O víkendu se po celém Plzeňském kraji opět uskuteční řada plesů a bálů, například v Plzni to bude Rodinný ples, jehož výtěžek půjde na pomoc matkám s onkologickým onemocněním. Ve Starci na Domažlicku se sejdou k 52. ročníku zimního táboření, v Přešticích se v sobotu odpoledne chystá akce spolku Modelářský svět a poté výstavu modulového kolejiště doprovodí večerní jízdy vláčků. V Nepomuku si připomenou 80. výročí sestřelení bomabrdéru Liberator a na zimním stadionu v Rokycanech budou slavit hokejisté z Lipnice. S hokejem bude spojena i beseda se slovenskou legendou s Jozefem Golonkou v Plané.

Josef Němeček vystavuje v Přešticích modulové kolejiště, na sobotu se chystají večerní jízdy vláčků v měřítku TT. | Foto: Deník/Milan Kilián

PLZEŇSKO

V Saloonu bude Rodinný ples

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Saloon na Roudné v Plzni

Za kolik: od 130 korun

Proč přijít: Rodinný ples pořádají Maminy s rakovinou a Nošenky z Plzně. Jeho účelem je hlavně setkat se, užít si rodinnou a přátelskou atmosféru s krásným programem. Případný výtěžek plesu bude použit na zajištění hlídání dětí maminkám s onkologickým onemocněním. Zahraje kapela Realita, připraveny budou dětské hry, hodnotná tombola, taneční vystoupení salsy a led show. Vstupenky zde.

V Nepomuku si připomenou sestřelené letce

Kdy: sobota 24. února od 9.45

Kdy: Nepomuk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Nepomuku si připomenou 80. výroční od sestřelení amerického bombardéru Liberator nad městem. Vše začne v 9.45 na náměstí A. Němejce v Nepomuku příjezdem kolony historických vozidel, po krátké připomínce tehdejších událostí se uskuteční pietní akt u pomníku na místě dopadu sestřeleného letadla na Dubči. Od 13 hodin se pak v Městském muzeu uskuteční přednáška O četnících a Četnických humoreskách s autogramiádou knih. V muzeu bude také možné zdarma navštívit expozici o sestřeleném Liberatoru.

V Plasích se pobaví při divadle

Kdy: neděle 25. února od 19.00

Kde: Kulturní dům Plasy

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Do kulturního domu v Plasích přijede v neděli divadelní spolek Maebh s detektivní komedií Rocker a dvě staré dámy. Diváky přesvědčí, že stáří ani nemoc nejsou na překážku tomu, aby člověka bavil život. Rezervace vstupenek na tel. čísle 373 322 091.

V Krašovské se chystá pohádkový karneval

Kdy: neděle 25. 2. od 15.00

Kde: Krašovská aktivity centrum, Plzeň

Vstup: 150 korun dítě, 50 korun dospělý

Proč přijít: Dětský karneval Z pohádky do pohádky připravují Taneční škola Dance Nation a Krašovská Aktivity centrum Plzeň. Celá akce bude plná pohádkových zážitků a zábavy pro celou rodinu, slibuje skvělou pohádkovou party s tancem, soutěžemi a zábavou, s velkým sálem s hudbou přístupným po celou dobu.

Postavy z večerníčků potěší děti v Líních

Kdy: neděle 25. února od 14.00

Kde: Obecní dům Líně

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Spolek pro všechny pořádá v neděli v Líních Večerníčkův maškarní bál pro děti. Ty kromě známých postaviček čeká spousta soutěží a diskotéka. Vítané jsou jakékoli masky a usměvavé děti i s rodiči.

V Přešticích připravují dvě modelářské akce

Kdy: sobota 24. února od 14.00 do 17.00 a od 19.00 do 21.00

Kde: Dům historie Přešticka

Za kolik: 20 a 30 korun

Proč přijít: Dvě modelářské akce se v sobotu uskuteční v Domě historie Přešticka v Přešticích. Nejprve to bude od 14.00 Modelářský svět. Členové stejnojmenného spolku připravili dílnu papírového modelářství. Za dozoru zkušeného modeláře a lektora si účastníci mohou zkusit sestavit jednoduchý papírový model. Dílna je pro všechny věkové kategorie. Od 19.00 pak představí své modulové kolejiště v měřítku TT při večerních jízdách modelář Josef Němeček.

