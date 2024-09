Rekordní divácký zájem nejen o lochotínské představení, ale i premiéru a reprízy dokazuje, že do Plzně dorazilo mimořádné dílo, které se i téměř 30 let od svého vzniku těší velké popularitě.

Děj muzikálu volně vychází ze slavného románu Brama Stokera a vypráví romantický příběh odehrávající se napříč staletími, během nichž se z krutého vládce stává zlomený muž toužící po lásce a vykoupení. Uhrančivý transylvánský kníže zasažený kletbou nesmrtelnosti ovládne scénu v podání Jozefa Hruškociho, v hlavních ženských úlohách se objeví Lucie Pragerová jako Adriana – Sandra a Charlotte Režná nebo Natálie Dvořáková jako Lorraine, trojroli Šašek – Sluha – Profesor ztvární Martin Holec. Dále diváci uvidí Soňu Hanzlíčkovou nebo Andreu Holou, Evu Staškovičovou, Kateřinu Herčíkovou, Pavla Klimendu nebo Petra Špinara.

Původní český muzikál Dracula měl světovou premiéru 13. října 1995 a do té doby ho viděly statisíce diváků u nás i v zahraničí. Režisér Lumír Olšovský připravil novou inscenaci bez kopírování předešlých nastudování, zároveň ale zůstal věrný předloze. „Přišli jsme do konfrontace s legendou a to je velmi obtížné. Děj Draculy je pevně zakotven ve třech epochách, žádné velké změny se provést nemohou. Draculu vnímám jako ohromně poctivé dílo, za jehož vznikem stojí několik let dřiny. Stejně tak jsme k němu přistoupili i my – poctivě a s pokorou," konstatuje Lumír Olšovský.

Plzeňské nastudování, uvedené u příležitosti Roku české hudby, zazní v rozšířené orchestrální instrumentaci Kryštofa Marka, jenž dílo také hudebně nastudoval. Kromě něj se za dirigentský pult postaví i muzikálový herec Pavel Režný. Inscenační tým doplňuje choreografka Ivana Hannichová, anglický scénograf Dave Benson a kostýmní výtvarnice Kateřina Prošková. Inscenaci ozvláštní spolupráce s Techmania Science Center.