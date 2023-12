Poslední víkend v roce bude hlavně ve znamení akcí spojených s vítáním nového roku. Chystají se výšlapy, ohňostroje, závod cyklistů a běžců v Rokycanech, o tradiční podniky nebudou ochuzeni i přes teplé počasí ani lyžaři. V Plzni zahrají známé rockové bandy Krucipüsk a Brutus a dojde i na křest alba domácí kapely What's In The Box.

Novoroční závod na Žďár se pojede už počtyřiadvacáté. | Foto: Deník / Redakce

PLZEŇSKO

Nebe nad Plzní rozzáří novoroční ohňostroj

Kdy: pondělí 1. ledna 2024 od 18.00

Kde: náměstí Republiky v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nový rok přivítá Plzeň v rytmu rokenrolu. Tichý, sedm a půl minuty dlouhý novoroční ohňostroj doprovodí 1. ledna 2024 v 18.00 hodin na náměstí Republiky písně The Beatles, Elvise Presleyho a The Basebolls. Ještě před tím je ale pro děti připravena v prostoru "zvoničky" od 16.00 hodin velká diskotéka. „Všechny vás srdečně zveme na náš novoroční ohňostroj a přejeme si, abyste si s námi užili oslavy Nového roku na Trojce,“ dodává k akci vedení centrálního obvodu, který ohňostroj pořádá.

Šeříkovka nabídne Krucipüsk a Brutus

Kdy: pátek 29. a sobota 30. prosince

Kde: KD Šeříkovka Plzeň

Za kolik: Krucipüsk 650 korun v předprodeji, 750 korun na místě, Brutus 380 korun v předprodeji, 450 korun na místě

Proč přijít: Už tradiční předsilvestrovští hosté zahrají i letos v plzeňské Šeříkovce. V pátek Krucipüsk představí novou, už svoji třináctou, desku HovnoZle, která vyšla v listopadu, jako hosté vystoupí Kurtizány z 25. Avenue. Večer před silvestrem pak na Slovanech zazní oblíbené songy rockové legendy Brutus.

What‘s In The Box pokřtí novou desku

Kdy: sobota 30. prosince od 20.00

Kde: Divadlo Pod lampou, Plzeň

Za kolik: 250 korun v předprodeji, 300 korun na místě

Proč přijít: What's In The Box, parta muzikantů pocházejících z Plzeňského kraje a hrajících grunge, pokřtí v sobotu večer v Divadle Pod lampou svoji druhou desku S(t)imulations. S křtem jim pomohou Acid Row a The Atavists.

The POPs zahrají v Buena Vistě

Kdy: pátek 29. prosince od 21.00

Kde: Buena Vista Club Plzeň

Za kolik: 250 korun na místě

Proč přijít: Již tradiční povánočně předsilvestrovský koncert skupiny POPs se uskuteční v pátek v plzeňském klubu Buena Vista. Jako vždy na něm zazní největší pecky ze světového popu 80. a 90. let, kapela slibuje i několik novinek ve svém repertoáru.

Plzenecká železnice bude v provozu

Kdy: neděle 31. prosince a pondělí 1. ledna od 12.00 do 15.00

Kde: areál Plzenecké železnice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Příznivci železnice mohou na přelomu roku zavítat do areálu Plzenecké železnice, která má ve svých sbírkách čtrnáct úzkorozchodných lokomotiv a více než sedmdesát vagónů různých typů.

Z Malesic se půjde do Dolního Vlkýše a zpět

Kdy: pondělí 1. ledna od 13.00

Kde: Malesice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Městský obvod Plzeň 9 Malesice srdečně zve na Novoroční pochod. V pondělí 1. ledna povede jeho trasa z Malesic přes Dolní Vlkýš (pro zdatné přes Kůští) a vrch Stráž zpět do Malesic. Sraz ve 13.00 na Malesické návsi, cestou v Dolním Vlkýši bude k dispozici svařáková občerstvovací stanice.

DOMAŽLICKO

Novoroční výstup na Čerchov

Kdy: pondělí 1. ledna od 10.00

Kde: sraz v Caparticích

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Tradiční novoroční výstup, letos už po šestadvacáté, pořádá Klub českých turistů. Vychází se z parkoviště v Caparticích v 10 hodin. Během akce proběhne celostátní sbírka Novoroční čtyřlístek. Trasa tam i zpět měří 8,8 kilometru.

