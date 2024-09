Zdeněk Sequens dnes 11:04

Na Plzeňsku se o víkendu chystají Dožínky Plzeňského kraje, které se letos uskuteční v Dýšině, centrum Plzně obsadí od čtvrtka do neděle pouliční umělci při Busking festu, na Himlhergotfestu za Plazou zahraje Trauteneberk a jeho hosté. Na Doubravce se bude slavit sto let od připojení k Plzni, milovníci vína mohou v sobotu vyrazit do Bolevce na vinobraní, obdivovatelé historie mají na výběr z akcí v Liticích, Kyšicích a na hradě Krašov.