Jedna z nejuznávanějších sopranistek světa Gabriela Beňačková se loučí s pěveckou kariérou, jeden z rozlučkových koncertů ji čeká i v Plzni.

Společně s Gabrielou Beňačkovou vystoupí při jejím rozlučkovém koncertě v Plzni tenorista Jakub Pustina. | Foto: se svolením Měšťanské besedy

Zpívala na významných operních scénách v zahraničí, v Národním divadle v Praze, partnerem na jevišti jí byl například slavný Plácido Domingo, získala Cenu Thálie, v roce 1994 byla nominována i na Cenu Grammy. Teď se ale jedna z nejuznávanějších sopranistek světa Gabriela Beňačková loučí s pěveckou kariérou a při jednom z koncertů vystoupí i v Plzni. Na pódiu ji bude 28. dubna v Měšťanské besedě doprovázet tenorista Jakub Pustina, který je jejím žákem a s nímž vystupuje už zhruba deset let.

Na co se mohou posluchači při koncertě v plzeňské Besedě těšit?

Program kromě klasických operních kusů, jako je Rusalka nebo Prodaná nevěsta, obsahuje i některé operetní duety. Operetu jsem nikdy v životě nezpívala, do tohoto repertoáru, který lidem dělá velkou radost, jsem pronikla právě až s Jakubem, a společně si všichni koncert vždy užíváme.

Společně s Gabrielou Beňačkovou vystoupí při jejím rozlučkovém koncertě v Plzni tenorista Jakub Pustina.

Proč zrovna Jakub Pustina?

V prvních deseti letech kariéry zpíval Jakub Pustina baryton a například na jevištích Státní opery v Praze nebo Národního divadla v Bratislavě ztvárnil řadu hlavních postav. Znali jsme se delší dobu a po nějakém čase jsme začali spolupracovat. V krátkém čase se nám podařilo posunout jeho hlas do tenorového rejstříku a dnes zpívá nejnáročnější tenorové party Richarda Wagnera, nebo role jako je Dalibor, Canio, Don José a další. Volba to tedy byla přirozená a musím přiznat, že jsme na sebe velice zvyklí.

Jaké vlastně zažíváte pocity, když po pěti desítkách let skvělé kariéry připravujete své poslední koncerty?

Po více než padesáti letech na jevišti je to okamžik, který dříve či později logicky čeká každého umělce. Upřímně mě ale těší, že mohu ve svých letech ještě udělat radost posluchačům. Za svoji kariéru jsem zpívala většinou jen na velkých koncertech a scénách, a tak nikdy nebyl čas se setkat s diváky na menších místech. Teď to velice ráda doháním.

Dá se z vaší kariéry vyzdvihnout něco, co by se dalo označit za nepřekonatelný zážitek?Těch krásných okamžiků v mé kariéře bylo mnoho, ale za vrchol vnímám to, že mohu ještě zpívat a rozdávat lidem radost i v mém věku. Samozřejmě nepřekonatelným zážitkem bylo určitě mé první vystoupení s Placidem Domingem a Lucianem Pavarottim.

Máte už nějaké další plány na dobu, kdy bude mít za sebou poslední koncert?

Plány nemám a ani je nedělám, dokud budu moci, ráda za diváky přijedu a až to nebude možné, pak budu dělat třeba něco jiného.