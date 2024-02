Po premiéře v Praze si v Plzni udělá svou druhou zastávku tour Síla návratů 2024, na kterém spojí své síly legendy československé rockové a metalové scény Citron a Metalinda, doplní je dámská Loretta. Koncert v Kulturním domě Šeříkovka se uskuteční v sobotu 2. března.

Zpěvák Citronu Ladislav Křížek | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Citron se zpěvákem Ladislavem Křížkem navíc své vystoupení vyšperkuje i tím, že se k němu připojí dva bývalí členové Jaroslav Bartoň a Václav Vlasák, chybět nebude ani zpěvačka Tanja, která je s kapelou spjatá už dlouhá léta. „Jsem rád, že jsme si v kapele vše vyříkali a můžeme jít zase dál. Vážím si toho, že s Citronem znovu vystoupí Jarda Bartoň a Vašek Vlasák, kteří jsou jeho neoddělitelnou součástí. Na koncertech nebudou chybět starší, ani nové hity a vzpomeneme na celou historii kapely a její členy. Těšíme se na společné chvíle s Metalindou a Lorettou, se kterými podpoříme československého ducha z minulých turné a jistě nabídneme fanouškům jedinečný koncertní zážitek,” říká k blížícímu se turné kapelník Citronu Radim Pařízek mladší. Součástí večera bude také autogramiáda skupiny, která se uskuteční od 19.45 do 20.15.

Citron, který vznikl už v roce 1976, ale do metalových vod se vnořil až po personálních změnách na začátku 80. let, stál podle slov kapelníka a kytaristy Metalindy Petera Sámela i za vznikem této slovenské formace. Teprve teď se ale fanoušci mohou těšit na jejich společnou koncertní šňůru. „Citron je pro mě kapela, která začala éru heavy metalu v Československu. Jeho energie mě pohltila úplně celého a mělo to za následek vznik skupiny Metalinda v roce 1985. Vydali jsme první desku Metalinda, asi sedmkrát po sobe jsme vyhráli v hudebním pořadu Triangel a poté i Zlatý Triangel. Na něm jsme dostali možnost natočit celý koncert a odvysílat ho v televizi, kde jsme se potkali i s Láďou Křížkem, neboť jsme měli společnou šatnu a už tehdy jsme se bavili o společných koncertech. Uběhlo sice více než 30 let, ale společné turné Síla návratů se nezadržitelně blíží. Těšíme se, při spojení Metalindy a Citronu nebude určitě ani jeden fanoušek zklamaný,“ věří Sámel.

Dvě legendy doplní dámské kvarteto Loretta, které vzniklo už v roce 1989, vydalo jednu desku, aby se pak na dlouhou dobu odmlčelo. „Melodický metal dámské kapely Loretta byl vždy příjemným oživením metalové scény a její comeback v létě 2015 po více než dvaceti letech vzbudil mezi příznivci tvrdší muziky velký ohlas. Nyní holky pracují ve studiu na novém CD a již se velmi těší na to, až si zahrají na společném turné Síla návratu,“ říká manažer Loretty Alois Šlesinger.

Právě Loretta celý večer v sobotu zahájí v 19 hodin, ve 20.15 odstartuje koncert Metalindy a od 21.45 vše uzavře Citron.