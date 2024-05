Tisíce fanoušků, od nejmladších až po ty ze starších generací, se bavily při pátečním festivalu Rock in Plzeň v amfiteátru za Obchodním centrem Plaza.

Rock in Plzeň 2024. | Foto: se svolením Pavla Šroubka

Už ve tři hodiny odpoledne ho zahájila Argema, postupně pak zahrály kapely Horkýže Slíže, Panoptiko, Tublatanka a na závěr Harlej.

Festival se uskutečnil jako první ze série Rock in Town, která nabízí to nejlepší z domácí rockové scény v jeden den na jednom podiu. Letos zavítá do dalších deseti měst, na západě Čech se uskuteční ještě v sobotu 15. července v amfiteátru pod hradem Loket. Tam zahraje stejná sestava kapel, rozšířená ještě o klatovský Trautenberk.