V duchu začínajícího adventu se odehraje většina akcí v regionu. Rozsvítí se vánoční stromy, konají se trhy. Blíží se také Mikuláš, a tak se děti mohou těšit na akce spojené s mikulášskou nadílkou. V Plzni se koná už tradiční MINT market spojený s Plzeň Design. Koná se také několik charitativních koncertů.

Víkendové akce v regionu budou ve znamení začínajícího adventu. Ilustrační snímek. | Foto: Filip Nekola

PLZEŇSKO

V Plzni rozsvítí vánoční strom na náměstí

Kdy: neděle 3. prosince od 16.00

Kde: náměstí Republiky, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: První adventní neděle 3. prosince 2023 bude v Plzni patřit slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu na náměstí Republiky, jemuž předchází kulturní program. Začne v 16 hodin, kdy vystoupí Dětský pěvecký sbor opery Divadla J. K. Tyla Kajetán, Plzeňský MLS a Step by step studio s vánočním programem. Vánoční strom se slavnostně rozsvítí v 18 hodin. Poté zpestří program členů muzikálového souboru Divadla J. K. Tyla a po něm vystoupí zpěvačka Tereza Mašková.

Rozzáří se i strom na přehradě

Kdy: pátek 1. prosince

Kde: Borská přehrada, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vodní hladinu Borské přehrady opět ozáří vánoční strom ozdobený osmi metry světelných girland a hvězdami. Jeho slavnostní rozsvícení naplánoval třetí městský obvod na pátek 1. prosince. Stejně jako v loňském roce se ke stromu na hladině vypraví čtyři průvody se světýlky ze čtyř různých míst: Bor, Výsluní, Valchy a Litic. Průvody vyjdou v 16.30 z Bor od Brány do Borského parku, účastníci průvodu z Výsluní se ve stejný čas sejdou na křižovatce Zářijové a Červencové ulice u nástěnky, na Valše bude tentokrát sraz v 16.30 u lávky u Černého mostu a Litičtí vyjdou od své hasičské zbrojnice v 17.00. Strom bude rozsvícen v 17.30.

Koncert podpoří Hospic sv. Lazara

Kdy: sobota 2. prosince od 19.00

Kde: Lidový dům v Černicích

Za kolik: od 400 korun

Proč přijít: V sobotu 2. prosince se uskuteční v Černicích benefiční koncert ve prospěch aktivit plzeňského Hospice sv. Lazara. Koncert, na němž bez nároku na honorář vystoupí klavírista Matěj Műller a Vokální hornobřízský sbor, se bude konat od 19 hodin v místním Lidovém domě. Vstupenky na koncert si mohou zájemci koupit prostřednictvím webu Koncert pro Hospic svatého Lazara na Darujme.cz. Příspěvkem v minimální hodnotě 400 korun si zajistí jedno místo v sále.

Gospelový koncert pomůže dětem

Kdy: sobota 2. prosince od 18.00

Kde: Modlitebna ECM Maranatha, Husova 14, v Plzni

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: V předvečer první neděle adventní se uskuteční už 11. ročník charitativní akce s názvem SMArt gospel. Jedná se o pět benefičních koncertů ve prospěch dětí se spinální muskulární atrofií (SMA), které se konají ve stejný den i čas. V Plzni na něm vystoupí domácí gospelový sbor Touch of Gospel a pozvání přijala dánská gospelová zpěvačka a dirigentka Sarah Moshage.

Procházky uměním zakončí koncert v Plzni

Kdy: sobota 2. prosince od 17.00

Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Za kolik: od 300 korun

Proč přijít: Posledním koncertem v Plzni se uzavře v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni letošní festival Procházky uměním. Vystoupí violistka Jitka Hosprová, mezzosopranistka Martina Kociánová, varhanista Vít Aschenbrenner, Kühnův dětský sbor a klavírista Vojtěch Červenka.

Zdeněk Kub zahraje s Niakarou

Kdy: pátek 1. prosince od 19.00

Kde: Bílej medvěd v Plzni

Za kolik: 320 korun v předprodeji

Proč přijít: V klubu Bílej Medvěd zahraje baskytarista Zdeněk Kub, který dříve působil v kapele Arakain. Představí zde svůj projekt Niakara, kromě nových písní zazní i skladby z jeho dřívější éry. Jako host kapelu doplní Radek Zíka a support poskytnou kapely Antracit z Plzně a Morus.

