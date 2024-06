OBRAZEM: Sorath oslavil třicet let koncertem v Parlamentu

Třicet let, byť s přestávkami, funguje plzeňská blackmetalová skupina Sorath. Při té příležitosti zahrála v pátek večer v plzeňském Parlament Clubu v Kollárově ulici.

Třicet let na scéně oslavila koncertem v Parlamentu plzeňská blackmetalová kapela Sorath (na snímku). Doprovodily ji skupiny Beyond The Dark Angel a Necromanth. | Foto: se svolením Martina Hanáčka