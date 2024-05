Celkem sedmnáct koncertů přinese letošní 12. ročník kulturního projektu Procházky uměním. Deset se jich uskuteční na severním Plzeňsku, kam poputuje také výtěžek ze vstupného, letošní sbírka bude věnována na podporu kostela sv. Jiří v Kostelci u Nadryb. Sedm večerů s vážnou hudbou se pak odehraje v Plzni, kde se uskuteční i zahajovací koncert, a to už ve čtvrtek 30. května ve Velké synagoze.

Violistka Jitka Hosprová | Foto: Procházky uměním

„Mimořádný slovenský houslový talent Teo Gertler má za sebou již celou řadu prestižních koncertů a vítězství v mezinárodních soutěžích. Vystupuje s profesionálními orchestry a po boku významných hudebních osobností. V Plzni ho uvedeme premiérově spolu s významným českým souborem SKO. Program bude věnován Roku české hudby,“ zve dramaturgyně a ředitelka festivalu, violistka Jitka Hosprová, která pochází ze severního Plzeňska a dodnes k němu má navzdory svému mezinárodnímu působení silný vztah.

Kostel sv. Jiří v Kostelci u Nadryb je původně gotická stavba, která byla v 18. století přestavěna pravděpodobně barokním architektem Janem Blažejem Santini-Aichlem. Památkově chráněný kostel na okraji obce tvoří výraznou krajinnou dominantu.

Nyní je bohužel interiér kostela zdevastovaný a střecha není opatřena okapy, takže na řadě míst zatéká do krovu. Skupina místních obyvatel a chalupářů se snaží spolu s příznivci kultury kostel pořádáním hudebních a jiných kulturních akcí oživit a zachránit. Od roku 2022 se zde pořádá Noc kostelů, v roce 2023 místní po mnoha desítkách let obnovili pouť na svatého Jiří. Do komunitních akcí se pravidelně zapojuje farář z farnosti Dýšina P. Tomáš Kadlec.

Podívejte se, v Sedlci se konaly Májové slavnosti

Vstupenky na koncerty budou v předprodeji přes Ticketportal, a to za 450 Kč (základní vstupné) / 300 Kč (zlevněné) a 700 Kč (premium). Kromě předprodeje bude možné v případě volné kapacity zakoupit vstupenky i na místě před začátkem koncertu.

Podrobný program jednotlivých koncertů najdou zájemci na webu www.prochazkyumenim.cz.