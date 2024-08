Vrcholem oslav pětadvaceti let TOTEMu bude listopadový festival Dej více Plzni, v jehož programu jsou například dvě představení Dejvického divadla, stand up vystoupení Simony Babčákové či přednáška zpěváka Dana Bárty o vážkách.

Zdeněk Sequens dnes 14:00

Už pětadvacet let je to letos, co v Plzni začalo fungovat Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, které k tomuto výročí připravilo několik akcí. Vrcholem oslav bude na začátku listopadu dobročinný festival Dej více Plzni v Měšťanské besedě v Plzni.