Žihelští hasiči mají ples

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Národní dům v Žihli

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů v Žihli pořádá v sobotu v místním Národním domě Hasičský ples. Připravena je bohatá tombola, k tanci a poslechu zahraje skupina Triget.

Ve Spáleném Poříčí půjdou na Disco ples

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Spálené Poříčí

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V sokolovně ve Spáleném Poříčí se uskuteční Disco Ples zaměřený na hity 90. let. Start je ve 20 hodin, o zábavu se postarají DJ Butcher a DJ Drake. Na akci bude možné se dopravit svozovými autobusy z Blovic.

DOMAŽLICKO

Karneval na bruslích

Kdy: neděle 25. února od 14.00

Kde: městská stodola, Bělá nad Radbuzou

Za kolik: masky vstup zdarma

Proč přijít: Karneval na bruslích aneb rozloučení s kluzištěm se koná v neděli od 14 do 18 hodin v městské stodole v Bělé nad Radbuzou. Pro masky budou připraveny soutěže a těšit se můžete i na zabijačkové speciality.

Ples města Kdyně

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: sál sokolovny Kdyně

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: K tanci a poslechu budou hrát Dechová hudba Horalka a kapela Svor. Těšit se můžete na fotokoutek, tombolu a taneční vystoupení Line Dance Angels

Hasičský bál

Kdy: pátek 23. února od 20.00

Kde: sál kulturního domu U Nádraží, Klenčí pod Čerchovem

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Na parket vás zvou dobrovolní hasiči z Klenčí pod Čerchovem. Hrát bude Vrchovanka, občerstvení zajistí hotel Bohmann.

Tradiční zimní táboření ve Starci

Kdy: sobota 24. února od 16.00

Kde: Starec u Kdyně

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V sobotu se koná již 52. ročník Tradičního zimního táboření ve Starci. Sraz účastníků je v 16 hodin v sále místního hostince. K tanci a poslechu bude od 17.30 hrát Aurora bluegrass band. Občerstvení zajištěno. Možnost bivakování je za hospodou na palouku. Přespat bude možné i v sálu hostince.

KLATOVSKO

Pohár Ametystu

Kdy: sobota 24. února od 9.00

Kde: KD-DDM Nýrsko

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Sobotu si můžete zpestřit v nýrském kulturním domě, kde je připravena mažoretková soutěž. Přijďte se podívat na úžasné choreografie a zafandit svým favoritkám.

Šumavská legenda – Emil Kintzl

Kdy: pátek 23. února od 17.00

Kde: Kašperské Hory

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V Kašperských Horách se bude v pátek vzpomínat na šumavskou legendu – Emila Kintzla. Součástí vzpomínkového pořadu bude i křest nové knihy.

Benefiční ples škol

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: KD Sokolovna, Sušice

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Plesová sezona pokračuje a na ples vás tentokrát zvou sušické školy. K tanci a poslechu zahraje kapela Fortuna. Výtěžek benefičního plesu bude předán ve prospěch organizace Eliseus, z. s.

Klatovský městský bál

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Kulturní dům Klatov

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Plesat se bude i v Klatovech, kde v kulturním domě pořádají městský bál. Hrát bude klatovský Big Band, jako hosté vystoupí Radim Schwab a Kateřina Brožová. Těšit se můžete i na Pelíšky, na malém sále na cimbálovku a prezentaci vinařství, v kavárně pak na diskotéku s DJ Kubou. Chybět nebude ani losování cen nebo oblíbený fotokoutek.

ROKYCANSKO

Podvaadvacáté se koná setkání Dudy a dudáci

Kdy: sobota 24. února od 15.00

Kde: Městský úřad Rokycany

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Dvaadvacáté muzikantské setkání Dudy a dudáci se uskuteční v obřadní síni Městského úřadu Rokycany. Nejprve je na programu setkání s legendou západočeské lidové hudby Václavem Švíkem, poté naváže komorní koncert, na němž zahrají a zazpívají kapely souboru Rokytka a Malá muzika Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje.

Lipničtí hokejisté slaví v Rokycanech

Kdy: sobota 24. února od 13.15

Kde: ZS Rokycany, Lipnice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: TJ Sokol Lipnice pořádá na zimním stadionu v Rokycanech exhibiční utkání bývalých a současných hráčů při příležitosti 75 let ledního hokeje v Lipnici. Oslavy pak završí posezení v lipnickém hasičském klubu.

