Rocková show v Plzni. Dymytry s Noidem a Traktor na jednom pódiu

Pro rockery, a to nejen z Plzeňského kraje, je to skvělá zpráva. Vrací se Monster Meeting. Těšit se můžete na společné vystoupení Dymytry s novým zpěvákem Václavem Noidem Bártou a Traktoru. Kromě těchto kapel se na pódiu představí i dva speciální hosté. Jsou to kapely, které slaví na domácí scéně úspěchy už dlouhé roky – Arakain a Alkehol.

Monster Meeting v Klatovech v roce 2020 | Video: Deník / Milan Kilián