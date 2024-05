Slovy autorky fotografií jde o oslavu krásy, síly a moudrosti čtyřiceti žen ve věku 40 let a výše. Její projekt 40 krát 40 plus ukazuje, že krása a šarm může být vlastní i ženám středního a vyššího věku. Plzeňská fotografka Gabriela Homolová nyní představuje portréty čtyřicítky takových žen v Galerii Azyl v centru Plzně.

V plzeňské Galerii Azyl je k vidění výstava fotografií z projektu 40 krát 40 plus fotografky Gabriely Homolové | Video: Deník/Pavel Bouda

„Ano, zpočátku mají některé z nich obavy, někdy i strach. Ale nejprve se s nimi setkám v ateliéru, kde si povídáme o focení a o sobě, jak by si to ta žena představovala a co od toho očekává, případně jestli má už s focením nějaké zkušenosti. Pro mnohé ženy jde o zážitek z fotografování nebo i z profesionálního líčení, protože v den focení je jí tam k dispozici i vizážistka. Spousta žen si tím naopak zvyšuje sebevědomí, protože často mají pocit, že na fotografiích nevypadají hezky, že nejsou fotogenické. A můžu říct, že někdy jim to při focení vžene slzy do očí, když najednou mají pocit, že jim to sluší a jak vypadají hezky,“ říká plzeňská fotografka.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

A samozřejmě pak všechny ženy získávají své fotografie nejen pro sebe, ale i rodinu a přátele. „Já se rozhodovala dlouho, skoro tři roky. Neumím se fotit, ale paní fotografka mě přesvědčila o opaku. A pak, když jsem ty fotky viděla, tak jsem se rozbrečela, jak mě to dojalo," přiznává Lenka z Klatov.

Některým ženám naopak rozhodování moc dlouho netrvalo. „Rozhodovala jsem se asi minutu, brala jsem to jako výzvu a zábavu. Trému jsem neměla a užila jsem si to jako celodenní zážitek a legraci. A fotografie se líbí i mému okolí, rodičům a příteli. Byla to moje první taková zkušenost, předtím jsem se fotila leda na občanku,“ směje se Plzeňačka Alena.

Letošní čtyřicítka fotografií je v pořadí již druhou, kterou Gabriela Homolová ve svém plzeňském ateliéru nafotila. V projektu by ráda pokračovala i v příštích letech. „Minule se focení účastnily ženy kolem čtyřicítky, ty starší asi ještě neměly moc odvahu. Napsala jsem ale o tom na sociální sítě a doplnila videi, fotografiemi a příběhy žen z minulého ročníku a letos jsem tu fotila i šedesátileté, sedmdesátileté i jednu osmdesátiletou,“ vysvětluje fotografka.

Největší křišťálová socha na světě je v Plzni. Najdete ji mezi auty

Sama se věnuje fotografování od roku 2011 a je členem komunity zahraničních fotografů, kde se ostatně i inspirovala i k vytvoření projektu 40 krát 40 plus. „Nejdůležitější je věnovat každé ženě maximální pozornost. To pak každá rozkvete a zkrásní a sama fotkám dodá to kouzlo,“ uzavírá Gabriela Homolová.

Její výstava fotografií bude k vidění v Galerii Azyl do 21. června.