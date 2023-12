Devatenáct krásných obrazů je k vidění v novém multifunkčním sále centrálního plzeňského obvodu v Husově ulici 2. Výstava s názvem Stromy života je první, která se v tomto nově otevřeném prostoru objevila a jejími autory jsou klienti Domova svaté Alžběty. Devět z nich dorazilo i osobně, aby se zúčastnili středeční vernisáže.

Vernisáž výstavy Stromy života klientů Domova sv. Alžběty v Plzni | Video: Deník/Pavel Bouda

„Potěšilo nás, když jsme byli požádáni, zda bychom tu nemohli mít jako první naši výstavu, protože už jsme těch výstav měli několik a jsem ráda, že se líbily. Jejím hlavním tématem jsou stromy života. Ten nápad se zrodil v době covidu, kdy se nesměli klienti scházet na společných aktivitách, takže jsme začali individuálně tvořit tyhle stromy. Klienti vzpomínali, vybavovali si krásné a důležité věci ze svého života a z toho začali vytvářet své stromy. A protože se to všem líbilo, pokračovali jsme společně dál, i když covidová opatření už pominula. Začali jsme pak dělat mozaiku stromu života a inspirovali jsme se Gustavem Klimtem, pro kterého byly stromy života také velké téma,“ vysvětluje Eva Vyškovská, která pracuje v Domově sv. Alžběty jako ergoterapeut.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Jedním z autorů přítomných na vernisáži byl i František König, který se podílel na výrobě hned několika obrazů. „Jen jsem dolepoval papírové kuličky do předkreslených vzorů. Já jsem hlavně rád, že můžu udělat něco, co bude přinášet radost jiným. Vlastně jsem dělal jenom to, co mi ostatní a hlavně sestřičky připravili. A s těmi se i často zasmějeme, je nám spolu dobře,“ říká skromně devětaosmdesátiletý senior.

Obrazy klientů Domova svaté Alžběty mohli Plzeňané před časem vidět už i v mázhauzu plzeňské radnice nebo v Galerii Slovany.

Výstava Stromy života v multifunkčním sále v Husově ulici je zatím naplánována do konce ledna příštího roku.