V Depu je vánoční MINT Market a Plzeň Design

Kdy: sobota 2. a neděle 3. prosince od 10.00 do 18.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Designové kousky a originální móda, kterou nepotkáte na každém rohu, to je MINT Market. Před Vánocemi se opět vrací do Plzně, aby nabídl moře inspirace na vánoční dárky. Trh opět spojil síly s akcí Plzeň Design, součástí budou prodejní stánky Cechu nakladatelů pod značkou BookFest a hlavně unikátní Pop-up prodejní galerie umění a další doprovodný program, který se tentokrát bude točit kolem umění.

Na Radyni přijde Mikuláš

Kdy: sobota 2. prosince od 13.00 do 16.00

Kde: Radyně

Za kolik: základní vstupné 80 korun

Proč přijít: Návštěva pekla, setkání s čerty i samotným Luciferem čeká návštěvníky hradu Radyně. Hlavní scéna se uskuteční dvakrát, a to od 14 a 15.30 uvnitř hradu. Začátek bude v režii pekelníků, poté sestoupí z nebes svatý Mikuláš s andělem a rozdají dětem balíčky. Vstupné zakoupí návštěvníci při vstupu do hradu a platí i pro jeho prohlídku. Akci doplní mikulášské tvoření v Centru služeb pro turisty, které je zdarma.

Muzeum připravilo prohlídky a dílny

Kdy: předvánoční soboty od 14.00

Kde: Muzeum církevního umění, Plzeň

Za kolik: prohlídka 60 korun, dílna 20 korun

Proč přijít: Západočeské muzeum v Plzni připravilo na předvánoční čas Adventní komentované prohlídky v klášteře a Adventní dílny, které se uskuteční vždy v sobotu před adventní nedělí v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze ve Františkánské ulici. Od 14 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka a adventní dílny budou probíhat v čase od 14 do 18 hodin.

Ve Spáleném Poříčí jsou Mikulášské trhy

Kdy: sobota 2. prosince od 13.00 do 17.00

Kde: Spálené Poříčí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ve Spáleném Poříčí se uskuteční každoroční Mikulášské trhy, tradičně spojené s rozsvícením stromu (cca 16.30) na náměstí a příchodem mikulášské trojice. Během trhů bude možné navštívit také městskou knihovnu, kde bude den otevřených dveří s programem.

Víkend v muzeu zpestří trhy

Kdy: sobota 2. prosince od 9.00 do 15.30

Kde: Muzeum v Blovicích

Za kolik: trhy zdarma

Proč přijít: Tradiční Adventní trh se uskuteční v kulisách zámku Hradiště v Muzeu jižního Plzeňska. Nakupování návštěvníkům zpestří komentované prohlídky výstavy Pod ochranou svatého Floriána, které povede emeritní velitel Jednotky požární ochrany v Rožmitále pod Třemšínem František Polák. Prohlídky začínají v 10, 12 a 14 hodin. Během celého adventního a vánočního období je možné si prohlédnout vánočně vyzdobený interiér zámku Hradiště a seznámit se s vánočními zvyky udržovanými v našem regionu v minulosti. Specifický pohled na sváteční stolování přináší aktuální výstava nazvaná Vánoce s vůní kávy, která potrvá až do 6. 1. 2024.

V Přešticích zahájili dvě nové výstavy

Kdy: do 7. ledna 2024

Kde: Dům historie Přešticka

Za kolik: základní 30 korun

Proč přijít: Dvě vánoční výstavy začaly v tomto týdnu v Domě historie Přešticka. Vánoce řezbářů a betlémářů se věnují betlémům vytvořeným především řezbou ze dřeva. Vystavené betlémy jsou od profesionálních i amatérských řezbářů. Svět řezbáře Zdeňka Mestla představí řezbářské a malířské výtvory tohoto autora inspirované různorodými zájmy; trampingem, myslivostí, přírodou atd.

