Od ledna letošního roku stojí v čele spolku Jazz bez hranic známý plzeňský muzikant Ivan Audes. Na hudebních pódiích už 25 let vystupuje se svým uskupením Ivan Audes trio, dlouhé roky také spolupracuje s osobností české jazzové scény Milanem Svobodou, kde účinkuje v jeho kvartetu i v Pražském Big Bandu.

Spolu se svým spolupracovníkem Vladimírem Vondřichem nyní připravuje jazzové koncerty a workshopy pod hlavičkou Jazz bez hranic.

Jedním z vrcholů vaší letošní koncertní sezóny je zahajovací koncert Slavností svobody v pátek 3. května na náměstí Republiky. Na co se můžeme těšit?

Nejprve tam vystoupíme s naším triem společně s Mirkou Novak a pak už nás čeká od půl deváté večer po zahajovacím ceremoniálu hlavní koncert Big Bandu s americkým zpěvákem a showmanem Chuckem Wansleyem, rodákem z Queensu v New Yorku. Miluje kontakt s publikem a zpívá tradiční swingovky a to mají Plzeňáci rádi.

S ním měl prý do Plzně přijet i jeho otec, válečný veterán z 2. světové války. Je to pravda?

Chuckův otec bojoval za 2. světové války v Evropě a došel nejdál do Belgie. Chuck proto projevil zájem, jestli by otec nemohl přijet a vystoupit s ním na pódiu jako válečný veterán. Bylo by to krásné, ale sám jsem o tom trochu pochyboval, protože otci je už 95 let. Byl už dokonce v kontaktu s plzeňským magistrátem, ale doktoři mu cestu nakonec nedoporučili, protože z Los Angeles, kde bydlí, je to přece jen obrovská dálka. Ale možná alespoň namluví zdravici.

Příští rok budou oslavy ještě větší, vzhledem ke kulatému výročí. Myslíte už na to, co mimořádného byste organizátorům Slavností svobody nabídli?

Se Slavnostmi už spolupracujeme pravidelně a samozřejmě už musíme přemýšlet nad dalším jubilejním ročníkem. Máme zatím přislíben věhlasný Big Band BBC. To je velká ryba. Zatím jsme ve fázi, kdy jsme si potvrdili termín a snad to dobře dopadne. Bylo by to hezké a vzhledem k tomu výročí důstojné.

Během roku vás ale čekají i další koncerty a akce, tradiční i mimořádné. Na co vy sám se těšíte nejvíc?Jednoznačně to bude koncert americké jazzové zpěvačky Nicole Zuraitis ve čtvrtek 25. dubna v Domě hudby. Letos obdržela cenu Grammy za rok 2023 a já ji domlouval ještě v době, kdy nebyla tolik známá. To se málokdy povede, aby nějaký skoro neznámý umělec najednou takhle vyletěl nahoru. Naštěstí už s ní máme smlouvy podepsané. Taky už pro ni máme vyjednané hezké apartmá v jednom plzeňském hotelu. Je to vrchol jarní části naší koncertní sezóny.

A kromě toho?

Budou ještě následovat dva workshopy, kytarový a vokální. A pak podzim, což je pro nás nejdůležitější období. Tam plánujeme koncert Sextetu Emila Viklického se zahraničním hostem. A pilotním projektem pak bude v říjnu v Divadle J. K. Tyla podzimní galakoncert německého Big Bandu z Dortmundu East West European Jazz Orchestra, ve kterém hrají skvělí muzikanti jak z Německa, tak z Ameriky včetně sólistů z USA a Bali.