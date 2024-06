Dvaačtyřicet kapel ve čtyřech dnech přinese příští týden od středy 26. června do soboty 29. června další velký převážně metalový festival v regionu Baisnfirefest, který se uskuteční tradičně na louce nad Spáleným Poříčím.

Čtyři dny tvrdé muziky. Basinfirefest nadchl fanoušky heavy metalu | Video: Pavel Bouda

Původně měl být jen třídenní, poprvé od čtvrtka od soboty, nakonec ale začne ještě o den dříve, už ve středu. „Byl to jediný možný termín, kdy u nás mohli vystoupit Fear Factory. Vypadá to sice netradičně, ale už roky takhle děláme festival Brutal Assault. Lidé stejně většinou jezdí už o den dříve, takže se středou by problém být neměl, a sobotní konec je lepší kvůli tomu, že si v neděli mohou po festivalu odpočinout,“ vysvětlil za pořádající agenturu Obscure Tomáš Fiala prodloužení festivalu kvůli účasti jednoho z programových taháků.

„Dramaturgicky je to verze tvrdšího metalového festivalu, i když jsou tam i měkčí kapely, oproti loňsku nemáme v programu jednu hlavní hvězdu, jako byli Ghost, snažili jsme se udělat ucelený line-up postavený na kapelách, se kterými spolupracujeme,“ pokračoval.

Program bude postavený na zahraničních kapelách, kterých jsou dvě třetiny. „Zajímavá je určitě kapela Insomnium, na kterou v jejích počátcích chodilo sto padesát lidí, teď už vždy hraje pro několik tisíc lidí. Lákadly jsou Blind Guardian a In Extremo, což už jsou relativně velké kapely, zmínil bych Cradle of Filth, z půlky českou kapelu, Fear Factory, Kataklysm, skvělou řeckou kapelu Rotting Christ, islandský Nyrst, americký Hulder či Fleshgod Apocalypse kombinující death metal se symfoniemi. Je tam toho zajímavého poměrně hodně,“ vyjmenoval některé z taháků Fiala.

Na výběr je podle něj ale i mezi českými kapelami. „Doporučil bych První Hoře, kteří hrají folk metal, ale trochu jinak, než jsme při tomto spojení zvyklí, mladou kapelu Deadroots nebo hodně oceňovaného Pana Lynxe,“ vyzdvihl Fiala.

Poslední jmenovaný projekt má přitom v sestavě i výrazné plzeňské zastoupení, na scéně se také představí i dvě kapely z regionu – 1000 Bombs a Fata Morgana.

Na festivalu, který bude opět bezhotovostní, si letos pro fanoušky připravili novinku. Na místě, kde byla dříve druhá scéna a loni autodrom, vyroste festivalové šapitó, kde se budou mimo jiné promítat zápasy z fotbalového mistrovství Evropy. Hned ve středu tedy budou metalisté, kteří fandí i fotbalu, mít těžkou volbu, večer hraje český tým s Tureckem. Připraveny tam budou i atrakce jako šipky nebo stolní fotbal. „Večer tam budou osmdesátkové a devadesátkové party pro ty, které by třeba nelákal festivalový program, v pátek po skončení programu se tam uskuteční after party až do čtyř do rána. Kapacita šapito je kolem tisícovky lidí,“ dodal.

Na festival bude opět jezdit autobus z Plzně přes Nezvěstice, po skončení programu zamíří zpět. Vstupenky jsou stále v prodeji na celý festival i na jeho jednotlivé dny. Hudební program začíná ve středu v 17 hodin, v ostatní dny v 11 hodin. V úterý večer už budou otevřeny campy a rocková hospoda.