Jarmark v Plaze pomůže Nadaci pro transplantaci krevní dřeně

Kdy: pátek 1. prosince od 13.00 do 18.00

Kde: OC Plaza v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Adventní benefiční jarmark pořádají Církevní gymnázium Plzeň a OC Plzeň Plaza. Nabídne adventní věnce, vánoční dekorace a ručně vyráběné šperky. Veškerý výtěžek z prodeje bude věnován Nadaci pro transplantace kostní dřeně. Jarmark zpestří koledami sbor CG, vždy ve 13, 14 a 15 hodin.

Žákovec zahraje v Kramolíně

Kdy: neděle 3. prosince od 14.00

Kde: Kramolín u Nepomuka

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Nedělní odpoledne s dechovkou se uskuteční v Kramolíně u Nepomuka. V Hospodě U Kubátů zahraje Václav Žákovec s Annou Volínovou.

DOMAŽLICKO

Adventní koncert Dáši Zázvůrkové

Kdy: neděle 3. prosince od 18.00

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Poběžovice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Pro zvon Mikuláš do kostela sv. Mikuláše v Šitboři zazpívá v poběžovickém kostele Dáša Zázvůrková. Zpěvaččin poběžovický koncert nese název „Věřím v brzké lepší příští“. Svou návštěvou a dobrovolným vstupným můžete pomoci i vy.

Adventní koncert na pomoc zámku

Kdy: neděle 3. prosince od 14.00

Kde: kostel sv. Mikuláše, Čečovice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Na adventní koncert zve Český svaz ochránců památek – Klub Ladislava Lábka se sídlem v Plzni. Vystoupí Collegium Musicum ze Staňkova a Trio Živa z Plzně. Veškerý výtěžek bude využit na rekonstrukci zámku v Čečovicích u Holýšova. Pro zájemce se po skončení koncertu, zhruba v 15 hodin, uskuteční komentovaná prohlídka opravovaného zámeckého areálu.

Rozsvícení vánočního stromu a koncert Petr Bende Bandu

Kdy: sobota 2. prosince a neděle 3. prosince

Kde: Horšovský Týn, náměstí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nasát vánoční atmosféru můžete o víkendu v Horšovském Týně. V sobotu tu v 17 hodin rozsvítí vánoční stromek a vystoupí děti z mateřské školy a zušky. V neděli se koná koncert Petr Bende Bandu v rámci Vánočního turné 23. Jeho hosty budou herečka a zpěvačka Bára Štěpánová, herec Miroslav Etzler a také Pěvecký sbor ZŠ Horšovský Týn.

Adventní prodejní výstava a rozsvícení vánočního stromu

Kdy: neděle 3. prosince od 14.00

Kde: sál KD Koloveč

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Pokud chystáte doma adventní výzdobu, určitě vám přijde vhod prodejní výstava v sále kulturního domu v Kolovči. K mání budou věnce a ostatní dekorace, háčkované a šité zboží, svíčky, keramika, ale také sušené křížaly, teplý mošt, med, perníčky či poctivé uzeniny. Součástí prodejní výstavy bude i výstava prací dětí z MŠ a ZŠ Koloveč, dekorací a módních doplňků od Jitky Brožovské a háčkovaného betlému od Hany Dočekalové. Můžete se zapojit i do tvořivé dílničky s Klubem rodičů při ZŠ Koloveč a vyrobit si vánoční pečetě a visačky. V 17 hodin se před budovou Úřadu městyse Koloveč slavnostně rozsvítí vánoční strom a odtajní vánoční překvapení. Vstoupí děti z MŠ a ZŠ Koloveč a zpěvačka Ála Ptáčníková. Chybět nebude stánek s občerstvením a v něm svařák, čaj, perníčky a taky jmelí.

Odemykání pekelné brány v Poběžovicích a rozsvícení vánočního stromu

Kdy: pátek 1. prosince od 13.00 a neděle 3. prosince od 15.00

Kde: Poběžovice, hrad a zámek, nádvoří před MKIS, náměstí Míru

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Město Poběžovice navštíví Lucifer se svými čerty a Mikuláš s anděly. Od 13 hodin je připravena pekelná stezka kolem hradu a zámku Poběžovice, v 17 hodin se odemkne pekelná brána na nádvoří před MKIS. Na pekelné stezce budou účastníky čekat úkoly, její začátek je v MKIS, kde dostanete instrukce. Pro děti bude připravena malá sladká odměna a dospěláci se mohou zahřát pro změnu svařáčkem. V neděli od 15 začnou na náměstí Míru adventní trhy a o dvě hodiny později se slavnostně rozsvítí vánoční strom.

