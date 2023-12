Koncertem v Šeříkovce si mohou v pondělí 25. prosince zpestřit Vánoce rockeři, od 20 hodin vystoupí v tomto kulturním domě v Plzni na Slovanech populární Kečup.

Skupina Kečup | Foto: se svolením skupiny

„Bude to naše největší akce letošního roku, zahrajeme všechny naše fláky, budeme se na vás hrozně moc těšit, protože o Vánocích to vždycky bývá senzační,“ zve na pondělní akci za kapelu zpěvák a kytarista Dan Dobiáš. „Dali jsme dohromady tři dlouhé bloky, bude to večer plný Kečupu,“ slibuje druhý kytarista a zpěvák Karel Paul.

Kečup první desku vydal v roce 1994 a od té doby patří mezi stálice plzeňské bigbítové scény. A dokázal se prosadit i celorepublikově. Do povědomí fanoušků se zapsal díky úspěšnému singlu Slepá, který obléhal několik týdnů čelní příčky snad všech hitparád u nás. Opravdový zlom v historii Kečupu nastal v dubnu 1999, kdy se kapela dostala pod křídla velké firmy Popron Music s deskou Tisíc a jedno slovo. Titulní skladba Lilie se vyšplhala po několika týdnech v oficiálním žebříčku rádií IFPI 2000, který obsahuje 100 nejhranějších písní z celého světa, na skvělé 51. místo a videoklip k této písni se například v hudebním pořadu Medúza udržel celý měsíc. Po tomto úspěchu následovalo mimo jiné účinkování kapely v muzikálovém hitu Starci na chmelu.

Poslední desku vydal Kečup už v roce 2006, kdy vyšlo album Live, úplně posledním počinem je zatím DVD s prostým názvem Kečup.