteří se letos přišli porozhlédnout, jaký sport by se jim mohl líbit, najde nejen cestu k pravidelnému a všestrannému sportování, ale vydrží u něj i v dospělosti. Sportmanie a sportování má smysl, takže přijďte zase příští rok,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Barevný běh na Sportmánii v Plzni | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Radní města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáš Morávek doplnil, že Sportmanie i letos splnila svůj účel: „Atmosféra byla skvělá, dokazuje to i vysoká návštěvnost. Z výrazu dětí i rodičů a všech zúčastněných bylo zřejmé, že si akci užili a zpestřili si konec prázdnin. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na organizování této akce.“

Autogramiády a besedy s olympioniky z Paříže a úspěšnými plzeňskými sportovci byly na programu Sportmanie téměř denně, a tak na Sportmanii zavítali například střelci Veronika Blažíčková, Martin Podhráský, Matěj Rampula, Petr Nymburský a František Smetana, badmintonista Jan Louda, atletka Tereza Petržílková, lukostřelkyně Marie Horáčková, snowboardcrossař Radek Houser, mistři ČR ve futsalu z SK Interobal Plzeň Michal Holý, Lukáš Křivánek a Dušan Künstner, fotbalisté FC Viktorie Plzeň Jan Sýkora a Viktor Baier. Nechyběli ani hokejisté HC Škody Plzeň Filip Jansa, Jakub Šiler, Daniel Malák a Christophe Lalancette a vicemistři ČR v házené z Talentu týmu Plzeňského kraje Adam Beneš, Leonard Kaplan a Daniel Bláha.

Nedílnou součástí programu Sportmanie bylo ranní cvičení pro každého pod vedením odborných lektorů. Cvičilo se vždy od 7 hodin ráno a v 9 hodin rozcvičku vystřídalo zdravotní cvičení pro seniory. Po celý týden Sportmanie se také návštěvníci, především děti do 15 let, mohli zúčastnit jednoduchých soutěží o ceny, rozdávaly se drobné upomínkové předměty, ale také vstupenky na ligové zápasy plzeňských hokejistů či fotbalistů nebo exkurze do zázemí zimního stadionu včetně návštěvy kabiny A mužstva. Radní města pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáš Morávek na závěr každého třídenního bloku vylosoval pěr výherců, první cenou byl vždy podepsaný dres jednoho plzeňského extraligového týmu – házenkářů, hokejistů a fotbalistů.

Nad jednotlivými dny Sportmanie převzaly záštitu plzeňské městské obvody, Nadace sportující mládeže a Odbor sportu Magistrátu města Plzně. V rámci patronátu pořádaly některé obvody turnaje pro týmy městských obvodů, magistrátu a Městské policie. Turnaje v pétanque a beachvolejbalu vyhrál Městský obvod Plzeň 2-Slovany, turnaj v šipkách družstvo Městské policie Plzeň. Čtvrtek navíc pořadatelé označili jako sociální den, program zahájil člen Rady města Plzně pro oblast sociální a aktivní život seniorů Jiří Šrámek a Sportmanie přivítala hosty z dětských domovů a ústavů pro mentálně postižené a ze sociálně slabých rodin.