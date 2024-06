Originální loutky ze slavných filmů Tima Burtona i z nové verze Pinochia od režiséra Guillerma del Toro uvidí návštěvníci 35. ročníku tradičního plzeňského festivalu loutkového divadla Skupova Plzeň. Po osmi letech se totiž na akci vrací britské loutkářské studio Mackinnon and Saunders, které vyrobilo loutky do kultovních snímků Mrtvá nevěsta a Frankenwinnie nebo unikátního animáku Wese Andersona Fantastic Mr. Fox.

Srdcem festivalu, který se uskuteční od 12. do 16. června, bude tradičně pořádající Divadlo ALFA na Rokycanské třídě, hrát se bude i na Malé scéně Divadla J. K. Tyla, v Moving Station, v Muzeu loutek a také v Habrmannově parku.

„Poslední loutky, které opustily studio v Manchesteru, patří do zpracování slavného příběhu Pinocchio Guillerma del Tora z roku 2022, který získal Oskara za nejlepší animovaný film. Na festivalu představí vznik filmu Richard Pickersgill, vedoucí dílny a vedoucí technologií ve společnosti Mackinnon and Saunders,“ říká ředitel festivalu Jakub Hora. Richard Pickersgill je hlavním tvůrcem loutek Pinocchia - první stop motion loutky na světě, která byla animována ve velkofilmu polohovatelnou kovovou kostrou vytvořenou pomocí technologie trojrozměrného tisku kovů.

V rámci zahraničního programu se představí také jihokorejská loutkářská tvorba. „Ta je v současnosti velmi aktuální. U nás není tak známá. Nicméně tamní soubory sledují z asijských zemí nové trendy v oboru asi nejvíce. Rozhodli jsme se, že přivezeme tři korejské soubory a představíme je českým a slovenským loutkářské veřejnosti. Půjde o něco, co není možné vidět úplně všude,“ slibuje Hora.

Long & Short Company tak v Plzni předvede svou show s provázky založenou na klasické dětské hře na přebírání kombinované s loutkovým divadlem a klaunstvím.

Mladý soubor Culture Art Bakery FF Wang pak zahraje maňáskovou rakvičkárnu Hong Dongji a příšera Isimi a divadlo Sangsahwa Theatre nabídne svoji Loutkovou fantazii, inscenaci prezentující tradiční formy korejského loutkářství.

Milovníky loutkového divadla potěší také další představení z exotických zemí. Představí se i Tchajwanský soubor Flying Group Theatre a divadelníci z Indonésie. Už od minulého týdne je navíc v mázhausu plzeňské radnice k vidění výstava tradičních indonéských loutek wayang golek ze sbírky teatroložky Jany Wolfové.

Skupova Plzeň, která se poprvé konala v roce 1967, bude ale i letos především o současných českých a slovenských divadlech. „V soutěži se snažíme představit tu nejinspirativnější a žánrově co nejrůznorodější tvorbu v rámci oboru, kterou je možné v Čechách a na Slovensku sledovat v období dvou let. A to v kontextu zahraničních trendů. Festival je důležitý také jako výběrová přehlídka pro dramaturgy místních, a hlavně zahraničních festivalů,“ uvedla dramaturgyně festivalu Petra Kosová.

O zahájení festivalu se postará společný projekt Divadla Drak Hradec Králové a Bábkového divadla Bratislava Kašpárek a zbojník. „Představení reaguje velmi vtipně na rozdělení Československa a na naše vzájemné soužití. Formou českého kašpárka a slovenského zbojníka,“ doplňuje Hora.

Na diváky čeká například také Divadlo S+H s inscenací Spejbl, Hurvínek a já. Chybět nebudou představení, která sklidila velmi pozitivní ohlas od kritiků. Příkladem je třeba Pětkrát kolem světa od divadla Tygr v tísni, za které dostal Thálii za herecký výkon Jiří Kniha.

Na stejné ocenění byl za Pohádku pro odvážné nominovaný Andrej Lyga. Inscenace Horror vacui Naivního divadla Liberec se vrací k osudům výtvarníka Josefa Váchala, který se narodil v Milavčích na Domažlicku a jehož tvorba byla částečně spjata se Šumavou.

Speciální program je připravený na sobotu v Habrmannovo parku. Akce nazvaná Loutková Doubravka nabídne od 10 do 21.30 hodin představení Loutkového divadla Špalíček, souborů TEArTR RAJDO, LokVar, TUTOcirk nebo pořádajícího Divadla Alfa. Loutkářka Valerie Meiss pozve diváky do tak trochu jiné telefonní budky. Na programu jsou i hudební a taneční vystoupení nebo tvůrčí loutkářské dílny.