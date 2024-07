V Dýšině jsou pivní slavnosti

Kdy: pátek 12. a sobota 13. července

Kde: Dýšina

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pivní speciály, skvělé jídlo a dobrou muziku nabídnou pivní slavnosti jen pár kilometrů za hranicemi Plzně. Dýšinské pivní slavnosti zahájí páteční večerní koncert kapely Sifon od 20 hodin. Čepovat se na místě však bude už zhruba od 18 hodin. Oficiální start akce s exhibicí řemeslných pivovarů je však naplánován na sobotu od 12 hodin, kdy bude možné si i zasoutěžit a poslechnout kapely Epigon, HUS či Motyka.

V Prazdroji promítnou Slavnosti sněženek

Kdy: sobota 13. července od 19.00

Kde: Plzeňský Prazdroj

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kinematograf Pavla Čadíka opět putuje po Čechách a dojede až do Plzně. V sobotu bude na nádvoří Plzeňského Prazdroje promítat z 35 mm filmového pásu kultovní český film Slavnosti sněženek. Od 19 hodin vystoupí jako host multižánrová kapela The BLBS, která zahraje k poslechu i tanci. Promítat se začne po setmění.

Na Šídlováku se sejdou šermíři

Kdy: sobota 13. července od 11.00 do 19.00

Kde: ranč Šídlovák, Plzeň

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Na ranči Šídlovák v Plzni se uskuteční Řinčobraní, přátelské setkání šermířů s programem pro diváky. Krom zhlédnutí předem nenacvičené, reálné bitvy s nejasným koncem všechny čeká také řada her, do kterých se každý z účastníků může zapojit podle libosti.

V Plasích vystoupí Kabát West

Kdy: pátek 12. července od 20.00

Kde: Plasy

Za kolik: 310 korun v předprodeji

Proč přijít: V Knížecím pivovaru Plasy se v rámci Plaského kulturního léta představí Kabát West, jeden z nejlepších revivalů oblíbené české rockové kapely. Jeho hudební projev a koncertní nasazení je pokaždé velkým zážitkem.

Na Radyni pobaví děti loutkové divadlo

Kdy: sobota 13. července od 16.00

Kde: hrad Radyně

Za kolik: 100 a 80 korun

Proč přijít: Přímo uvnitř hradu Radyně nad Starým Plzencem se v sobotu uskuteční loutkové divadelní představení pohádky Honza, čert a Kašpárek. Trojice hrdinů je to opravdu vykutálená, takže o zábavu nebude nouze. Vstupenky se prodávají na místě, v případě nepříznivého počasí bude představení zrušeno.

V Touškově to rozjedou na disco party

Kdy: sobota 13. července od 20.00

Kde: Město Touškov

Za kolik: 90 korun

Proč přijít: Na hřišti v Městě Touškově se v sobotu uskuteční retro párty s disco hity z 90. let. Dobové oblečení vítáno, o zábavu se postarají Dj Tom a Jarry.

U Sudy zahrají POPs

Kdy: sobota 13. července od 19.30

Kde: Plzeň-Újezd

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Léto U Sudy u stejnojmenné hospody v Plzni-Újezdě přivítá v sobotu skvělou a známou hudební partu POPs. Její repertoár se skládá z největších hitů zahraničního popu 80. a 90. let od interpretů jako Michael Jackson, Phil Collins, George Michael, Depeche Mode, Backstreet Boys a další.

Kolem světa v plzeňském Depu

Kdy: denně, o víkendu 10.00 – 18.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: 170 korun děti 3 – 15 let, dospělý 220 korun

Proč přijít: Procestovat celý svět lze na interaktivní výstavě v plzeňském DEPO2015, která přináší unikátní koncept světelné zážitkové výstavy kombinované s prvky únikových her. Návštěvníci budou mít za úkol projít devíti prostředími symbolizujícími různá místa celého světa od italských Benátek, přes bazar na Blízkém Východě, Africkou savanou, Indii, po prales jižní Ameriky nebo mrazivou krajinu Arktidy. V každém z prostředí přitom musí vyřešit zapeklitý úkol, aby získali indicii do svého pasu a mohli pokračovat v cestě dál. Vstupenky je nutné zakoupit dopředu na daný čas, více na depo2015.cz.

Metalisté zamíří do Bílého medvěda

Kdy: sobota 13. července od 17.00

Kde: Plzeň

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: V klubu Bílej medvěd v Prokopově ulici v Plzni se v sobotu uskuteční festival metalový Slaughter Session, vystoupí na něm kapely věnující se tvrdším odnožím tohoto žánru jako death nebo metalcore. Zahrají Crippled Fingers, Behavior Sink, All Blessed Kills, Nothing Left To Say, Mamonius, Brainless a Inscription.

V Kramolíně je Minifestival dechovek

Kdy: sobota 13. července od 12.00

Kde: Kramolín

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V Hospodě U Kubátů v Kramolíně u Nepomuka se na sobotu chystá Minifestival dechovek. Od 12 hodin své umění předvedou Petrovická sedma, Václav Žákovec a Annou Volínovou, a Veselá muzika z Chodska. Moderovat bude Richard Langr. Rezervace vstupenek na tel. čísle 725 851 874.