KLATOVSKO

Mikulášská diskotéka

Kdy: sobota 2. prosince od 14.00

Kde: kulturní dům, Myslív

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Všechny děti jsou v Myslívě zvány na Mikulášskou diskotéku. Připraveno je mnoho čertovských úkolů a tanečků. Mikuláš a andělé rozdají dětem sladké odměny a chybět samozřejmě nebudou ani čerti.

Mikuláš na hradě Rabí

Kdy: sobota 2. prosince od 11.00

Kde: hrad Rabí

Za kolik: dospělí 100 korun, děti 50 korun

Proč přijít: Na hradě Rabí bude v sobotu 2. prosince od 11 do 16 hodin čekat nebe plné andílků, kde si pohrajete a zasoutěžíte v několika andělských zastaveních. U nebeské brány pak můžete pošeptat do ucha sv. Mikuláši svá tajná vánoční přání. Pro malé i velké zlobivce bude připraveno začouzené peklíčko v hradním sklepení. Již nyní si Lucifer s čertíky připravuje malá šibalská překvapení a také pilně zapisuje do Knihy hříchů všechny špatné skutky. Akce se uskuteční za každého počasí. Můžete si přinést vlastní mikulášskou nadílku pro své děti, ta se předává u vstupu andělům, kteří ji doručí vašim dětem během akce.

Mikulášská nadílka na zámku v Chudenicích aneb S čerty nejsou žerty

Kdy: neděle 3. prosince od 14.00

Kde: Starý czerninský zámek Chudenice

Za kolik: kapacita sklepení je omezena, můžete si v pokladně rezervovat vstupenky

Proč přijít: Sklepení plné čertů čeká na děti i na zámku v Chudenicích. Peklo najdete v zámeckém sklepení, andělé a Mikuláš budou v nebíčku. Těšit se můžete i na adventní zvyky a tradice, na tvořivou dílničku a soutěže pro děti.

Rozsvícení vánočního stromu

Kdy: pátek 1. prosince od 18.00

Kde: náměstí Míru, Klatovy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Už v pátek se rozsvítí vánoční výzdoba a strom na náměstí Míru v Klatovech. Doneste si s sebou zvonečky, jejichž zvoněním společně strom rozsvítíte. Akci zpestří pěvecký sbor Sněženky a machři. Pokud nemůžete dorazit přímo na náměstí, můžete slavnostní rozsvícení sledovat i prostřednictvím klatovských webových stránek či na facebooku. Hned v neděli se pak Klatované mohou těšit na rovněž tradiční akci - Voňavou adventní neděli, která se bude konat v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech a přichystán bude opět zajímavý program s možností nákupu adventních výrobků.

Rozsvícení vánočního stromu

Kdy: neděle 3. prosince od 18.00

Kde: náměstí Svobody, Sušice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V neděli se vánoční strom rozzáří i na náměstí Svobody v Sušici. Vystoupí pěvecký sbor Faux Pas a pro dobrou náladu zahraje i kapela Naboso. Přijďte si navodit vánoční atmosféru, pozdravit sousedy a vychutnat si první adventní svařák.

ROKYCANSKO

Rozsvícení vánočního stromu doprovodí trhy

Kdy: pátek 1. a sobota 2. prosince

Kde: Masarykovo náměstí v Rokycanech

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vánoční strom v Rokycanech se rozsvítí v sobotu 2. prosince v 17 hodin. Na pátek a sobotu jsou připraveny trhy s pěti desítkami stánků, které doplní Zpívání pod vánočním stromem. Páteční program připraví základní školy a zakončí ho od 16.40 vystoupení muzikálové zpěvačky Šárky Markové. Sobota začne pohádkou Perníková chaloupka, zahrají Unique Rokycany, Armonia, před rozsvícením stromu Michal Šindelář a vše uzavře kapela Idea. Po oba dny se začíná ve 14.20 hodin.

