Znásilnění ženy, na níž nikomu nezáleží, postaví u soudu dva kamarády právníky proti sobě a spustí odhalení jejich osobních rodinných konfliktů. To je výchozí situace strhujícího tragikomedie Souhlas oceňované britské dramatičky Niny Raine. Ta se ve hře s humorem dotýká křehkého a aktuálního tématu hranic ve vztazích a sexu.

Generální zkouška představení Souhlas. | Video: Ladislav Vaindl

Inscenace z advokátního prostředí, kterou nastudoval kmenový režisér plzeňské činohry Adam Doležal, bude mít premiéru 15. června ve Velkém divadle.

Na jevišti se představí Andrea Mohylová, Petr Urban, Jana Ondrušková, Matyáš Darnady, Zuzana Ščerbová, Libor Stach a Elišk Vocelová.

Světová premiéra hry Souhlas se uskutečnila v Národním divadle v Londýně v dubnu 2017 ještě před globálním propuknutím fenoménu MeToo na sociálních sítích. „Nině Raine se podařilo mistrně vystavět moderní klasiku. Hra Souhlas ji spolu s jejím hitem Kmeny vystřelila do první ligy britských dramatiků,“ upozorňuje dramaturgyně Klára Špičková.

Hra je zasazena do právnického prostředí, do světa, v němž nehraje roli pravda, ale ten nejpřesvědčivější argument. Ve středu dění stojí kamarádi, kteří si myslí, že to, co řeší u soudu, by se jim nikdy nemohlo stát. „Může to působit jako temná hra, ale znásilnění je startující motor toho, co rozjede hlavní zápletku mezi jednotlivými postavami, špičkovými právníky, kteří za léta praxe postrádají empatii. Právě jejich cynismus vyvolává vtipné situace, i když humor v této konverzační tragikomedii je samozřejmě černý,“ říká režisér inscenace Adam Doležal.

Klára Špičková ještě upřesňuje, že hra pracuje s různými úhly pohledu, neustále mění pohled na to, jak určitou věc můžeme interpretovat či argumentovat. „Kde je vlastně ta pravda? Nina Raine nám odpověď nenabídne, nechává na divácích, aby se sami rozhodli, kdo je v této hře vinen a kdo je obětí,“ říká Špičková.

Hlavním tématem hry je, co se považuje nebo co by se mělo považovat za souhlas. „Myslím, že je důležité mluvit o souhlasu k sexu. Když se totiž něco zvrtne – a sex je oblast velmi nepřehledná – pokud je někdo znásilněn, následky mohou být ničivé a dlouhodobé. Snad můj jediný předsudek byl ten, že ne všechny ty ženy byly znásilněny. Až po napsání hry, kdy mi tolik lidí vyprávělo o svých zkušenostech, jsem si uvědomila, že opak je pravdou,“ nechala se slyšet Nine Raine.

Scénu navrhl Michal Syrový, kostýmy Agnieszka Pátá Oldak, hudbu složil Petr Zeman. Stejný inscenační tým společně s režisérem Adamem Doležalem vytvořil pro plzeňský činoherní soubor úspěšnou inscenaci Čarodějky ze Salemu.