Novoroční vycházka na Díly

Kdy: pondělí 1. ledna od 10.09

Kde: odjezd ze zastávky ČD Domažlice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Protáhnout si tělo po silvestrovských oslavách můžete i při novoroční vycházce na Díly. Odjíždí se na Nový rok v 10.09 vlakem do Postřekova. A odtud už pěkně po svých po trase Postřekov – Díly – Klenčí pod Čerchovem, což bude dohromady 8 kilometrů.

Novoroční ohňostroj

Kdy: pondělí 1. ledna od 18.00

Kde: náměstí Míru, Domažlice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Slavnostně přivítat nový rok s ostatními Domažličany můžete na náměstí Míru od 18 hodin, kdy nebe nad Domažlicemi rozzáří novoroční ohňostroj.

KLATOVSKO

Šusem z Pancíře

Kdy: sobota 30. prosince od 12.00

Kde: Špičák, Pancíř

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Otevřená Šumava pořádá na počest 112. výročí konání prvního sjezdového závodu na Šumavě veřejný závod „Šusem“ z Pancíře na Vajsovu louku. Startuje se ve dvou kategoriích – Staromilci a Hranaři – v pravé poledne.

Oslavy nového roku

Kdy: pondělí 1. ledna od 17.30

Kde: náměstí Míru, Klatovy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nový rok můžete společně s ostatními Klatovany přivítat na náměstí Míru v Klatovech. Od 17.30 tu vystoupí VOXEL a o půl hodiny později rozzáří oblohu nad Klatovy novoroční ohňostroj.

Světlušky Dětský silvestr

Kdy: sobota 30. prosince od 17.15

Kde: Sportovní areál Špičák

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Světlušky Dětský silvestr neboli Sjezd sjezdovky Spodní Šance s lampiony je na programu na Špičáku v sobotu.

ROKYCANSKO

Hlasoplet oslaví 20 let

Kdy: sobota 30. prosince od 14.00 a 18.00

Kde: ZUŠ Rokycany

Za kolik: 250 korun, děti 6 - 18 let 150 korun, do 6 let zdarma

Proč přijít: V Rokycanech se i letos uskuteční tradiční vánoční koncert vokální skupiny Hlasoplet, která navíc letos slaví dvacet let. Koncert se uskuteční v sále ZUŠ Rokycany, a to hned dvakrát během jednoho odpoledne. Jako host vystoupí beatboxer Beatsolčy. Vstupenky na tel. č. 777 033 452.

Cyklisté a běžci vyrazí na Žďár

Kdy: pondělí 1. ledna od 13.00

Kde: Rokycany

Za kolik: startovné 100 korun

Proč přijít: Už 24. ročník Novoročního závod Velká cena Eko komíny a A.D.S. Rokycany pro cyklisty a běžce startuje na Nový rok ve 13 hodin z Pivovarské ulice v Rokycanech. Cíl je po čtyřech a půl kilometrech na vrcholu Žďáru. Ti více trénovaní mohou mít zálusk i na finanční odměny (běžci i cyklisté na stupních vítězů si rozdělí 1000, 700 a 500 korun, pro ženy a mládež budou přichystané věcné ceny. Speciální prémie deset tisíc korun čeká na sportovce, který v sedle bicyklu pokoří traťový rekord 12:54 minut. Drží ho Martin Stošek z roku 2020. Přihlášky do 29. 12. na prihlasky.4timing.cz/zdar nebo v prostoru startu.

TACHOVSKO

Přivítání nového roku

Kdy: pondělí 1. ledna od 18.00

Kde: před objektem Kinanekina, náměstí Svobody, Planá

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Plané přivítají nový rok ohňovou show uměleckého souboru Blackout Paradox. Pokud si ji nechcete nechat ujít, stačí dorazit před objekt Kinanekina v 18 hodin.

Novoroční výšlap na Vlčí horu

Kdy: pondělí 1. ledna od 13.00

Kde: sraz před Městským úřadem Černošín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po silvestrovských oslavách se možná rádi půjdete trochu protáhnout na zdravém vzduchu. Ideální příležitost nabízí novoroční výšlap na Vlčí horu. Tak neváhejte a přijďte se odreagovat, vychází se ve 13 hodin od městského úřadu v Černošíně.