Advent přivítají i v Mýtě

Kdy: sobota 2. prosince od 14.00

Kde: Mýto

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Bohatý program připravil na začátek Adventu v Mýtě. Na náměstí budou od 14 hodin trhy, v kostele sv. Štěpána se ve 14 a 15 hodin chystá Mikulášská nadílka, kupony na ni je nutné za 80 korun zakoupit v pokladně městského úřadu. Po skončení nadílky vyrazí od kostela lampionový průvod na náměstí, kde v 17 hodin začne hlavní program s rozsvícením vánočního stromu. Ten zpestří písně Elvise Presleyho v podání Jakuba Machuldy.

TACHOVSKO

Rozsvícení stromu ve Starém Sedle

Kdy: pátek 1. prosince od 18.00

Kde: náves, Staré Sedlo

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rozsvícení vánočního stromu bude předcházet vánoční videoprojekce. Strom se rozzáří v 18 hodin. Na místě bude možno zakoupit nejen občerstvení, ale také drobné vánoční dekorace. Zájemci si budou moci vyrobit v rámci tvořivé dílny vyrobit svůj vlastní adventní svícen.

Mikulášský trh v Kladrubech

Kdy: sobota 2. prosince od 8.00

Kde: náměstí v Kladrubech

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Na zabijačkové hody zvou v sobotu do Kladrub. Kromě voňavých dobrot zakoupíte na Mikulášském trhu vánoční stromky, jmelí, vánoční dekorace či medové dobroty. K tomu budou kladrubským náměstím znít koledy a dopoledne zahraje skupina Proměny Band Plzeň. Stromek v Kladrubech rozsvítí až v neděli v 18 hodin poté, co městem projde lampionový průvod.

Rozsvícení stromu v Přimdě

Kdy: sobota 2. prosince

Kde: Přimda

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zazpívat si se sousedy společně koledy, popovídat si, popít svařák či jen teplý čaj, ochutnat vánoční dobroty a zakoupit drobné šperky a dekorace, kdy výtěžek z prodeje bude věnován na dobročinné účely, mohou lidé na Přimdě v sobotu 2. prosince navečer. Stromek se rozsvítí v 17 hodin.

Rozsvícení vánočního stromu v Tachově

Kdy: neděle 3. prosince od 15.30

Kde: Tachov, náměstí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rozsvícení vánočního stromu bude předcházet od 15.30 hodin několik hudebních vystoupení. Představí se hudební skupina TRIO TT s hostem Pavlem Svobodou, zahraje saxofonistka Viktorie Lorencová, vystoupí žáci ZUŠ Tachov, Tachovský dětský sbor, folklorní soubor Kolowrátek a zájmové soubory DDM Mraveniště Tachov. Světýlka se pak na stromu rozzáří s úderem 17. hodiny. Poté přítomné pobaví tachovská kapela Bikers Band.

Rozsvícení vánočního stromu ve Stříbře

Kdy: neděle 3. prosince od 15.00

Kde: Stříbro, náměstí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kulturní program začne již v 15 hodin, kdy zahraje a zazpívá Vlasta Horváth Trio a s nacvičeným vystoupením přítomné jistě potěší dětský pěvecký sbor ZŠ Mánesova. Chybět nebude Ježíškova pošta a tvořivé vánoční dílny RC Stříbro. Firmou Kermi bude zajištěno občerstvení. Ta výtěžek z celé benefice daruje stacionáři ve Stříbře.

Rozsvícení stromu a ohňostroj

Kdy: neděle 3. prosince od 17.00

Kde: Konstantinovy Lázně, náměstí u fontány

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na náměstí u fontány bude od 17 hodin hrát skupina MHS, tu pak vystřídá pěvecký soubor Souhlas. V půl šesté navečer se rozzáří v lázeňském městečku stromek a po ohňostroji bude po zbytek akce hrát opět MHS. Na chystaném minijarmarku nebude samozřejmě chybět občerstvení.

Adventní trh a rozsvícení vánočního stromu

Kdy: neděle 3. prosince od 15.00

Kde: náměstí Svobody, Planá

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Adventní trh začne již v 15.00. V 16.00 slavnostně bude slavnostně zahájen krasobruslařským vystoupením provoz kluziště se syntetickou ledovou plochou. Na koledy a jiné vánoční písně se můžete těšit v podání žáků a učitelů Základní umělecké školy v Plané a dámského vokálního uskupení Kvintetky. Samotné rozsvícení stromu proběhne v 18.00.