V Mýtě se představí ochotníci

Kdy: pátek 23. února od 19.00

Kde: Mýto

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Spolek divadelních ochotníků z Blatné se představí v pátek večer v Mýtě. Herci dorazí do místního kina se situační komedií o třech jednáních Smím prosit, Dodo? Předprodej vstupenek na tel. č. 732 236 235, nebo 30 minut před představením.

Hasiči v Těních mají ples

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Těně

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Těně pořádá v sobotu v místním Lidovém domě svůj Hasičský ples. Hrát bude skupina Colours, na účastníky čeká opravdu bohatá tombola s hodnotnými cenami. Vstupenky na OÚ Těně nebo na tel. č. 732 174 980.

TACHOVSKO

Dětský maškarní karneval

Kdy: sobota 24. února od 14.00

Kde: Kulturní dům Chodová Planá

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Na dětský maškarní karneval zve SRPDŠ při základní a mateřské škole v Chodové Plané. Koná se v sobotu v místním kulturním domě od 14 do 17 hodin.

Kvíz na motivy hospodských kvízů

Kdy: sobota 24. února od 19.00

Kde: sál Regionálního muzea Kladrubska

Za kolik: 50 korun/jednotlivec, 150 korun/skupina (3–8 hráčů)

Proč přijít: Kolik metrů je délka jednoho tapíra? Najděte ve městě ještě šest dalších otázek a přijďte si tipnout kvíz na motivy hospodských kvízů. Rezervovat místo pro váš tým můžete v Regionálním muzeu Kladrubska. Při akci bude možné zakoupit si drobné občerstvení, čepovat se bude pivo z minipivovaru.

Beseda s Jozefem Golonkou

Kdy: pátek 23. února

Kde: Kinonekino Planá

Za kolik: 220 korun

Proč přijít: Na další besedu jste zváni do Kinanekina v Plané. Pozvání tentokrát přijala hokejová legenda – Jozef Golonka, bývalý slovenský hokejový útočník a trenér, československý reprezentant. Držitel jedné stříbrné a jedné bronzové olympijské medaile. Kromě zajímavého povídání se před besedou i po ní bude konat autogramiáda.

Kam a s kým se vypravím – divadelní komiks

Kdy: neděle 25. února od 16.00

Kde: Kinonekino Planá

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Do Kinanekina se můžete v neděli vydat na interaktivní loutkové představení o tom, jak se nudná školní hodina může proměnit v napínavé dobrodružství. Je určeno pro diváky od 4 let, školní děti, ale i pro dospělé. Představení se nenásilnou formou věnuje tématu šikany ve školách. A jsou to právě diváci, kteří mohou před ní naše hrdiny ochránit. Inscenace je inspirována současným akčním komiksem i tajemnými starými cestopisy. Jednoduché papírové dekorace, a nejen plošné loutky formu komiksu dokonale dokreslují.

Stříbroples

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Kulturní dům Stříbro

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Plesat se bude i ve Stříbře. O hudbu a zábavu se postarají: THM (Čejka band), Crimson Fields a taneční skupina Silver team Cheerleaders. Program bude bohatý, chybět nebude tombola o hodnotné ceny. Výtěžek z večera bude na místě věnovaný Adámkovi Holečkovi z Dobřan, který trpí těžkou formou DMO a epilepsií. Vybrané finanční prostředky budou použity na nákladné rehabilitace spojené s touto nemocí.

Disco párty

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Kulturní sál Přimda

Za kolik: 90 korun

Proč přijít: Na Disco párty zve SDH Přimda. K tanci a poslechu bude hrát DJ Tarman. Párty potrvá až do čtvrté hodiny ranní. Vstupenky v předprodeji.

Ples stříbrských ostrůvků

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Kulturní dům Vranov

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Obec Vranov srdečně zve na 13. Ples stříbrských ostrůvků. Hrát bude JENNY.CZ. Odjezdové časy autobusu: 19.10 ze Sulislavi, 19.15 ze Sytna a 19.20 ze Svinné. Po skončení plesu pak ve 2.15 odjíždí od kulturního domu ve Vranově.